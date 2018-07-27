По итогам проверки в ярославской колонии, где пытали заключенного, будут сделаны кадровые выводы

Это пообещал директор ФСИН Геннадий Корниенко. По его словам, решения будут приниматься и по остальным колониям. ФСИН в течение месяца ждет первых итогов проверок по фактам применения насилия и спецсредств к заключенным. Специальные комиссии работают во всех регионах.