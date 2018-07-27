По итогам проверки в ярославской колонии, где пытали заключенного, будут сделаны кадровые выводы
Это пообещал директор ФСИН Геннадий Корниенко. По его словам, решения будут приниматься и по остальным колониям. ФСИН в течение месяца ждет первых итогов проверок по фактам применения насилия и спецсредств к заключенным. Специальные комиссии работают во всех регионах.
Комментарии10
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archibald_dandy_esquire 27 июля 2018 | 14:44
можно организвать тотализатор:
- уволят
- поощрят
silver1975 27 июля 2018 | 14:49
archibald_dandy_esquire:
И то и другое.
Уволят того кто занял и поощрят тех,кто пытал!
silver1975 27 июля 2018 | 14:51
silver1975:
*того,кто заснял
luger_max_otto 27 июля 2018 | 14:59
Видимо, такая же ситуация везде...
mikescholar 27 июля 2018 | 14:48
Долбаков с видеорегистраторами уволят нахрен.
drgonish 27 июля 2018 | 14:50
Уф. Заморочился с рекламой на ЭМ.
Осталось, чтоб с рекламой еще и "парнеры" не вылазили, и будет хороший сайт.
Могу файликом hosts поделиться. :)
rihard 27 июля 2018 | 14:51
А в отставку ,по итогам, он не хочет уйти?
platonnekafrin 27 июля 2018 | 14:52
Неужто директор в отставку подаст? Или застрелится?
hiryrg 27 июля 2018 | 15:01
Корниенко в отставку!
rampa 27 июля 2018 | 15:03
все-таки интернет - это здорово. Хоть как-то заставляет наших властителей шевелиться