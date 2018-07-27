Президент Эквадора заявил, что Джуллиан Ассанж должен покинуть посольство его страны в Лондоне
Там основатель Викиликс скрывается от властей США.
Ассанж не может вечно жить в посольстве Эквадора, однажды он должен выйти, сказал президент республики Ленин Морено. Однако заверил, что ему важны гарантии безопасности для основателя Викиликс. По словам главы Эквадора, лично он не согласен с позицией Ассанжа по вмешательству в частную переписку людей. Морено уже провел переговоры с властями Великобритании об условиях выдачи основателя Викиликс полиции королевства. В данном вопросе серьезное давление на Эквадор могут оказывать Соединенные штаты, угрожая заблокировать перечисления в страну от Международного валютного фонда, сообщают источники газеты The Times. Сам Ассанж больше всего опасается депортации в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Сейчас он живет почти полностью без связи с внешним миром, ему запрещено общаться по телефону и в интернете, а также принимать гостей. Причиной таких суровых мер стали его публичные высказывания, которые не понравились властям Эквадора.
В посольстве Эквадора Ассанж скрывается с 2012 года.
Комментарии12
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gordy 27 июля 2018 | 14:17
@Сам Ассанж больше всего опасается депортации в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.@
Зачем крал чужое?
olegleon 27 июля 2018 | 14:27
gordy: это ты про адвоката, которая вынужденна была покинуть Россию?
это работа информаторов. они добывают то, что власти хотят спрятать
dataan 27 июля 2018 | 15:00
Похоже Ассанжу не долго осталось. Электрический стул или инъекция - вот в чем вопрос.
hiryrg 27 июля 2018 | 14:19
Зачем они вообще вселили его в свое посольство? Теперь - одни проблемы...
serhio_25__ 27 июля 2018 | 14:31
hiryrg: Чтобы спасти человека от тоталитарного полицейского государства - США.
fleyta6 27 июля 2018 | 14:40
serhio_25__: А Кудрявцеву где спасаться? Или это разные предательства и выдача государственных секретов, - один шпиен, второй разведчик?
serhio_25__ 27 июля 2018 | 14:52
fleyta6: Ты считаешь тотальную слежку за гражданами своей страны и мира, за лидерами других стран, это не преступление? Сообщение об массовых убийствах мирных жителей военными, это не преступление?
Госдеповский, совсем уже берега попутал ради отмазки своего вашингтонского начальства?
osswam 27 июля 2018 | 14:20
Сколько ниточке не вится, а конец один.
putin_itogy 27 июля 2018 | 14:26
Давно пора эту педофильскую скотину,
сотрудничающую с фсб,
под домоклов меч Правосудия!
Следующему готовиться!
Сноуден, сучёныш, на выход!..))
serhio_25__ 27 июля 2018 | 14:33
putin_itogy: И вот эта хомячковая шваль постоянно тут попукивает про русских хакеров и про вмешательства в дела других стран со стороны России.
fleyta6 27 июля 2018 | 14:37
Пора на Родину, сынок! Электрический стульчак ждет изменника.
zolingen 27 июля 2018 | 14:37
Давно пора и на нары прямиком. Заждались.