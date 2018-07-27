Президент Эквадора заявил, что Джуллиан Ассанж должен покинуть посольство его страны в Лондоне

Там основатель Викиликс скрывается от властей США.

Ассанж не может вечно жить в посольстве Эквадора, однажды он должен выйти, сказал президент республики Ленин Морено. Однако заверил, что ему важны гарантии безопасности для основателя Викиликс. По словам главы Эквадора, лично он не согласен с позицией Ассанжа по вмешательству в частную переписку людей. Морено уже провел переговоры с властями Великобритании об условиях выдачи основателя Викиликс полиции королевства. В данном вопросе серьезное давление на Эквадор могут оказывать Соединенные штаты, угрожая заблокировать перечисления в страну от Международного валютного фонда, сообщают источники газеты The Times. Сам Ассанж больше всего опасается депортации в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Сейчас он живет почти полностью без связи с внешним миром, ему запрещено общаться по телефону и в интернете, а также принимать гостей. Причиной таких суровых мер стали его публичные высказывания, которые не понравились властям Эквадора.

В посольстве Эквадора Ассанж скрывается с 2012 года.