Госдума приняла законопроект, который вводит ограничения на показ фильмов на фестивалях без прокатного удостоверения
Это нововведение прекратит фестивальное движение, считает кинопродюсер Сэм Клебанов.
За Минкультом России закрепляется полномочие по ежегодному утверждению перечня проводимых на территории РФ международных кинофестивалей.
Комментарии3
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lenin3 27 июля 2018 | 14:19
А говнофильмы НТВ и России1 тоже получают прокатные удостоверения каждый или на ЭТО не надо?
olegleon 27 июля 2018 | 14:25
теперь все будут оплачивать эти прокатные удостоверения. а то у чиновников деньги кончаются.
buzukin1912 27 июля 2018 | 14:37
Ну шо, Сэм - ПЦ шведскому порнопрокату? И хохлоговнофильмам тоже? Гуд бай!