Логотип хоккейного «Адмирала» может быть арестован

Причины – долги клуба из Владивостока перед Пенсионным фондом.

Для многих клубов КХЛ долги и проблемы с приставами – привычное дело. Дошла очередь и до Владивостока. Судебные пристаы предъявили «Адмиралу» претензии по поводу неуплаты взносов в Пенсионный фонд. По данным портала «Новости Владивостока», эмблеме дальневосточного клуба грозит арест. Как отмечает издание, в офис «Адмирала» поступило извещение с требование предоставить информацию о том, кому принадлежит торговая марка.

Любопытный нюанс. В середине июля «Адмирал» представил новый логотип. Вместо привычного якоря центральное место на эмблеме занял штурвал. Деталь действительно важная, ибо арест грозит старому логотипу, тому, что с якорем. Долг «Адмирала» перед Пенсионным фондом по состоянию на ноябрь 2016-го года превышал 26 миллионов рублей. При этом, как отмечает портал «Новости Владивостока», в производстве у приставов довольно много дел против дальневосточного хоккейного клуба. Общая сумма – более 82 миллионов рублей.

«Адмирал» представил новую эмблему 15-го июля, хотя правила КХЛ запрещают клубам менять логотипы после 15-го мая.