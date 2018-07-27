Военный суд в Нальчике приговорил шестерых бывших ингушских силовиков к срокам от 3 до 10 лет лишения свободы
Еще один подсудимый получил три года условно. Бывшие сотрудники центра «Э», один бывший сотрудник ФСБ и один экс-полицейский обвинялись в пытках задержанных, а также в убийстве одного человека и вымогательстве. Как рассказала сайту «Кавказский узел» одна из потерпевших, сестра Магомеда Далиева Патимат Юсупова, сотрудники центра «Э» били и пытали ее брата и его жену.
В результате Магомед Далиев погиб от пыток током.
Комментарии1
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archibald_dandy_esquire 27 июля 2018 | 14:40
"...Бывшие сотрудники центра «Э», один бывший сотрудник ФСБ и один экс-полицейский..."
все они неоднократно увольнялись за 5 минут до пыток, садистских избиений и вымогательств