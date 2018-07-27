Военный суд в Нальчике приговорил шестерых бывших ингушских силовиков к срокам от 3 до 10 лет лишения свободы

Еще один подсудимый получил три года условно. Бывшие сотрудники центра «Э», один бывший сотрудник ФСБ и один экс-полицейский обвинялись в пытках задержанных, а также в убийстве одного человека и вымогательстве. Как рассказала сайту «Кавказский узел» одна из потерпевших, сестра Магомеда Далиева Патимат Юсупова, сотрудники центра «Э» били и пытали ее брата и его жену.

В результате Магомед Далиев погиб от пыток током.