"В России хотят создать систему компенсаций за нарушение прав заключенных"

Процесс находится в завершающей стадии, в ближайшее время документы направят в правительство, а потом – в Госдуму, — рассказал журналистам замминистра юстиции – уполномоченный в ЕСПЧ Михиал Гальперин. Он добавил, что компенсации будут присуждаться не только за нарушения условий содержания заключенных в колониях или СИЗО, но и для тех, чьи права нарушали в изоляторах временного содержания МВД. Система компенсаций, дал понять Гальперин, должна заменить практику обращений в ЕСПЧ.