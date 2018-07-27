В России хотят создать систему компенсаций за нарушение прав заключенных
Процесс находится в завершающей стадии, в ближайшее время документы направят в правительство, а потом – в Госдуму, — рассказал журналистам замминистра юстиции – уполномоченный в ЕСПЧ Михиал Гальперин. Он добавил, что компенсации будут присуждаться не только за нарушения условий содержания заключенных в колониях или СИЗО, но и для тех, чьи права нарушали в изоляторах временного содержания МВД. Система компенсаций, дал понять Гальперин, должна заменить практику обращений в ЕСПЧ.
Комментарии10
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olegleon 27 июля 2018 | 14:17
а остальным гражданам России, кто не преступник, хрен, а не компенсации за нарушение прав. логично. власть заботится о "социально близких"
gordy 27 июля 2018 | 14:20
"В России хотят создать систему компенсаций за нарушение прав заключенных"
Мучения по тарифу?
olegleon 27 июля 2018 | 14:29
gordy: "Вчера на Манежной площади силами ОМОНа была разогнана демонстрация мазохистов. — Уже давно не получали такого удовольствия ни те, ни другие."
plank1957 27 июля 2018 | 14:26
Это уже было в сталинские годы. Тогда компенсацией нарушенных прав была пуля в затылок. Сейчас с развитием науки вполне возможно чаепитие с полонием или парфюм с "новичком".
captaingeorge 27 июля 2018 | 14:27
Убили - компенсировали, убили - компенсировали... А может лучше создать систему соблюдения прав?
detul 27 июля 2018 | 14:29
Вот только создавать этот "компенсационный фонд" нужно из средств сотрудников ФСИН. И из этого фонда платить этим сотрудникам премии, если обращений от заключенных не будет. Причем нужно публиковать все цифры. Сколько взносов поступило, сколько выдано потерпевшим, какой бонус положен сдававшим. И фамилии тех, по чьей вине бонус становится меньше.
archibald_dandy_esquire 27 июля 2018 | 14:36
detul: " из этого фонда платить этим сотрудникам премии, если обращений от заключенных не будет. "
обращений не будет - вертухаии следаки будут доводить дело до конца - мучить до смерти
buzukin1912 27 июля 2018 | 14:34
С одной стороны - компенсации с правом и обязанностью тратить в лагерной лафке, с другой - пожизненная каторга и кормление за свой счет. Равновесие, однако! Не все бандитам и жулиикам масленица :) Нет плана - и пайки нет! И пусть себе роют туннель на Сахалин, глядишь, и до Аляски дороют :)
zolingen 27 июля 2018 | 14:35
Особенно это понравится тем, кто не выжил в застенках
zhrv 27 июля 2018 | 14:53
Никому ничего не дадим, но и жаловаться в ЕСПЧ не позволим?