Во ФСИН после сообщений о пытках в колониях объявили о масштабной ревизии исправительных учреждений
Помещения колоний проверят на наличие средств видеорегистрации. Об этом заявил замминистра юстиции России Михаил Гальперин.
После выхода публикации об избиении Евгения Макарова стали появляться сообщения о насилии и убийстве заключенных в других российских колониях. Главное управление СК, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, потребовало от регионов незамедлительно возбуждать уголовные дела о пытках по статье 286 УК – о превышении должностных полномочий. Во Владимирской области возбудили уголовное дело после смерти заключенного в исправительной колонии №6. Статья — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В Алтайском крае суд отправил в колонию двух полицейских, которые с помощью электрошокеров, наручников и противогаза выбивали показания из задержанных. По информации СК при допросе полицейские жестоко избили троих заподозренных в краже мешка с зерном с территории одного из фермерских хозяйств.
Признания выбили, а издеваться не перестали. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области заявило, что по заявлению с жалобами от осужденного 64-летнего Сергея Мохнаткина, который рассказал о пытках в колонии, действительности не соответствуют. Тем не менее и там назначена служебная проверка. Отмечается, что Мохнаткин содержится в помещении камерного типа под круглосуточным видеонаблюдением. Тот 24-го июля написал заявление о начале голодовки из-за нежелания отбывать наказание в колонии. Но сегодня по данным УФСИН правозащитник написал еще одно заявление — и начал прием пищи. После истории в Ярославле, где были задержаны семеро участников избиения, дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств возбудили против сотрудника брянской исправительной колонии №6. Там человек в погонах перевязал тканью лицо заключенного, после чего тот умер от удушения. Потребовалось несколько дней и личный прием материи погибшего у главы регионального СК. Дело о пытках в полиции возбуждено также в Воронеже, где студенты рассказали, что им надевали на головы пакеты с нашатырным спиртом и заставляли признаться в краже телефона.
В среду в превышении должностных полномочий заподозрили еще двух брянских полицейских. Они 2,5 часа избивали задержанного в своем служебном кабинете, пока у него не случился разрыв селезенки.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 27 июля 2018 | 14:11
Чем больше появляется информации о гулаге, тем яснее становится, насколько гадкой и античеловеческой является эта организация и садисты, работающие в ней.
danko1 27 июля 2018 | 14:15
mikhail_spb_: Сами садисты из ФСИН будут себя проверять.
Да еще заранее предупредили коллег, что проверять будут, чтобы те успели подготовиться.
За гранью.
amarnsky 27 июля 2018 | 14:19
mikhail_spb_: В школе обычной надо проверять и в детских садах - там начинают пытать.... Это же нормально... Мы тут все к этому привыкли.... Никто не жалуется...
yralez 27 июля 2018 | 14:16
Что даст выбраковка псов ?
Людей туда все равно не принимают......... только псов.
jetsam 27 июля 2018 | 14:30
yralez: а псы с марса, юпитера, альфы-центавры?
или они - отечественные? рождаются в лесу от йети
или в селе\городе от двуногих прямоходящих?
и в чем разница? у них во люу звезда горит или хвост с копытами?
как отличить? какие очки одеть?
так значит они не псы... они - это мы. только нам дубинку не дали, не успели...
jetsam 27 июля 2018 | 14:25
один умный человек, в россии, кстати, давно
решил проблему "плохих ментов" - переименовал
милицию в полицию.
надо просто переименовать ФСИН. вернуть
родное историческое - ГУЛАГ. и все.
все затраты - смена вывесок.
meteor9 27 июля 2018 | 14:28
Как будто тут в регистраторах дело. Взял и выключил, делов то. Вертухаи, они и есть вертухаи. Как били и издевались, так бьют и издеваются над заключёнными