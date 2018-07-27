Во ФСИН после сообщений о пытках в колониях объявили о масштабной ревизии исправительных учреждений

Помещения колоний проверят на наличие средств видеорегистрации. Об этом заявил замминистра юстиции России Михаил Гальперин.

После выхода публикации об избиении Евгения Макарова стали появляться сообщения о насилии и убийстве заключенных в других российских колониях. Главное управление СК, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, потребовало от регионов незамедлительно возбуждать уголовные дела о пытках по статье 286 УК – о превышении должностных полномочий. Во Владимирской области возбудили уголовное дело после смерти заключенного в исправительной колонии №6. Статья — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В Алтайском крае суд отправил в колонию двух полицейских, которые с помощью электрошокеров, наручников и противогаза выбивали показания из задержанных. По информации СК при допросе полицейские жестоко избили троих заподозренных в краже мешка с зерном с территории одного из фермерских хозяйств.

Признания выбили, а издеваться не перестали. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области заявило, что по заявлению с жалобами от осужденного 64-летнего Сергея Мохнаткина, который рассказал о пытках в колонии, действительности не соответствуют. Тем не менее и там назначена служебная проверка. Отмечается, что Мохнаткин содержится в помещении камерного типа под круглосуточным видеонаблюдением. Тот 24-го июля написал заявление о начале голодовки из-за нежелания отбывать наказание в колонии. Но сегодня по данным УФСИН правозащитник написал еще одно заявление — и начал прием пищи. После истории в Ярославле, где были задержаны семеро участников избиения, дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств возбудили против сотрудника брянской исправительной колонии №6. Там человек в погонах перевязал тканью лицо заключенного, после чего тот умер от удушения. Потребовалось несколько дней и личный прием материи погибшего у главы регионального СК. Дело о пытках в полиции возбуждено также в Воронеже, где студенты рассказали, что им надевали на головы пакеты с нашатырным спиртом и заставляли признаться в краже телефона.

В среду в превышении должностных полномочий заподозрили еще двух брянских полицейских. Они 2,5 часа избивали задержанного в своем служебном кабинете, пока у него не случился разрыв селезенки.