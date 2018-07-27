Журналисты Форбс сообщили, что со вчерашнего вечера у них нет доступа к сайту журнала
Редакция Форбс через Телеграм потребовала от владельца издания Александра Федотова прекратить давление на журналистов, а от нового главного редактора Андрея Золотова – сложить полномочия. Журналисты сообщили, что со вчерашнего вечера у них нет доступа к сайту журнала. Через несколько минут пост был удален.
26 июля редакция Форбс подала заявление в прокуратуру после того, как из печатной версии журнала исчезла статья о бизнесе группы «Сумма». Собственник журнала объяснил это возможными судебными исками от владельцев компании. Через несколько часов после этого исполняющий обязанности главного редактора Николай Мазурин был снят с должности, — напоминает издание Медуза.
Комментарии7
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jetsam 27 июля 2018 | 13:42
ща проверил - доллар на месте, евро подешевел чуток,
биржи - плюс\минус, нефть - на месте. бензин - как обычно, дорожает.
ничего не изменилось, хотя @Журналисты Форбс сообщили,
что со вчерашнего вечера у них нет доступа к сайту журнала@
а отряд не заметил потери бойца. совсем.
danko1 27 июля 2018 | 13:48
jetsam: Вчера было сообщение, что в США журналисты массово выступили в защиту коллеги.
А у нас тишина.
И то, что пытались журналистов удалить из редакции, отключив свет и закрыв туалеты, за гранью. Как и удаление материалов расследования о Магомедовых.
Критика власти и её приближенных у нас уголовно наказуема.
А всё начиналось с того, что проглотили разгон НТВ еще на первом сроке Путина.
jetsam 27 июля 2018 | 13:54
danko1: ошибаетесь.все началось с колобасы.
между голодной свободой и полусытой колбасной неволью
пипл, конечно, хавает колбасу.
* журнал форбс (ру) и его "журналисты" такое же отношение имеют
к журналистике, как тигр в зоопарке к обезьяне в клетке
- никакого, кроме общего территориального расположения.
danko1 27 июля 2018 | 13:59
jetsam: Не читаю этот журнал, но судя по рассказам журналистки его на Дожде вчера, они здорово кого-то прищучили, если такая атака пошла и удалили не только материал, но и главного редактора.
jetsam 27 июля 2018 | 14:06
danko1: господя.... да вы никак дождь смотрите??????????
ой... тады ой...
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— "Волюнтаризм!"
— "В моём доме попрошу не выражаться!"
--- (с) Кавказская пленница
* я его с момента навязывания медведевым провайдерам не смотрю.
black_velvet 27 июля 2018 | 13:51
*** Журналисты Форбс сообщили, что со вчерашнего вечера у них нет доступа к сайту журнала ***
Журналисты Forbes? Иииии ... Во дела. Или рашенского Форбс?
grossalexis072018 27 июля 2018 | 14:10
black_velvet: С русским Форбсом ващее полные непонятки ;)) Ну во первых - Федотов всего лишь лицензиат - проще говоря обладатель лицензии на издание русской версии Форбса. И во вторых не совсем понятно, что имелось ввиду под доступом к сайту.