Журналисты Форбс сообщили, что со вчерашнего вечера у них нет доступа к сайту журнала ***

Редакция Форбс через Телеграм потребовала от владельца издания Александра Федотова прекратить давление на журналистов, а от нового главного редактора Андрея Золотова – сложить полномочия. Журналисты сообщили, что со вчерашнего вечера у них нет доступа к сайту журнала. Через несколько минут пост был удален.

26 июля редакция Форбс подала заявление в прокуратуру после того, как из печатной версии журнала исчезла статья о бизнесе группы «Сумма». Собственник журнала объяснил это возможными судебными исками от владельцев компании. Через несколько часов после этого исполняющий обязанности главного редактора Николай Мазурин был снят с должности, — напоминает издание Медуза.