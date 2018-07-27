Шахтеры золотодобывающего предприятия «Урюмкан» в Забайкалье приостановили голодовку после получения зарплаты за май

Об этом Интерфаксу рассказал один из горняков Андрей Михеичев. При этом шахтеры продолжают забастовку, требуя выплаты зарплаты за июнь. Предприятие задолжало горнякам около 35 миллионов рублей. Прокуратура завела административное дело о нарушении трудового законодательства. Доследственную проверку проводит СК.