Шахтеры золотодобывающего предприятия «Урюмкан» в Забайкалье приостановили голодовку после получения зарплаты за май
Об этом Интерфаксу рассказал один из горняков Андрей Михеичев. При этом шахтеры продолжают забастовку, требуя выплаты зарплаты за июнь. Предприятие задолжало горнякам около 35 миллионов рублей. Прокуратура завела административное дело о нарушении трудового законодательства. Доследственную проверку проводит СК.
Комментарии9
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ostapbey 27 июля 2018 | 13:49
На коленях хоть бунтуют буряты??
По русскому обычаю даже??
jetsam 27 июля 2018 | 13:58
сдались.
за общую пенсию никто не стал. а за свой рубь - святое дело.
голосую - нехай им предпенсионный до 100 лет поднимут.
piterjanis 27 июля 2018 | 14:06
jetsam: а вы где в пикете стоите?
jetsam 27 июля 2018 | 14:17
piterjanis: на пенсии, естественно... полулежу на диване.
piterjanis 27 июля 2018 | 14:18
jetsam: хитренький какой ))
jetsam 27 июля 2018 | 14:22
piterjanis: так я же не лежу, а ПОЛУлежу -именно в знак солидарности.
завтра буду полустоять в знак протеста.
piterjanis 27 июля 2018 | 14:45
jetsam: тогда Молодец!
bilrot 27 июля 2018 | 14:37
А я не пойму , как может быть не рентабельной золотодобыча ? забастовка прямой убыток для предпринимателя . Что зарплату не выплачивать ?
jetsam 27 июля 2018 | 14:43
bilrot:
чего то только не сделают заинтересованные лица для отъема выгодного бизнеса :)))
почему сечину можно (башнефть и прочее), а другим нельзя????