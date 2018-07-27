Основатель Викиликс Джулиан Ассанж должен покинуть эквадорское посольство в Лондоне
Об этом заявил президент Эквадора Ленин Морено, однако конкретных сроков он не назвал. При этом Эквадор хочет гарантий того, что жизнь Ассанжа не будет подвергнута опасности. Президент подтвердил, что эквадорские власти обсуждали ситуацию вокруг Ассанжа с британским правительством. Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012-ом году. Выдачи основателя Викиликс добиваются США, где ему грозит суровое наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.
Комментарии25
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tvitov66 27 июля 2018 | 13:36
это еще один свидетель/обвиняемый по делу 12 ГРУшников, что слили через ВикиЛикс документы с сервера демпартии США
igorkot____1 27 июля 2018 | 13:42
Отыгрался куй на скрипке. Теперь за ушко и........
idshoohov 27 июля 2018 | 13:50
igorkot____1:
Россия должна взять Ассанжа к себе
suren_112 27 июля 2018 | 13:55
idshoohov:
Ну наконец.
Теперь весь с удовольствием увидит как Ассанж будет корчиться на электрическом стуле. Это будет всем предупреждение. Все кто идет против Америки и демократии, закончат на электрическом стуле.
Жаль что США отменили визит Путина в США. Можно было бы легко схватить Путина и посадить на электрический стул.
fig_vvam 27 июля 2018 | 14:19
suren_112: Выдачи основателя Викиликс добиваются США, где ему грозит суровое наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.
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Это прросто наглая ложь, которую скоп ировали безмозглые новостники с сайта Эха.
В США НЕ ВЫДВИНУТО НИКАКИХ ОБВИНЕНИЙ ПРОТИВ АССАНЖА И ОНИ НИКОГДА И НИ ОТ КОГО НЕ ТРЕБОВАЛИ ЕГО ВЫДАЧИ.
Изучение проблемы показало, что по законам США Ассанж не виновен.
Он все лишь публиковал документы, которые украли другие.
сам он не крал, в краже не участвовал никак и кражу не заказывал.
Получил и опубликовал ворованное.
Это не наказывается, свобода информации.
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Прокуратура США: Джулиану Ассанжу не предъявлено никаких обвинений
В настоящее время Министерство юстиции США делает большое различие между государственными служащими, которые были обязаны защищать секретную информацию, и лицами, получившими и опубликовавшими ее.
suren_112 27 июля 2018 | 13:59
idshoohov:
Россия должна взять Ассанжа к себе
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Можно будет обменять его на Сенцова.
kit07_12 27 июля 2018 | 14:02
idshoohov: //Россия должна взять Ассанжа к себе //
Россия возьмет, если дадут.
Вопрос не в этом.
Вопрос в том, какого х... ваша вконец обнаглевшая ЮСА требует выдачи Ассанжа, и при этом еще имеет наглость утверждать, что она дескать за демократию и свободу слова?
Вы, пиндосные лицемерные уроды, либо крестик сымите, либо трусы оденьте.
suren_112 27 июля 2018 | 14:07
kit07_12:
Ассанж использовал свободу слова и демократические ценности во вред этой самой демократии и свободы слова.
Если свобода слова угрожает демократии, то чтобы спасти демократию, можно свободой слова и пожертвовать.
fig_vvam 27 июля 2018 | 14:28
suren_112: Ассанж просто гнусный грязный тип, от него вонь идет.
Сотрудники посольства уже задыхаются от его вони.
Он не моется. Сколько сидит в посольстве, столько и не моется
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"О том, что власти Эквадора могут лишить его права пребывания на территории своего диппредставительства, стало известно в январе этого года. Поводом стала критика Ассанжем союзников президента южноамериканской страны. Кроме того, сотрудники посольства неоднократно жаловались на его поведение и привычки. В частности, их недовольство вызывали вопросы личной гигиены Ассанжа. По их словам, он не «моется должным образом»", - сообщает Федеральное агентство новостей.
suren_112 27 июля 2018 | 13:57
igorkot____1:
А с врагами демократии и Америки так и надо вести... И не за ушко, а за причинное место, и не на солнышко, а на электрический стул.
fig_vvam 27 июля 2018 | 14:33
suren_112: В первую очередь Ассанжа надо помыьть.
Провонял все посольство.
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Работники эквадорского посольства в Лондоне, где уже несколько лет живет основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, пожаловались, что он не соблюдает элементарные правила личной гигиены.
По словам источников издания International Business Times, сотрудников диппредставительства Эквадора раздражает, что живущий в посольстве Ассанж не моется по несколько дней и в результате от него исходит неприятный запах. Дурные привычки в сфере гигиены стали причиной, по которой эквадорцы захотели выселить основателя портала разоблачений WikiLeaks.
Информацию о крайней неопрятности Джулиана Ассанжа подтвердили его коллеги и соратники. В частности, друг основателя WikiLeaks Жереми Циммерман заявил, что Ассанж может по несколько дней не менять одежду и не мыться, пока кто-нибудь не заставит его сходить в душ. А бывший активист WikiLeaks Даниэль Домшайт Берга рассказал, что «Джулиан все ел руками» и вытирал их о штаны. По его словам, он никогда не видел настолько жирных брюк.
sokal123 27 июля 2018 | 13:59
tvitov66: как отличного работника и героя путин должен наградить этого типа орденом и присвоить ему звание подполковника кгб ,чего он безусловно заслужил и взять его в свой рай.
suren_112 27 июля 2018 | 14:03
sokal123:
Путин жмот. Ничего не даст Ассанжу. А вот американское руководство, если бы русский Ассанж слил секреты путинского Мордора, то Штаты не поскупились бы и на награду защитника демократии дали бы и премию многомиллионную бы выписали.
kit07_12 27 июля 2018 | 14:06
sokal123: Заметано. Но в таком случае и Трампушка, или Обамушка, должны наградить Агента Фридом Лешу Навального как отличного работника и героя орденом "За заслуги перед Америкой 3-й степени", присвоить ему звание штурмбанфюрера ЦРУ, чего он безусловно заслужил и взять его в свой рай.
vilingrad 27 июля 2018 | 13:59
tvitov66: В деревню, в глушь, в Москву!
suren_112 27 июля 2018 | 14:09
vilingrad:
Щас... На жесткий, холодный электрический стул.
sergo_25_26 27 июля 2018 | 13:39
Ё МОЁ Ленин президент Эквадора. На двух работах пашет.
tvitov66 27 июля 2018 | 13:41
sergo_25_26: дык в мавзолее двойник!
gригорьич 27 июля 2018 | 13:46
Учение Ленина всесильно, потому что оно верно.
jetsam 27 июля 2018 | 13:47
фигня.
новый вариант новичка ака "кремлевская пилюля" в пути.
на бомжах уже проверили.
чапман просила не беспокоиться, что бутину замели...
живым джулька не сдастся, не дадим...
optocoupler 27 июля 2018 | 13:55
А что на Ленина компромата не нарыл? Прокол.
american 27 июля 2018 | 13:57
Ассанж не давал никаких расписок и клятв госдепу! И по этому судить его за разглашение американских тайн абсурдно))
vilingrad 27 июля 2018 | 14:01
american: И по этому "
А по чему?
А по кочану...
Ты грамотей:)
jetsam 27 июля 2018 | 14:10
vilingrad:
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Местоимение «по этому» пишется раздельно с предлогом.
Слово «поэтому», являющееся наречием, пишется слитно
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вы уж определитесь, что имел автор ввиду...
margosher 27 июля 2018 | 14:29
vilingrad: Поддерживаю. Пишите грамотно. А то тут выше один грамотей предлагал трусы "одеть". А во что их одеть можно? Разве есть одежда для трусиков?