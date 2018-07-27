Основатель Викиликс Джулиан Ассанж должен покинуть эквадорское посольство в Лондоне

Об этом заявил президент Эквадора Ленин Морено, однако конкретных сроков он не назвал. При этом Эквадор хочет гарантий того, что жизнь Ассанжа не будет подвергнута опасности. Президент подтвердил, что эквадорские власти обсуждали ситуацию вокруг Ассанжа с британским правительством. Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012-ом году. Выдачи основателя Викиликс добиваются США, где ему грозит суровое наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.