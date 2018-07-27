Z Архив новостей новости
5 25 6 2221
13:31, 27 июля 2018

Основатель Викиликс Джулиан Ассанж должен покинуть эквадорское посольство в Лондоне

Об этом заявил президент Эквадора Ленин Морено, однако конкретных сроков он не назвал. При этом Эквадор хочет гарантий того, что жизнь Ассанжа не будет подвергнута опасности. Президент подтвердил, что эквадорские власти обсуждали ситуацию вокруг Ассанжа с британским правительством. Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012-ом году. Выдачи основателя Викиликс добиваются США, где ему грозит суровое наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Комментарии

25

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

tvitov66 27 июля 2018 | 13:36

это еще один свидетель/обвиняемый по делу 12 ГРУшников, что слили через ВикиЛикс документы с сервера демпартии США

igorkot____1 27 июля 2018 | 13:42

Отыгрался куй на скрипке. Теперь за ушко и........

idshoohov 27 июля 2018 | 13:50

igorkot____1:
Россия должна взять Ассанжа к себе

suren_112 27 июля 2018 | 13:55

idshoohov:
Ну наконец.
Теперь весь с удовольствием увидит как Ассанж будет корчиться на электрическом стуле. Это будет всем предупреждение. Все кто идет против Америки и демократии, закончат на электрическом стуле.
Жаль что США отменили визит Путина в США. Можно было бы легко схватить Путина и посадить на электрический стул.

fig_vvam 27 июля 2018 | 14:19

suren_112: Выдачи основателя Викиликс добиваются США, где ему грозит суровое наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.
==================
Это прросто наглая ложь, которую скоп ировали безмозглые новостники с сайта Эха.

В США НЕ ВЫДВИНУТО НИКАКИХ ОБВИНЕНИЙ ПРОТИВ АССАНЖА И ОНИ НИКОГДА И НИ ОТ КОГО НЕ ТРЕБОВАЛИ ЕГО ВЫДАЧИ.
Изучение проблемы показало, что по законам США Ассанж не виновен.
Он все лишь публиковал документы, которые украли другие.
сам он не крал, в краже не участвовал никак и кражу не заказывал.
Получил и опубликовал ворованное.
Это не наказывается, свобода информации.
-----------------
Прокуратура США: Джулиану Ассанжу не предъявлено никаких обвинений

В настоящее время Министерство юстиции США делает большое различие между государственными служащими, которые были обязаны защищать секретную информацию, и лицами, получившими и опубликовавшими ее.

suren_112 27 июля 2018 | 13:59

idshoohov:
Россия должна взять Ассанжа к себе
====================
Можно будет обменять его на Сенцова.

kit07_12 27 июля 2018 | 14:02

idshoohov: //Россия должна взять Ассанжа к себе //

Россия возьмет, если дадут.
Вопрос не в этом.
Вопрос в том, какого х... ваша вконец обнаглевшая ЮСА требует выдачи Ассанжа, и при этом еще имеет наглость утверждать, что она дескать за демократию и свободу слова?
Вы, пиндосные лицемерные уроды, либо крестик сымите, либо трусы оденьте.

suren_112 27 июля 2018 | 14:07

kit07_12:
Ассанж использовал свободу слова и демократические ценности во вред этой самой демократии и свободы слова.
Если свобода слова угрожает демократии, то чтобы спасти демократию, можно свободой слова и пожертвовать.

fig_vvam 27 июля 2018 | 14:28

suren_112: Ассанж просто гнусный грязный тип, от него вонь идет.
Сотрудники посольства уже задыхаются от его вони.
Он не моется. Сколько сидит в посольстве, столько и не моется
================
"О том, что власти Эквадора могут лишить его права пребывания на территории своего диппредставительства, стало известно в январе этого года. Поводом стала критика Ассанжем союзников президента южноамериканской страны. Кроме того, сотрудники посольства неоднократно жаловались на его поведение и привычки. В частности, их недовольство вызывали вопросы личной гигиены Ассанжа. По их словам, он не «моется должным образом»", - сообщает Федеральное агентство новостей.

suren_112 27 июля 2018 | 13:57

igorkot____1:
А с врагами демократии и Америки так и надо вести... И не за ушко, а за причинное место, и не на солнышко, а на электрический стул.

fig_vvam 27 июля 2018 | 14:33

suren_112: В первую очередь Ассанжа надо помыьть.
Провонял все посольство.
------------
Работники эквадорского посольства в Лондоне, где уже несколько лет живет основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, пожаловались, что он не соблюдает элементарные правила личной гигиены.

По словам источников издания International Business Times, сотрудников диппредставительства Эквадора раздражает, что живущий в посольстве Ассанж не моется по несколько дней и в результате от него исходит неприятный запах. Дурные привычки в сфере гигиены стали причиной, по которой эквадорцы захотели выселить основателя портала разоблачений WikiLeaks.

Информацию о крайней неопрятности Джулиана Ассанжа подтвердили его коллеги и соратники. В частности, друг основателя WikiLeaks Жереми Циммерман заявил, что Ассанж может по несколько дней не менять одежду и не мыться, пока кто-нибудь не заставит его сходить в душ. А бывший активист WikiLeaks Даниэль Домшайт Берга рассказал, что «Джулиан все ел руками» и вытирал их о штаны. По его словам, он никогда не видел настолько жирных брюк.

sokal123 27 июля 2018 | 13:59

tvitov66: как отличного работника и героя путин должен наградить этого типа орденом и присвоить ему звание подполковника кгб ,чего он безусловно заслужил и взять его в свой рай.

suren_112 27 июля 2018 | 14:03

sokal123:
Путин жмот. Ничего не даст Ассанжу. А вот американское руководство, если бы русский Ассанж слил секреты путинского Мордора, то Штаты не поскупились бы и на награду защитника демократии дали бы и премию многомиллионную бы выписали.

kit07_12 27 июля 2018 | 14:06

sokal123: Заметано. Но в таком случае и Трампушка, или Обамушка, должны наградить Агента Фридом Лешу Навального как отличного работника и героя орденом "За заслуги перед Америкой 3-й степени", присвоить ему звание штурмбанфюрера ЦРУ, чего он безусловно заслужил и взять его в свой рай.

vilingrad 27 июля 2018 | 13:59

tvitov66: В деревню, в глушь, в Москву!

suren_112 27 июля 2018 | 14:09

vilingrad:
Щас... На жесткий, холодный электрический стул.

sergo_25_26 27 июля 2018 | 13:39

Ё МОЁ Ленин президент Эквадора. На двух работах пашет.

tvitov66 27 июля 2018 | 13:41

sergo_25_26: дык в мавзолее двойник!

gригорьич 27 июля 2018 | 13:46

Учение Ленина всесильно, потому что оно верно.

jetsam 27 июля 2018 | 13:47

фигня.
новый вариант новичка ака "кремлевская пилюля" в пути.
на бомжах уже проверили.
чапман просила не беспокоиться, что бутину замели...
живым джулька не сдастся, не дадим...

optocoupler 27 июля 2018 | 13:55

А что на Ленина компромата не нарыл? Прокол.

american 27 июля 2018 | 13:57

Ассанж не давал никаких расписок и клятв госдепу! И по этому судить его за разглашение американских тайн абсурдно))

vilingrad 27 июля 2018 | 14:01

american: И по этому "
А по чему?
А по кочану...
Ты грамотей:)

jetsam 27 июля 2018 | 14:10

vilingrad:
---
Местоимение «по этому» пишется раздельно с предлогом.
Слово «поэтому», являющееся наречием, пишется слитно
---
вы уж определитесь, что имел автор ввиду...

margosher 27 июля 2018 | 14:29

vilingrad: Поддерживаю. Пишите грамотно. А то тут выше один грамотей предлагал трусы "одеть". А во что их одеть можно? Разве есть одежда для трусиков?

Самое обсуждаемое

Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 140 6 10872 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 328 6 31476 20.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 94 6 8997 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 203 6 20712 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 183 6 20833 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 53 6 6472 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 10667 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27478 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Голосование
Вы гордитесь Марией Бутиной или стыдитесь?
5 41 6 5390 23.07
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк, профессор РГГУ

Любая толика правды в исследовании Великой Отечественной войны это только в плюс. И только лишняя гирька на весы нашей национальной гордости…

5 83 6 21599 20.07
#слушать 37:36 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 114 6 16820 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 62 6 9237 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нужен ли закон о пытках Если эту статью сейчас вставить в Кодекс и начать ревностно применять, то у нас половина охранников сядет в камеры рядом с заключенными, и такую массу зэков будет просто некуда поместить и некому будет ее охранять…

5 93 6 16332 24.07
Kтюрьмы, общество, законы, власть, мнения
Блоги

Музыканты бойкотируют фестиваль «Нашествие» из-за Минобороны Выступать на рок-фестивале отказались группы: «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Distemper» и «Йорш» и певица Монеточка…

5 41 6 7485 25.07
Kмузыка, общество, минобороны, события
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Палачи и садисты распяли человека и насилуют, бьют его, уничтожают. Тут уже Следственный комитет опять приехал: «О! Нет, все-таки, мы чего-то там нашли». Мерзкая, отвратительная система…

5 84 6 23977 20.07
#слушать 36:57 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Артемий Троицкий журналист

Отделение личности от государства Я хорошо понимаю, что не у каждого получится стать самому себе хозяином, жить самостоятельной жизнью, да ещё и получать от этого чувство глубокого удовлетворения. Но стремиться-то к этому надо…

5 158 6 30700 07:48
Kвласть, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Самое длительное в этом веке затмение Луны могут увидеть сегодня россияне Оно начнётся после 9 вечера и продлится до часу ночи…

5 4 6 91432
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Государство превратилось в раковое образование, которое заставляет граждан обслуживать себя. Это гигантский паразит, который внедрился в тело России и высасывает из нее все соки…

5 110 6 117335 21.07
#слушать 47:38 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 328 6 31476 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 261 6 674084 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 410 6 458216 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7138876
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3589463

Сегодня в эфире