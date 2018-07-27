В России появится система компенсации за нарушения прав заключенных

Об этом сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный России в ЕСПЧ Михаил Гальперин. По его словам, речь идет о компенсациях не только за нарушения условий содержания в колониях из СИЗО, но и в других местах, включая изоляторы временного содержания МВД. Принятие такого закона позволит создать систему выплат компенсаций на национальном уровне вместо обращений в Европейский суд по правам человека, — добавил Гальперин. Размеры компенсаций не будут закреплены в законе, это будут определять суды.