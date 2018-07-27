В России появится система компенсации за нарушения прав заключенных
Об этом сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный России в ЕСПЧ Михаил Гальперин. По его словам, речь идет о компенсациях не только за нарушения условий содержания в колониях из СИЗО, но и в других местах, включая изоляторы временного содержания МВД. Принятие такого закона позволит создать систему выплат компенсаций на национальном уровне вместо обращений в Европейский суд по правам человека, — добавил Гальперин. Размеры компенсаций не будут закреплены в законе, это будут определять суды.
Комментарии10
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jetsam 27 июля 2018 | 13:38
здорово придумано.
из кармана зэка платить зэку за то что пытали.
а расходы на пытки - куда относить?
или компенсацию за вычетом "пыточных" давать будут? умно и экономно.
еще за моральный ущерб палачу не забудьте...
для него пытка - тоже стресс, его же вынуждает сам зэк.
ostapbey 27 июля 2018 | 13:51
Очередь на трудоустройство вертухаями удлинится.
Конкурс будет при такой повышенной зарплате..
Даже..
jetsam 27 июля 2018 | 14:00
ostapbey: куда еще больше. вся страна в этой очереди.
осталось только из братской венесуэлы завозить...
ostapbey 27 июля 2018 | 14:03
jetsam:нет не вся...
Практически половина.
Половина сидит, половина охраняет.
Смена согласно постовой табели..
Даже..
jetsam 27 июля 2018 | 14:12
ostapbey: положим, сидит ~лимон, плюс\минус...
вы путаете факт с желаемым :)
* безработных больше, чем сидит...
mamiluk 27 июля 2018 | 14:03
Это что же: бить будут, но"аккуратно,не слишком нанося увечья..."?...За чей счёт компенсация за ущерб здоровью? Если за счёт вертухаев-это одно дело, а если за свой....
vilingrad 27 июля 2018 | 14:03
Сколько стоит два яйца?
Иль совсем уж без конца?
Что за ухо? Что за глаз?
Путин завсегда за нас!
grigorev 27 июля 2018 | 14:08
/Размеры компенсаций не будут закреплены в законе, их будет определять суд./
Хорошо придумали перевести стрелки с вопроса о пытках в финансовый спор.
А компенсации опять будут платить из кармана налогоплательщиков.
yralez 27 июля 2018 | 14:10
А для чего тогда создавали центр Э ?
Для чего в нем собраны отборные садисты и палачи ?
jetsam 27 июля 2018 | 14:15
yralez:
там собраны лесорубы. бабло пилить. как и везде, кстати.