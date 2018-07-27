Шестеро сотрудников МВД Ингушетии получили тюремные сроки по делу о пытках и убийстве задержанного
Еще один полицейских осужден условно. Приговор вынес Нальчикский гарнизонный военный суд. В прениях сторон подсудимые свою вину не признали и просили полностью их оправдать.
Комментарии2
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jetsam 27 июля 2018 | 13:49
отбывать в родном ауле будут или хоть в соседний для вида переместят?
diximania1948 27 июля 2018 | 14:35
Как и все путинские воры и силовики, выйдут по УДО, не отсидев и четверти срока.