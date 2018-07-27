Специальная следственная служба Армении попросила суд арестовать генерал-полковника Юрия Хачатурова
Ему предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в Армении 1 марта 2008-го года – тогда Хачатуров был начальников ереванского гарнизона, с 2017-ого года он занимает пост генсека ОДКБ – Организации договора о коллективной безопасности.
Аналогичное обвинение ранее было предъявлено экс-президенту Армении Роберту Кочаряну. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neyexo 27 июля 2018 | 13:37
Следствие и прокуратура в Армении независимые
И суд независимый
patrikk_1 27 июля 2018 | 13:43
Ему предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в Армении 1 марта 2008-го года – тогда Хачатуров был начальников ереванского гарнизона...
"После проигрыша Тер-Петросяна на выборах президента в 2008 году Пашинян принял самое активное участие в акциях протеста, и тогда в столкновениях с полицией 10 человек погибли, сотни были ранены. Пашиняна обвинили в организации беспорядков, он скрывался от властей, а когда сдался, его приговорили к 7 годам лишения свободы..."
Это месть или случайное совпадение?
fleyta6 27 июля 2018 | 14:04
patrikk_1: Это голос закона, который в РФ молчит в отношении некоторых деятелей (Тбилиси, Вильнюс ....)
patrikk_1 27 июля 2018 | 14:23
fleyta6:
Знаешь как называется этот закон? Vae victis. Горе побеждённым.
captaingeorge 27 июля 2018 | 14:31
patrikk_1: Кучерявый, смажьте шарики! Это торжество справедливости...
olegleon 27 июля 2018 | 13:59
neyexo: "According to preliminary assessment of international observers from the OSCE Parliamentary Assembly, PACE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), the OSCE/ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights), the European Parliament, the presidential election in Armenia mostly satisfied the international standards, OSCE Parliamentary Assembly’s Vice President, Senator from Belgium Anne-Marie Lizin said at a press conference on February 20.
“The European observers have found that the Armenian authorities took effective measures to address the shortcomings of the last elections, but it is necessary to work for further change and demonstrate political will to touch upon the subjects that cause lack of public confidence in the election process,” Lizin noted."
olegleon 27 июля 2018 | 13:40
ну вот и расправы начались. классика!
kir_pich_101 27 июля 2018 | 13:51
Вот теперь у маленькой но гордой Армении есть повод идти своим путем, а не заглядывать в рот Расее...
olegleon 27 июля 2018 | 14:02
kir_pich_101: Алиев этого и ждёт. а рядом ещё Эрдоган.
sergirusso 27 июля 2018 | 13:51
Вот поэтому Плешак будет упираться со своими корешами до последнего. Живым его взять не получится....
captaingeorge 27 июля 2018 | 14:29
Ну вот и Армения отъезжает от душащих в объятьях друзей...
buzukin1912 27 июля 2018 | 14:29
Совсем ахренел рюкзаконосец - боевого советского офицера, генерального секретаря ОДКБ хочет карать, либераст оранжевый. Это еще наглее, чем если бы Папуа Новая Гвинея потребовала бы у США выдать для допроса президента Трампа. Херово кончит наглый и жадный Николос, да, и никакая заграница ему не поможет. Попрыгали, напрыгались...