Специальная следственная служба Армении попросила суд арестовать генерал-полковника Юрия Хачатурова

Ему предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в Армении 1 марта 2008-го года – тогда Хачатуров был начальников ереванского гарнизона, с 2017-ого года он занимает пост генсека ОДКБ – Организации договора о коллективной безопасности.

Аналогичное обвинение ранее было предъявлено экс-президенту Армении Роберту Кочаряну. Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.