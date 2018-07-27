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13:04, 27 июля 2018

Около половины россиян верят в существование инопланетян, свидетельствуют данные ВЦИОМ

При этом большинство сограждан сомневаются в достоверности информации ученых.

Инопланетяне скрываются от землян, полагают 27 процентов опрошенных, почти каждый пятый респондент уверен, что власти не рассказывают россиянам о пришельцах, хотя они существуют. Сомневаются в реальности инопланетян чуть более половины участников исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно его итогам, 93 процента респондентов считают, что планета Земля имеет форму шара. Так отвечали люди, как с высшим, так и неполным средним образованием. Более половины россиян думают, что человек не бывал на Луне, а правительство США все сочинило и подделало документы о путешествии к Луне. Примерно столько же опрошенных не верят ученым, подозревая их в сокрытии правды. Чаще всего такое мнение распространено среди тех, кто еще не окончил школу.

Опрос ВЦИОМ проводили в конце мая, в нем приняли участие 2 тысячи человек

Комментарии

31

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vea4ek 27 июля 2018 | 13:10

Лучше верить в инопланетян чем в зомби))

andreyoo 27 июля 2018 | 13:11

vea4ek: Для кого лучше, для зомби?

(комментарий скрыт)

fig_vvam 27 июля 2018 | 13:12

около половины россиян верят в пришельцев и не верят в то, что американцы побывали на Луне.
При этом это одни и те же идиоты.
И еще они голосуют за путина, и считают Землю плоской
Поэтому к краю не подходят, чтобы не упасть.

eniro 27 июля 2018 | 13:25

fig_vvam: Не, а вдруг инопланетяне повысят пенсии или привезут колбасу? Просто надо подождать "пришествия". Ну, не всем, конечно, обломится...

hcsecb 27 июля 2018 | 13:29

fig_vvam: А ты , местечковый мудак, уверен в своей исключительности . Бесконечная Вселенная за миллиарды лет не смогла создать что то типа тебя, засранца?

fig_vvam 27 июля 2018 | 13:37

hcsecb: педенька нацистская, во Вселенной где-то и может существовать разумная жизнь, но ты, педулечка, притворяешься полным идиотом, хотя ты, может быть худой.
Эти придурки верят в то, что пришельцы скрываются на Земле.

Около половины россиян верят в существование инопланетян на Земле. Просто они скрываются, а власти знают и не говорят людям.
теперь ты понял, да?

eniro 27 июля 2018 | 13:49

hcsecb: Ты, "москвач" бегом списки на льготы от инопланетян составляй. Время идет, а ты на "эхе" кукарекуешь...

danko1 27 июля 2018 | 13:12

А 86% верят, что у них есть президент, когда в реальности он президент только кооператива Озеро и прочего приближенного ворья. И это куда страшнее, чем вера в инопланетян.

olegleon 27 июля 2018 | 13:12

"Согласно его итогам, 93 процента респондентов считают, что планета Земля имеет форму шара"

остальные нормально учились в школе и знают, что Земля имеет форму эллипсоида вращения

physik 27 июля 2018 | 13:13

Почему-то я не удивлен.
Лично видел передачу на РЕН о том, что Земля плоская.
Чего еще после этого ждать?
Да и ученым верить нельзя, а политикам можно. Так что-ли?

andreyoo 27 июля 2018 | 13:14

Господствующая на данный момент среди атеистов теория возникновения Вселенной в результате Большого взрыва скорее подтверждает наличие бога. Ибо как объяснить, что заставило ту материальную точку взорваться. Должно было приложено некое воздействие. А т.к. вселенная возникла в результате этого взрыва, то источник воздействия существовал вне Вселенной. А назвать его можно как угодно.
А если же точка взорвалась от внутренних процессов, то значит взрыв это не возникновение Вселенной, а лишь один из этапов ее развития.

lager23 27 июля 2018 | 13:42

andreyoo: вполне возможно, что вселенная сжимается— взравается— расширяется и снова сжимается, чтобы взорваться, только расширяется она в одном пространстве (галактики), а сжимается в другом (чёрные дыры) ... и так бесконечно

andreyoo 27 июля 2018 | 14:00

lager23: Возможно. Но тогда т.н. Биг Бэнг не возникновение вселенной. А как и когда она возникла неведомо

lager23 27 июля 2018 | 14:02

andreyoo:

sm59 27 июля 2018 | 13:15

Вселенная велика ... Где-то они точно есть - инопланетяне. И также истово веруют в землян!!!
.... ЖДУНЫ, блин!

piterjanis 27 июля 2018 | 13:17

они кстати сейчас у власти на Украине

tks 27 июля 2018 | 13:18

Под инопланетянами имеются ввиду чиновники и депутаты?

vvs7651 27 июля 2018 | 13:19

Последствие рашен-ТВ...

democ 27 июля 2018 | 13:22

И они же веруют в бога. И в небесного, проживающего на небесах, и в земного, проживающего в Кремле.

gencek 27 июля 2018 | 13:22

Ясеньпень, что инопланетяне существуют.
И я даже знаю где.
На 1/6 части суши - там денег не надо, еды не надо, только работу давай , во славу ворующей власти ...
Разве хомо сапиенс на такое способен ?
Нет конечно.
Поэтому у нас 145 миллионов инопланетян.

exoxoexoxo 27 июля 2018 | 13:24

Около половины русскоязычных израильтян верят, что евреи умные и скоро перестанут картавить. Четверть евреев верят, что их могут зауважать нормальные люди. Почти все евреи верят, что их обрезанные пиписьки к 120 годам восстановятся.

grossalexis072018 27 июля 2018 | 13:40

exoxoexoxo: Еще больше евреев уверенно - ты и твои предки результат опытов по скрещиванию рашкованов с обезьянами. Конкретно ты - смесь ивашки и горного бабуина - злобный, стайный и бросаешься собственным говном на право и на лево

exoxoexoxo 27 июля 2018 | 13:45

grossalexis072018 уверен, что когда его родители воевали в Вермахте за идеалы Гитлера, они несли демократию и процветание евреям остального мира.

grossalexis072018 27 июля 2018 | 14:16

exoxoexoxo: Ты говно зачерпывай всей пятерней бабуин, и не забывай поворачиваться к оппоненту голой мозолистой жопой. А так все родовые признаки на морде отчетливо отражаются - и ивашкины и бабуиновы ;))

jamba 27 июля 2018 | 13:27

Эта часть россиян мне напоминает лося из старого анекдота!
Лось подходит к водопою, начинает пить, но в него стреляет охотник, стреляет насколько раз!
Лось, задумчиво: - Странно, пью, пью, а мне все хуже и хуже?;)))))))))))))))))))))))))))))

banderlog13 27 июля 2018 | 13:30

Это не удивительно. Если верят до сих пор Вовику и его шантрапе, можно не сомневаться в умственных способностях великого рассейского народа.

jamba 27 июля 2018 | 13:32

Кстати, честь опроса была засекречена! Та, где половина россиян считает, что они инопланетяне. А водка, единственный химический состав, который позволяет им выжить в агрессивной среде!;))))))))))))

neon999 27 июля 2018 | 13:33

А уж в Бога сколько верит - небось побольше, чем в инопланетян.

sneer1 27 июля 2018 | 13:34

С одной стороны, в материале не объяснено, что подразумевается под "верить в пришельцев". Если, исходя из современных научных данных допускать существование внеземных цивилизаций, - то тут даже говорить не о чем, - возможно и даже очень вероятно. Если же речь идет о посещении Земли, похищениях людей, "а власти скрывают" и т.д., - точно так же, говорить не о чем, - практически невозможно и весьма маловероятно. Судя по остальному, - вопрос, скорее, был во второй плоскости. И результаты весьма грустные.
Зато, Ять, скрепы.

grossalexis072018 27 июля 2018 | 13:36

Ну Вы в курсе, что на одной из лун Сатурна в выбросах гигантских гейзеров обнаружили сложные органические молекулы ? Данные зонда Cassini указали на присутствие сложных органических молекул в океане жидкой воды, который скрывается под ледяной корой спутника Сатурна - Энцелада.
НО это еще цветочки - пристально всмотритесь на сладкую парочку из Кремля - то ли лунатики. то ли засланцы из системы Лебедя 61.

lager23 27 июля 2018 | 13:37

Власть в России захватили инопланетяне!

Краткая характеристика и отличительные черты инопланетянина:
Невысок
Прыток
Вороват
Аморален
Циничен
Держатся стаями
При занятии высших должностей плешивеют от самовлюблённости
Любят ботокс, доллары, евро, швейцарские франки и английский фунт стерлингов
Ведут тайный образ жизни
Питаются человеческими душами

Заразны! Их лучше обходить стороной!

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