Около половины россиян верят в существование инопланетян, свидетельствуют данные ВЦИОМ
При этом большинство сограждан сомневаются в достоверности информации ученых.
Инопланетяне скрываются от землян, полагают 27 процентов опрошенных, почти каждый пятый респондент уверен, что власти не рассказывают россиянам о пришельцах, хотя они существуют. Сомневаются в реальности инопланетян чуть более половины участников исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно его итогам, 93 процента респондентов считают, что планета Земля имеет форму шара. Так отвечали люди, как с высшим, так и неполным средним образованием. Более половины россиян думают, что человек не бывал на Луне, а правительство США все сочинило и подделало документы о путешествии к Луне. Примерно столько же опрошенных не верят ученым, подозревая их в сокрытии правды. Чаще всего такое мнение распространено среди тех, кто еще не окончил школу.
Опрос ВЦИОМ проводили в конце мая, в нем приняли участие 2 тысячи человек
Комментарии31
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vea4ek 27 июля 2018 | 13:10
Лучше верить в инопланетян чем в зомби))
andreyoo 27 июля 2018 | 13:11
vea4ek: Для кого лучше, для зомби?
fig_vvam 27 июля 2018 | 13:12
около половины россиян верят в пришельцев и не верят в то, что американцы побывали на Луне.
При этом это одни и те же идиоты.
И еще они голосуют за путина, и считают Землю плоской
Поэтому к краю не подходят, чтобы не упасть.
eniro 27 июля 2018 | 13:25
fig_vvam: Не, а вдруг инопланетяне повысят пенсии или привезут колбасу? Просто надо подождать "пришествия". Ну, не всем, конечно, обломится...
hcsecb 27 июля 2018 | 13:29
fig_vvam: А ты , местечковый мудак, уверен в своей исключительности . Бесконечная Вселенная за миллиарды лет не смогла создать что то типа тебя, засранца?
fig_vvam 27 июля 2018 | 13:37
hcsecb: педенька нацистская, во Вселенной где-то и может существовать разумная жизнь, но ты, педулечка, притворяешься полным идиотом, хотя ты, может быть худой.
Эти придурки верят в то, что пришельцы скрываются на Земле.
Около половины россиян верят в существование инопланетян на Земле. Просто они скрываются, а власти знают и не говорят людям.
теперь ты понял, да?
eniro 27 июля 2018 | 13:49
hcsecb: Ты, "москвач" бегом списки на льготы от инопланетян составляй. Время идет, а ты на "эхе" кукарекуешь...
danko1 27 июля 2018 | 13:12
А 86% верят, что у них есть президент, когда в реальности он президент только кооператива Озеро и прочего приближенного ворья. И это куда страшнее, чем вера в инопланетян.
olegleon 27 июля 2018 | 13:12
"Согласно его итогам, 93 процента респондентов считают, что планета Земля имеет форму шара"
остальные нормально учились в школе и знают, что Земля имеет форму эллипсоида вращения
physik 27 июля 2018 | 13:13
Почему-то я не удивлен.
Лично видел передачу на РЕН о том, что Земля плоская.
Чего еще после этого ждать?
Да и ученым верить нельзя, а политикам можно. Так что-ли?
andreyoo 27 июля 2018 | 13:14
Господствующая на данный момент среди атеистов теория возникновения Вселенной в результате Большого взрыва скорее подтверждает наличие бога. Ибо как объяснить, что заставило ту материальную точку взорваться. Должно было приложено некое воздействие. А т.к. вселенная возникла в результате этого взрыва, то источник воздействия существовал вне Вселенной. А назвать его можно как угодно.
А если же точка взорвалась от внутренних процессов, то значит взрыв это не возникновение Вселенной, а лишь один из этапов ее развития.
lager23 27 июля 2018 | 13:42
andreyoo: вполне возможно, что вселенная сжимается— взравается— расширяется и снова сжимается, чтобы взорваться, только расширяется она в одном пространстве (галактики), а сжимается в другом (чёрные дыры) ... и так бесконечно
andreyoo 27 июля 2018 | 14:00
lager23: Возможно. Но тогда т.н. Биг Бэнг не возникновение вселенной. А как и когда она возникла неведомо
lager23 27 июля 2018 | 14:02
andreyoo:
sm59 27 июля 2018 | 13:15
Вселенная велика ... Где-то они точно есть - инопланетяне. И также истово веруют в землян!!!
.... ЖДУНЫ, блин!
piterjanis 27 июля 2018 | 13:17
они кстати сейчас у власти на Украине
tks 27 июля 2018 | 13:18
Под инопланетянами имеются ввиду чиновники и депутаты?
vvs7651 27 июля 2018 | 13:19
Последствие рашен-ТВ...
democ 27 июля 2018 | 13:22
И они же веруют в бога. И в небесного, проживающего на небесах, и в земного, проживающего в Кремле.
gencek 27 июля 2018 | 13:22
Ясеньпень, что инопланетяне существуют.
И я даже знаю где.
На 1/6 части суши - там денег не надо, еды не надо, только работу давай , во славу ворующей власти ...
Разве хомо сапиенс на такое способен ?
Нет конечно.
Поэтому у нас 145 миллионов инопланетян.
exoxoexoxo 27 июля 2018 | 13:24
Около половины русскоязычных израильтян верят, что евреи умные и скоро перестанут картавить. Четверть евреев верят, что их могут зауважать нормальные люди. Почти все евреи верят, что их обрезанные пиписьки к 120 годам восстановятся.
grossalexis072018 27 июля 2018 | 13:40
exoxoexoxo: Еще больше евреев уверенно - ты и твои предки результат опытов по скрещиванию рашкованов с обезьянами. Конкретно ты - смесь ивашки и горного бабуина - злобный, стайный и бросаешься собственным говном на право и на лево
exoxoexoxo 27 июля 2018 | 13:45
grossalexis072018 уверен, что когда его родители воевали в Вермахте за идеалы Гитлера, они несли демократию и процветание евреям остального мира.
grossalexis072018 27 июля 2018 | 14:16
exoxoexoxo: Ты говно зачерпывай всей пятерней бабуин, и не забывай поворачиваться к оппоненту голой мозолистой жопой. А так все родовые признаки на морде отчетливо отражаются - и ивашкины и бабуиновы ;))
jamba 27 июля 2018 | 13:27
Эта часть россиян мне напоминает лося из старого анекдота!
Лось подходит к водопою, начинает пить, но в него стреляет охотник, стреляет насколько раз!
Лось, задумчиво: - Странно, пью, пью, а мне все хуже и хуже?;)))))))))))))))))))))))))))))
banderlog13 27 июля 2018 | 13:30
Это не удивительно. Если верят до сих пор Вовику и его шантрапе, можно не сомневаться в умственных способностях великого рассейского народа.
jamba 27 июля 2018 | 13:32
Кстати, честь опроса была засекречена! Та, где половина россиян считает, что они инопланетяне. А водка, единственный химический состав, который позволяет им выжить в агрессивной среде!;))))))))))))
neon999 27 июля 2018 | 13:33
А уж в Бога сколько верит - небось побольше, чем в инопланетян.
sneer1 27 июля 2018 | 13:34
С одной стороны, в материале не объяснено, что подразумевается под "верить в пришельцев". Если, исходя из современных научных данных допускать существование внеземных цивилизаций, - то тут даже говорить не о чем, - возможно и даже очень вероятно. Если же речь идет о посещении Земли, похищениях людей, "а власти скрывают" и т.д., - точно так же, говорить не о чем, - практически невозможно и весьма маловероятно. Судя по остальному, - вопрос, скорее, был во второй плоскости. И результаты весьма грустные.
Зато, Ять, скрепы.
grossalexis072018 27 июля 2018 | 13:36
Ну Вы в курсе, что на одной из лун Сатурна в выбросах гигантских гейзеров обнаружили сложные органические молекулы ? Данные зонда Cassini указали на присутствие сложных органических молекул в океане жидкой воды, который скрывается под ледяной корой спутника Сатурна - Энцелада.
НО это еще цветочки - пристально всмотритесь на сладкую парочку из Кремля - то ли лунатики. то ли засланцы из системы Лебедя 61.
lager23 27 июля 2018 | 13:37
Власть в России захватили инопланетяне!
Краткая характеристика и отличительные черты инопланетянина:
Невысок
Прыток
Вороват
Аморален
Циничен
Держатся стаями
При занятии высших должностей плешивеют от самовлюблённости
Любят ботокс, доллары, евро, швейцарские франки и английский фунт стерлингов
Ведут тайный образ жизни
Питаются человеческими душами
Заразны! Их лучше обходить стороной!