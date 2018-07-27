Около половины россиян верят в существование инопланетян, свидетельствуют данные ВЦИОМ

При этом большинство сограждан сомневаются в достоверности информации ученых.

Инопланетяне скрываются от землян, полагают 27 процентов опрошенных, почти каждый пятый респондент уверен, что власти не рассказывают россиянам о пришельцах, хотя они существуют. Сомневаются в реальности инопланетян чуть более половины участников исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Согласно его итогам, 93 процента респондентов считают, что планета Земля имеет форму шара. Так отвечали люди, как с высшим, так и неполным средним образованием. Более половины россиян думают, что человек не бывал на Луне, а правительство США все сочинило и подделало документы о путешествии к Луне. Примерно столько же опрошенных не верят ученым, подозревая их в сокрытии правды. Чаще всего такое мнение распространено среди тех, кто еще не окончил школу.

Опрос ВЦИОМ проводили в конце мая, в нем приняли участие 2 тысячи человек