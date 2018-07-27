Центризбирком сегодня решит, соответствует ли закону вопрос всенародного референдума о пенсионной реформе
Это происходит по инициативе КПРФ. В партии недостаточно тщательно подошли к этому вопросу, — сказала в эфире «Эха Москвы» юрист Елена Лукьянова.
Она подчеркнула, что закон сейчас сформулирован таким образом, что практически невозможно провести референдум, если его инициировала не власть.
Комментарии12
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inga_92_1 27 июля 2018 | 13:11
Ну, нет, конечно. Ясен пень
uhovostro 27 июля 2018 | 13:14
inga_92_1: Ещё когда создавали этот "закон" предусмотрели, что никаких референдумов быть не должно в принципе....
tvitov66 27 июля 2018 | 13:29
uhovostro: этот референдум нарушает чувства верующих! Верующих в то что наши отчисления в накопительную часть можно многократно мараторить и потом не возвращать
yakov18 27 июля 2018 | 13:16
inga_92_1: Интересно получаеться-референдум в Украине по Крыму ,соответствует российскому законодательству , а референдум в России по российской пенсионной реформе-нет?
spb_aborigen 27 июля 2018 | 13:29
Именно так!
Как сказал путин: «мы провели референдум в Крыму, в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций»
Именно по этому, в России референдумов не предусмотрено)
tvitov66 27 июля 2018 | 13:31
yakov18: вот как ввдут спецназ, так под дулами можно и референдумы ... а иначе это волюнтаризм!
gencek 27 июля 2018 | 13:14
Дебилы ! Вы чего ждете ?
Выстрела с крейсера Аврора ?
Под петицией в интернете уже ТРИ МИЛЛИОНА подписей - ЧТОБ НЕ ПОВЫШАТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ, вы там дебилы со своими Галкиными, Соловьевыми и прочими жополизами можете и дальше прославлять бабушек - миньетчиц , работающих до 90 лет, а у трудового народа с нашей медициной смерть приходит как раз лет в 60.
Дайте хоть помереть с верой в светлое будущее !
tvitov66 27 июля 2018 | 13:34
gencek: всего 3 миллиона! Из как минимум 50 млн трудоспособных - ватному быдлонаселению либо пофиг, либо лень даже кнопку нажать
eniro 27 июля 2018 | 13:15
А может поменять "Решал"? Устроить им ответное "Больше Ада"? :
"Бесовской вертеп мы загоним в склеп.
Пусть накроет запах серы сталь духовных скреп.
Против их клыков - наш святой Fuck off -
Средний палец нашей веры в сорок сороков!" (с)
tv_victim 27 июля 2018 | 13:15
Правильный вопрос должен звучать как-то так:
"Вы поддерживаете повышение пенсионного возраста потому, что давно всю жизнь этого ждали, или потому, что это гениальное решение?"
Вот это точно признают законным. И еще денег на референдуме напилят.
platonnekafrin 27 июля 2018 | 13:25
КПРФ подделала заботу о дедушке, отметилась в Избире, а дальше уж пошел процесс естественный, где референдум незаконный и деду по-любому помирать.
sneer1 27 июля 2018 | 13:26
Ха-ха. С интонацией Нельсона из "Симпсонов".