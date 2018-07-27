Z Архив новостей новости
5 12 6 557
Эксклюзив Эха 13:03, 27 июля 2018

Центризбирком сегодня решит, соответствует ли закону вопрос всенародного референдума о пенсионной реформе

Это происходит по инициативе КПРФ. В партии недостаточно тщательно подошли к этому вопросу, — сказала в эфире «Эха Москвы» юрист Елена Лукьянова.
Она подчеркнула, что закон сейчас сформулирован таким образом, что практически невозможно провести референдум, если его инициировала не власть.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

inga_92_1 27 июля 2018 | 13:11

Ну, нет, конечно. Ясен пень

uhovostro 27 июля 2018 | 13:14

inga_92_1: Ещё когда создавали этот "закон" предусмотрели, что никаких референдумов быть не должно в принципе....

tvitov66 27 июля 2018 | 13:29

uhovostro: этот референдум нарушает чувства верующих! Верующих в то что наши отчисления в накопительную часть можно многократно мараторить и потом не возвращать

yakov18 27 июля 2018 | 13:16

inga_92_1: Интересно получаеться-референдум в Украине по Крыму ,соответствует российскому законодательству , а референдум в России по российской пенсионной реформе-нет?

spb_aborigen 27 июля 2018 | 13:29

Именно так!
Как сказал путин: «мы провели референдум в Крыму, в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций»
Именно по этому, в России референдумов не предусмотрено)

tvitov66 27 июля 2018 | 13:31

yakov18: вот как ввдут спецназ, так под дулами можно и референдумы ... а иначе это волюнтаризм!

gencek 27 июля 2018 | 13:14

Дебилы ! Вы чего ждете ?
Выстрела с крейсера Аврора ?
Под петицией в интернете уже ТРИ МИЛЛИОНА подписей - ЧТОБ НЕ ПОВЫШАТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ, вы там дебилы со своими Галкиными, Соловьевыми и прочими жополизами можете и дальше прославлять бабушек - миньетчиц , работающих до 90 лет, а у трудового народа с нашей медициной смерть приходит как раз лет в 60.
Дайте хоть помереть с верой в светлое будущее !

tvitov66 27 июля 2018 | 13:34

gencek: всего 3 миллиона! Из как минимум 50 млн трудоспособных - ватному быдлонаселению либо пофиг, либо лень даже кнопку нажать

eniro 27 июля 2018 | 13:15

А может поменять "Решал"? Устроить им ответное "Больше Ада"? :
"Бесовской вертеп мы загоним в склеп.
Пусть накроет запах серы сталь духовных скреп.
Против их клыков - наш святой Fuck off -
Средний палец нашей веры в сорок сороков!" (с)

tv_victim 27 июля 2018 | 13:15

Правильный вопрос должен звучать как-то так:
"Вы поддерживаете повышение пенсионного возраста потому, что давно всю жизнь этого ждали, или потому, что это гениальное решение?"
Вот это точно признают законным. И еще денег на референдуме напилят.

platonnekafrin 27 июля 2018 | 13:25

КПРФ подделала заботу о дедушке, отметилась в Избире, а дальше уж пошел процесс естественный, где референдум незаконный и деду по-любому помирать.

sneer1 27 июля 2018 | 13:26

Ха-ха. С интонацией Нельсона из "Симпсонов".

Самое обсуждаемое

Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 140 6 10872 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 328 6 31476 20.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 94 6 8997 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 203 6 20712 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 183 6 20833 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 53 6 6472 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 10667 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27478 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Голосование
Вы гордитесь Марией Бутиной или стыдитесь?
5 41 6 5390 23.07
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк, профессор РГГУ

Любая толика правды в исследовании Великой Отечественной войны это только в плюс. И только лишняя гирька на весы нашей национальной гордости…

5 83 6 21599 20.07
#слушать 37:36 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 114 6 16820 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 62 6 9237 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нужен ли закон о пытках Если эту статью сейчас вставить в Кодекс и начать ревностно применять, то у нас половина охранников сядет в камеры рядом с заключенными, и такую массу зэков будет просто некуда поместить и некому будет ее охранять…

5 93 6 16332 24.07
Kтюрьмы, общество, законы, власть, мнения
Блоги

Музыканты бойкотируют фестиваль «Нашествие» из-за Минобороны Выступать на рок-фестивале отказались группы: «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Distemper» и «Йорш» и певица Монеточка…

5 41 6 7485 25.07
Kмузыка, общество, минобороны, события
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Палачи и садисты распяли человека и насилуют, бьют его, уничтожают. Тут уже Следственный комитет опять приехал: «О! Нет, все-таки, мы чего-то там нашли». Мерзкая, отвратительная система…

5 84 6 23977 20.07
#слушать 36:57 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Артемий Троицкий журналист

Отделение личности от государства Я хорошо понимаю, что не у каждого получится стать самому себе хозяином, жить самостоятельной жизнью, да ещё и получать от этого чувство глубокого удовлетворения. Но стремиться-то к этому надо…

5 158 6 30700 07:48
Kвласть, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Самое длительное в этом веке затмение Луны могут увидеть сегодня россияне Оно начнётся после 9 вечера и продлится до часу ночи…

5 4 6 91432
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Государство превратилось в раковое образование, которое заставляет граждан обслуживать себя. Это гигантский паразит, который внедрился в тело России и высасывает из нее все соки…

5 110 6 117335 21.07
#слушать 47:38 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 328 6 31476 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 261 6 674084 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 410 6 458216 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7138876
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3589463

Сегодня в эфире