Центризбирком сегодня решит, соответствует ли закону вопрос всенародного референдума о пенсионной реформе

Это происходит по инициативе КПРФ. В партии недостаточно тщательно подошли к этому вопросу, — сказала в эфире «Эха Москвы» юрист Елена Лукьянова.

Она подчеркнула, что закон сейчас сформулирован таким образом, что практически невозможно провести референдум, если его инициировала не власть.