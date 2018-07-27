Суд в Нальчике приговорил на сроки от трех до десяти лет лишения свободы шестерых бывших ингушских силовиков

Их обвиняли в пытках задержанных. Еще один фигурант этого дела получил условный срок. Ранее обвинение просило им от 6 до 13 лет лишения свободы. Бывший начальник ингушского центра по противодействию экстремизма Тимур Хамхоев, которому прокурор просил самый большой срок, в итоге приговорен к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.