Госдума приняла законопроект, который может привести к закрытию независимых кинофестивалей и прекращению ретроспектив

Документ, который посвящён процедуре фестивального показа фильмов, фактически «зачистит» российский кинорынок от независимых компаний и введёт цензуру в программу фестивалей, считает директор компании «Иноекино» Алексей Бажин. До недавнего времени законы позволяли показ фильмов на фестивалях без оформления прокатного удостоверения. Новый закон вводит здесь ограничения, обращают внимание участники рынка.