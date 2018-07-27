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12:32, 27 июля 2018

Госдума приняла законопроект, который может привести к закрытию независимых кинофестивалей и прекращению ретроспектив

Документ, который посвящён процедуре фестивального показа фильмов, фактически «зачистит» российский кинорынок от независимых компаний и введёт цензуру в программу фестивалей, считает директор компании «Иноекино» Алексей Бажин. До недавнего времени законы позволяли показ фильмов на фестивалях без оформления прокатного удостоверения. Новый закон вводит здесь ограничения, обращают внимание участники рынка.

Комментарии

22

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danko1 27 июля 2018 | 12:35

Привлечь этих холуёв-депутатов к уголовной ответственности за нарушение Конституции.
И отмазку, что приказ сверху выполняли, не принимать во внимание.

tvitov66 27 июля 2018 | 12:38

danko1: в стране развитого ПУкинизма все независимое должно быть вырвано с корнем - что б не выросло

romashka__ 27 июля 2018 | 12:46

Только миГалкинские кинофестивали решено оставить?
А Канны? А Венеция? А Берлин? А "Оскарр"???

То есть кина не будет.

danko1 27 июля 2018 | 12:47

tvitov66: Гласность Путин начал уничтожать еще в 1-ый срок с разгона НТВ.
Сейчас империя лживых СМИ отдана его подельнику Ковальчуку, а оставшиеся малочисленные СМИ уничтожают разным способом: отключением от эфира, как Дождь, или нагоняют портянок, как на этом сайте.
Но прокатное удостоверение обозначает, что фильмы допускаются для показа по всей стране.
Так что этот закон нарушает не только Конституцию, но и смысл вообще.
Просто закручивание гаек. Больше у преступной власти ничего нет, чтобы режим сохранить: пряники закончились, остался только кнут.

oneoretwo 27 июля 2018 | 12:45

danko1: кому ? кто привлекать то будет ?

fessgray 27 июля 2018 | 12:55

danko1: стоп! реалии таковы, что за нарушение Конституции могут лишь наградить или повысить. Какая же тут ответственность?!

ts 27 июля 2018 | 12:35

Такое впечатление, что ПЖиВ специально подобрана, чтобы как можно больше навредить стране и нагадить своему народу, а потом всем смыться за рубеж, где у них острова, замки, яхты, дворцы...

lenin3 27 июля 2018 | 12:42

ts: дык,18 лет отбора.Чувствуют,мрази,что недолго осталось,вот и стараются...

seryj_wolk 27 июля 2018 | 12:56

lenin3: Все идет к тому, что рфикам в недалеком будущем при до ется даже передвигаться строевым шагом с отданием чести автомобилям черного цвета. Как-никак самая свободная страна в мире и самая демократичная к тому же.

j_partizan 27 июля 2018 | 12:49

ts:
Это так повелось, когда услуга не устраивает клиента, а исполнитель не настроен отказываться от кормушки, он начинает всячески вынуждать клиента продолжить с ним отношения.
В данном случае Власть, продемонстрировав свою неспособность управлять государством, стремится сохранить монополию на власть всеми способами.

oneoretwo 27 июля 2018 | 12:50

ts: ...немного, 1мно, не так : собрана "ПЖиВ" для того, чтобы законодательно охранять воровской режим, оперативно устанавлявая "подпорки" там, где у плешивых рушится... а "острова, замки, яхты, дворцы..." - это оплата в.у. "услуги"...

hiryrg 27 июля 2018 | 12:36

Нашего барина Михалкова удар хватит от этой новости.

gregor 27 июля 2018 | 12:41

Кто ещё не понял ,время есть , правда уже мало времени ,можно не успеть .
Тот кто не успеет принять правильное решение ,тем дети и внуки не простят ,сидя за колючкой , слушая " голос Америки" и ожидая приезда иностранца , что бы выпросить жвачку или джинсы старые обменять на самовар какой- нибудь .
Надо решаться ,пока окно не закрыли железными ставнями ,а двери заколотили гвоздями .,кто опоздает ... тот ..... опоздает .

fessgray 27 июля 2018 | 12:57

gregor: людей держать не будут. Кому не нравится, тот может уехать. Уехавших заменяют азиатам и китайцами. Тем более путинский курс был озвучен в начала 2000-х. Нам же сказали, что Россияне будут жить хорошо, если нас станет в три раза меньше. то есть 50 млн человек. А зачем больше, если нужна лишь армия для защиты ресурсов и люди обслуживающие трубу. Все!
Нафиг мы им нужны, держать нас.

gvs 27 июля 2018 | 12:42

Теперь будем смотреть только Никитограф. Нон-стоп. )))

oneoretwo 27 июля 2018 | 12:42

...может привести к закрытию независимых кинофестивалей...
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...осторожно, двери закрываются, следующая остановка - 37-й ...

gencek 27 июля 2018 | 12:54

Депутаты все в трудах ...
Все о народе думают .
Главное чтоб народ работал долго и бесплатно во славу отчизны.
А что смотреть - они сами решат.
Не царское это дело - кино смотреть.

zavlabor 27 июля 2018 | 12:54

Интересно, может кто знает, сколько за последние лет 10, думой принято законов, расширяющих права и свободы граждан?

vedma2017 27 июля 2018 | 12:55

Зачем ????????????????????????

nigelliri56 27 июля 2018 | 12:59

Да, рассеяне, видать скоро у вас вместо кинофестивалей и интернетов будет шиш без масла, а по телику вам исключительно избранные речи великого Пу вещать будут.

zloignon 27 июля 2018 | 13:03

Ребята, давайте с завтрашнего для все начнем читать Конституцию - мож поумнеем тогда, а,?

sergo_25_26 27 июля 2018 | 13:03

Надо обязать все СМИ в конце всех новостей любой тематики дописывать - КРЫМНАШ.

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