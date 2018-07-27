Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл отвергает сообщения о подготовке Вашингтоном удара по Ирану
Глава правительства подчеркнул, что это домыслы, основанные на анонимных источниках.
Ранее о возможной операции сообщил австралийский телеканала ABC. По его данным, в подготовке задействована одна из военных баз страны. При этом не исключено, что бомбовые удары по иранским ядерным объектам Соединённые Штаты могут нанести уже в следующем месяце.
Комментарии9
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fig_vvam 27 июля 2018 | 12:38
В пятницу, 27 июля, австралийское онлайн-издание ABC News сообщило со ссылкой на источники в правительстве Австралии, что уже в августе США планируют нанести удары по ядерным объектам в Иране.
В публикации было сказано, что Австралия и Великобритания окажут поддержку США в определении целей этого удара, но непосредственного участия в операции принимать не будут.
Премьер-министр Австралии поспешил выступить с опровержением, заявив, что речь идет о домыслах, основанных на анонимных источниках.
В Вашингтоне эту публикацию не комментируют.
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Попугивают маленько аятолл, а у них и так штанишки мокрые.
Хорохорятся в последнее время аятоллы как-то неубедительно.
Видимо почуяли приближение конца американского .... к своему заду
epynda 27 июля 2018 | 12:43
fig_vvam: "концы американские" приближались к Северной Корее в 50-ые годы и ко Вьетнаму в 60-ые годы прошлого века.....
И что ????
Концы им обрубили и корейцы и вьетнамцы.....
fig_vvam 27 июля 2018 | 12:52
epynda: педенька, вынь из ротика конец начальника и подумай чуток.
В Корее воевало 2 миллиона китайских добровольцев и миллион США положили.
При этом с успехом отбили нападение коммунистов.
Ведь, педуля, цель войск ООН была не разгром Северной, а независимость Южной Кореи.
Она была достигнута.
Ну а во Вьетнаме США подвел крайний гуманизм.
Могли ведь просто уничтожить Сев. Вьетнам десятком атомных ракет.
И никто бы ему не помог уже.
И цель уничтожить Иран не стоит.
Цель- уничтожение атомных и ракетных объектов.
Выбьют зубки у аятолл и пусть живут.
raffal 27 июля 2018 | 12:58
epynda: Концы им обрубили и корейцы и вьетнамцы.....И что?
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А вот что....
Спустя несколько десятилетий спустя, всё же настало время подвести итоги кто, кому и как "обрубил концы".
Сравнительный анализ двух частей Кореи едва ли необходим, эта тема достаточно освещена.
Менее известно состояние нынешнего Вьетнама.
Весно этого года во вьетнамский порт Дананг прибыла с визитом дружбы большая эскадра ВМФ США во главе с атомным авианосцем "Карл Нимиц". Тысячи вьетнамцев сердечно приветствовали американских моряков.
У Вьетнама прекрасные отношения с США, эти страны ПРИМИРИЛИСЬ! И Вьетнам вовсе не намерен дружить с Россией против Америки; )
Война закончилась 46 лет назад. С тех пор страны не только примирились, но и сотрудничают по множеству направлений, в том числе по военному, в стратегических областях , в том числе раннему обнаружению ракетного нападения. Уровень сотрудничества Вьетнама и США на порядок выше, чем у Вьетнама с Россией.
А российские военные моряки уже и забыли когда их эскадры приглашали с визитами дружбы.
epynda 27 июля 2018 | 12:40
Интересно, а сколько выходцев из Ирана проживают, в данное время, в США ????
fig_vvam 27 июля 2018 | 12:57
epynda: Педенька, все эти выходцы ненавидят аятолл и будут приветствовать их уничтожение.
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06:20, 20 января 2016
Все помилованные в США иранцы отказались возвращаться на родину
Ни один из иранцев, освобожденных из американских тюрем в ходе обмена заключенными, не захотел возвращаться в Иран. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров.
neon999 27 июля 2018 | 13:03
Зачем в пиар-играх Трампа принимает участие ЭМ ?
Единственный разумный вариант - эти слухи и в самом деле фейковые и раздуваются российскими пропагандонами, чтобы накакать на австралийцев или американцев.
dmitry17___17 27 июля 2018 | 13:03
Неверные шайтаны, лжеаятоллы, стремящиеся к оружию западного сатаны, подлежат уничтожению за неверие в Аллаха, всемогущего и всемилостивейшего.
sergo_25_26 27 июля 2018 | 13:08
Старые добрые томагавки нужно утилизировать как то. А тут еще и с благими целями.