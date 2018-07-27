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12:32, 27 июля 2018

Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл отвергает сообщения о подготовке Вашингтоном удара по Ирану

Глава правительства подчеркнул, что это домыслы, основанные на анонимных источниках.

Ранее о возможной операции сообщил австралийский телеканала ABC. По его данным, в подготовке задействована одна из военных баз страны. При этом не исключено, что бомбовые удары по иранским ядерным объектам Соединённые Штаты могут нанести уже в следующем месяце.

Комментарии

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fig_vvam 27 июля 2018 | 12:38

В пятницу, 27 июля, австралийское онлайн-издание ABC News сообщило со ссылкой на источники в правительстве Австралии, что уже в августе США планируют нанести удары по ядерным объектам в Иране.

В публикации было сказано, что Австралия и Великобритания окажут поддержку США в определении целей этого удара, но непосредственного участия в операции принимать не будут.

Премьер-министр Австралии поспешил выступить с опровержением, заявив, что речь идет о домыслах, основанных на анонимных источниках.

В Вашингтоне эту публикацию не комментируют.

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Попугивают маленько аятолл, а у них и так штанишки мокрые.
Хорохорятся в последнее время аятоллы как-то неубедительно.
Видимо почуяли приближение конца американского .... к своему заду

epynda 27 июля 2018 | 12:43

fig_vvam: "концы американские" приближались к Северной Корее в 50-ые годы и ко Вьетнаму в 60-ые годы прошлого века.....
И что ????
Концы им обрубили и корейцы и вьетнамцы.....

fig_vvam 27 июля 2018 | 12:52

epynda: педенька, вынь из ротика конец начальника и подумай чуток.
В Корее воевало 2 миллиона китайских добровольцев и миллион США положили.
При этом с успехом отбили нападение коммунистов.
Ведь, педуля, цель войск ООН была не разгром Северной, а независимость Южной Кореи.
Она была достигнута.

Ну а во Вьетнаме США подвел крайний гуманизм.
Могли ведь просто уничтожить Сев. Вьетнам десятком атомных ракет.
И никто бы ему не помог уже.

И цель уничтожить Иран не стоит.
Цель- уничтожение атомных и ракетных объектов.
Выбьют зубки у аятолл и пусть живут.

raffal 27 июля 2018 | 12:58

epynda: Концы им обрубили и корейцы и вьетнамцы.....И что?
________________________
А вот что....
Спустя несколько десятилетий спустя, всё же настало время подвести итоги кто, кому и как "обрубил концы".
Сравнительный анализ двух частей Кореи едва ли необходим, эта тема достаточно освещена.
Менее известно состояние нынешнего Вьетнама.
Весно этого года во вьетнамский порт Дананг прибыла с визитом дружбы большая эскадра ВМФ США во главе с атомным авианосцем "Карл Нимиц". Тысячи вьетнамцев сердечно приветствовали американских моряков.
У Вьетнама прекрасные отношения с США, эти страны ПРИМИРИЛИСЬ! И Вьетнам вовсе не намерен дружить с Россией против Америки; )
Война закончилась 46 лет назад. С тех пор страны не только примирились, но и сотрудничают по множеству направлений, в том числе по военному, в стратегических областях , в том числе раннему обнаружению ракетного нападения. Уровень сотрудничества Вьетнама и США на порядок выше, чем у Вьетнама с Россией.
А российские военные моряки уже и забыли когда их эскадры приглашали с визитами дружбы.

epynda 27 июля 2018 | 12:40

Интересно, а сколько выходцев из Ирана проживают, в данное время, в США ????

fig_vvam 27 июля 2018 | 12:57

epynda: Педенька, все эти выходцы ненавидят аятолл и будут приветствовать их уничтожение.
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06:20, 20 января 2016
Все помилованные в США иранцы отказались возвращаться на родину

Ни один из иранцев, освобожденных из американских тюрем в ходе обмена заключенными, не захотел возвращаться в Иран. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров.

neon999 27 июля 2018 | 13:03

Зачем в пиар-играх Трампа принимает участие ЭМ ?
Единственный разумный вариант - эти слухи и в самом деле фейковые и раздуваются российскими пропагандонами, чтобы накакать на австралийцев или американцев.

dmitry17___17 27 июля 2018 | 13:03

Неверные шайтаны, лжеаятоллы, стремящиеся к оружию западного сатаны, подлежат уничтожению за неверие в Аллаха, всемогущего и всемилостивейшего.

sergo_25_26 27 июля 2018 | 13:08

Старые добрые томагавки нужно утилизировать как то. А тут еще и с благими целями.

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