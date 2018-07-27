Премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл отвергает сообщения о подготовке Вашингтоном удара по Ирану

Глава правительства подчеркнул, что это домыслы, основанные на анонимных источниках.

Ранее о возможной операции сообщил австралийский телеканала ABC. По его данным, в подготовке задействована одна из военных баз страны. При этом не исключено, что бомбовые удары по иранским ядерным объектам Соединённые Штаты могут нанести уже в следующем месяце.