Шахтеры Забайкалья обещают в понедельник продолжить голодовку, если им не выплатят зарплату за июнь

Горнякам выдали деньги только за май.

Шахтеры отказываются уходить из здания золотодобывающего Дарасунского рудника до тех пор, пока им не выплатят все долги по заработной плате. Горняки только согласились на время приостановить голодовку. У них ухудшилось самочувствие, несколько человек после осмотра врачи отвезли в больницу. Однако многие после помощи медиков вновь возвращаются в знание рудника. В акции протеста принимают участие 90 шахтеров. У некоторых из них задолженность по зарплате составляет 200 тысяч рублей, пишет местная газета «Вечорка».

Из-за долгов перед сотрудниками прокуратура возбудила уголовное дело против руководства рудника. По данным ведомства, горнякам не выплатили около 32 миллионов рублей. С работниками предприятия общаются следователи, они изучают и документы бухгалтерии. Задолженность пока погашена наполовину, остальные деньги обещают выплатить в ближайшее время, сообщили в Роструде.

Владельцы Дарасунского рудника объяснили, что проблемы возникли из-за «Промсвязьбанка», который требует от компании сначала погасить кредит, а потом обещает перечислить зарплаты.