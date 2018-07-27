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12:30, 27 июля 2018

Шахтеры Забайкалья обещают в понедельник продолжить голодовку, если им не выплатят зарплату за июнь

Горнякам выдали деньги только за май.

Шахтеры отказываются уходить из здания золотодобывающего Дарасунского рудника до тех пор, пока им не выплатят все долги по заработной плате. Горняки только согласились на время приостановить голодовку. У них ухудшилось самочувствие, несколько человек после осмотра врачи отвезли в больницу. Однако многие после помощи медиков вновь возвращаются в знание рудника. В акции протеста принимают участие 90 шахтеров. У некоторых из них задолженность по зарплате составляет 200 тысяч рублей, пишет местная газета «Вечорка».

Из-за долгов перед сотрудниками прокуратура возбудила уголовное дело против руководства рудника. По данным ведомства, горнякам не выплатили около 32 миллионов рублей. С работниками предприятия общаются следователи, они изучают и документы бухгалтерии. Задолженность пока погашена наполовину, остальные деньги обещают выплатить в ближайшее время, сообщили в Роструде.

Владельцы Дарасунского рудника объяснили, что проблемы возникли из-за «Промсвязьбанка», который требует от компании сначала погасить кредит, а потом обещает перечислить зарплаты.

Комментарии

12

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tvitov66 27 июля 2018 | 12:36

Совсем шахтеры про "горбатый мостик" забыли, а могли бы весело стучать там касками

tom_tom 27 июля 2018 | 12:41

Более половины русских не верят, что астронавты NASA высаживались на Луне, но верят в распятого мальчика, чудодейственные свойства пояса богородицы, гиперзвуковое оружие и честные выборы...

kamen_12 27 июля 2018 | 12:45

tom_tom: А евреи 100% чего там у стены делают?

drgonish 27 июля 2018 | 13:04

tom_tom:

В честные выборы верят вообще 99.99%. Особенно яростно верят те, кто каждый раз орет, что выборы снова нечестные.

Ну, а верить в то, что американцы высаживались на Луну в век многотонных транзисторных компьютеров, размером с дом, а через 50 лет летают на русских двигателях не дальше верхних слоев земной атмосферы, может только гражданин с гуманитарным образованием.

kablukov 27 июля 2018 | 12:37

Ничёси, за май ужо получили. Нам только аванс за апрель дали.

yralez 27 июля 2018 | 12:41

Миллионы ограбленных голодают и жрут дрянь без всяких обьявлений.

timwlad79 27 июля 2018 | 12:43

Шахтеры Забайкалья обещают в понедельник продолжить голодовку, если им не выплатят зарплату за июнь
Горнякам выдали деньги только за май.

Шахтеры отказываются уходить из здания золотодобывающего Дарасунского рудника до тех пор, пока им не выплатят все долги по заработной плате. Горняки только согласились на время приостановить голодовку. У них ухудшилось самочувствие, несколько человек после осмотра врачи отвезли в больницу. Однако многие после помощи медиков вновь возвращаются в знание рудника. В акции протеста принимают участие 90 шахтеров. У некоторых из них задолженность по зарплате составляет 200 тысяч рублей, пишет местная газета «Вечорка».

Из-за долгов перед сотрудниками прокуратура возбудила уголовное дело против руководства рудника. По данным ведомства, горнякам не выплатили около 32 миллионов рублей. С работниками предприятия общаются следователи, они изучают и документы бухгалтерии. Задолженность пока погашена наполовину, остальные деньги обещают выплатить в ближайшее время, сообщили в Роструде.

Владельцы Дарасунского рудника объяснили, что проблемы возникли из-за «Промсвязьбанка», который требует от компании сначала погасить кредит, а потом обещает перечислить зарплаты.
---------------
Ну это типичная украинизация бизнеса.
За всё обязан платить бюджет который наполняется международными кредитами.
А предприниматель только зарабатывают не платя заплат так как получают в добавок ищё бюджетные дотации на модернизацию и разработку.
Так работают все международные финансовые и общественные институты,колонизируют таким образом все страны через этих партийных политиков и бизнесменов посещающих международные форумы и саммиты.

piterjanis 27 июля 2018 | 12:47

Шли бы к дому хозяина шахты и там требовали ЗП

timwlad79 27 июля 2018 | 12:49

Господа в студии первого канала на передаче время покажет,вообще то отношения Каина и Авеля ищё в Библии описаны и решение в изгнании Каина.
И так,ты принимаешь сталинизм как инструмент подчинения алчности каина или Каин убьют тебя ради прибыли.
Такова реальность.Всё остальное байки Каина о всемирном коммунизме чтобы не трогали Каина .
Вот у нас в отместку противостояния Каину кот пропал.
И так всё время.
Так что или товарищ Сталин и господин Гитлер во власти или не выплаченные зарплаты и житьё в ГУЛАГЕ на всю страну.

gregor 27 июля 2018 | 12:53

Шахтеры Забайкалья обещают в понедельник продолжить голодовку, если им не выплатят зарплату за июнь
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Не патриоты эти шахтёры, продались империализму . Какие-то экстремисты .
Зарплату им надо ,понимаете ли . Деды воевали .... ,как говорят в Думе .
Вот даже Дерипаска всякая миллиардер который ,...миллионы потерял .. и то не объявляет голодовку ,а эти ...шахтёры ..... ... нет , так русский мир не поступает . Надо терпеть без зарплаты ,еды ,лекарств .... надо .... иначе друзья и родственники Путина обеднеют на пару долларов ,а это не по российскому менталитету .
Вот бабуся замёрзла этой зимой ,дров не смогла заготовить ,пенсии не хватило ..и ничего ,голосовала за Путина ,когда нашли и отогрели .
Менталитет ,однако .

neon999 27 июля 2018 | 12:57

Если владельцы шахты - не дружбаны каких-нибудь Ротенбергов-Чаек, то к шахтерам подойдут с лаской и прессовать не будут. И под это дело шахту передадут Ротенбергам-Чайкам. Было бы по-другому - кто бы санкционировал писать про этот случай на ЭМ ?

gencek 27 июля 2018 | 13:02

Все ясно. Банкиры виноваты. Хотят рудник забрать , поэтому это руководство убрать руками шахтеров ...
Видно у банкиров есть покупатель посолиднее.

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