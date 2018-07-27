Футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА разыграют сегодня Суперкубок России

Матч начнётся вечером на стадионе в Нижнем Новгороде. «Локомотив» по итогам прошедшего сезона стал чемпионом России ЦСКА оказался серебряным призёром первенства. Он заменил победителя Кубка России клуб «Тосно». После победы команда из Ленинградской области объявила своём банкротстве и роспуске.