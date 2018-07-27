Рейсовые самолеты вынуждены были кружить над аэропортом «Пулково» из-за визита Дмитрия Медведева в Петербург
С премьер-министром летели и другие высокопоставленные чиновники.
Сразу два самолета с правительственными делегациями приземлились с интервалом в полчаса накануне вечером в Пулково. Дело в том, что чиновники во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым спешили на Евразийский межправительственный совет. Из-за этого некоторые посадочные полосы перекрыли: не могли приземлиться сразу несколько рейсов с пассажирами. Как пишет портал Фонтанка.ру, пять кругов над «Пулково» намотал борт из Хельсинки, не менее получаса кружил в небе над Северной столицей самолет из Самары, а вот лайнер из Симферополя, который возвращался в Петербург с туристами, вообще решил сесть в московском аэропорту «Внуково». Уже после приземления правительственной делегации с ограничениям столкнулись и автомобилисты: частично был перекрыт Западный скоростной диаметр и кольцевая автодорога.
Высокопоставленные чиновники продолжают оставаться в Петербурге, также в городе в это воскресенье ожидают президента Владимира Путина, который намерен посетить День ВМФ.
Комментарии35
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popov_m 27 июля 2018 | 12:07
"бояре из грязи"!!!
danko1 27 июля 2018 | 12:10
popov_m: Мрази.
Мало им погибших хоккеистов по такому же поводу.
Заставить бы Медведева из личного кармана оплачивать подорожавший керосин и моральный ущерб пассажирам.
Вышли из грязи, грязью и остались.
balamuto 27 июля 2018 | 12:16
danko1: Маленький, маленький, а такой говнистый.
kremlefurer 27 июля 2018 | 12:49
popov_m:
lenin3 27 июля 2018 | 12:08
"По улицам Медведя водили,как будто на показ..."
radionews 27 июля 2018 | 12:09
Пусть спасибо скажут, что их вообще нафиг не сбили - "а нечего в нашем небе летать!!"
balamuto 27 июля 2018 | 12:13
Финнам пофигу было, водяры нажрались в самолете.)))
avp235 27 июля 2018 | 12:29
balamuto:
Рейс из Хельсинки длится 40 минут. Водки не подают, а только соки и воду. Тут длительность рейса удлинили еще на час - скотство.
arye_11 27 июля 2018 | 12:10
В Швеции премьер катит на работу на велосипеде.
Из-за премьера Димочки ломают график всего авиаузла и вообще, повседневную жизнь многомиллионного Петербурга.
Вроде бы, Петербург и Стокгольм находятся практически рядом, а такая колоссальная разница.
sensei54 27 июля 2018 | 12:18
arye_11: Эк, куда хватили! Швеция...
Там сплошной разврат, и вообще, они там все бесполые, )))
benin_papa__ 27 июля 2018 | 12:32
arye_11:
Рядом-то рядом, но вообще любая территория, не пораженная недостроителями коммунизма. радикально отличается от территорий, на которых потомственные "кто был ничем" они же проклятьем заклейменные голодные и рабы, вволю покуролесили и продолжают куролесить.
nns33 27 июля 2018 | 12:35
arye_11: Приехал "слуга народа" в Питер и жизнь многомиллионного города остановилась. Кто придумал эти безумные порядки? Откровенное : мы вас боимся,вы для нас опасны....
sensei54 27 июля 2018 | 12:13
ожидают президента Владимира Путина, который намерен посетить День ВМФ.
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Посетит день....А остальное время он где находится? В надмирном пространстве?
oneoretwo 27 июля 2018 | 12:13
...уже просто мешають жить стране...
mikhail_spb_ 27 июля 2018 | 12:14
Народонаселение должно радоваться, что его пока не заставляют вставать на колени и креститься на пролетающих по небу начальничков!
timwlad79 27 июля 2018 | 12:16
Рейсовые самолеты вынуждены были кружить над аэропортом «Пулково» из-за визита Дмитрия Медведева в Петербург
С премьер-министром летели и другие высокопоставленные чиновники.
Сразу два самолета с правительственными делегациями приземлились с интервалом в полчаса накануне вечером в Пулково. Дело в том, что чиновники во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым спешили на Евразийский межправительственный совет. Из-за этого некоторые посадочные полосы перекрыли: не могли приземлиться сразу несколько рейсов с пассажирами. Как пишет портал Фонтанка.ру, пять кругов над «Пулково» намотал борт из Хельсинки, не менее получаса кружил в небе над Северной столицей самолет из Самары, а вот лайнер из Симферополя, который возвращался в Петербург с туристами, вообще решил сесть в московском аэропорту «Внуково». Уже после приземления правительственной делегации с ограничениям столкнулись и автомобилисты: частично был перекрыт Западный скоростной диаметр и кольцевая автодорога.
Высокопоставленные чиновники продолжают оставаться в Петербурге, также в городе в это воскресенье ожидают президента Владимира Путина, который намерен посетить День ВМФ.
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И чё за бред.Увеличили число авиарейсов связанные с отпусками .Не смогли организовать правильно график ,так как заявки были поданы.
Так что вините в пробках туристов хлынувшие в Санкт-Петербург на посмотреть парад ВМФ.
arye_11 27 июля 2018 | 12:19
timwlad79:
вините в пробках туристов хлынувшие в Санкт-Петербург на посмотреть парад
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Ой, Воффка, что же ты не сказал, что родом из Одессы???
И ты, Воффка, таки, тоже да...?
avp235 27 июля 2018 | 12:33
timwlad79:
"...хлынувшие в Санкт-Петербург на посмотреть парад ВМФ".
Это чего же там смотреть? Китайские корабли, как в прошлом году? Свои неликвиды смотреть уже не интересно.
ostapbey 27 июля 2018 | 12:38
......– Что ты говоришь! – Килин всплеснул руками. – Неужто было сообщение? И что ж в этом сообщении говорилось, что больше никому работать не надо, а надо сбираться в кучу и создавать толпу?
Шикалов молча поник головой.
– И что за люди! – с высоты своего положения сетовал Килин. – Никакой тебе сознательности. Вам, я вижу, хотя б и война, только бы не работать. Всем разойтись, и чтоб через пять минут я здесь не видел ни одного человека. Ясно? Ответственность возлагаю на бригадиров Шикалова и Талдыкина.
– Так бы сразу и сказал! – обрадовался Шикалов привычному делу и повернулся лицом к толпе. – А ну разойдись! Эй, мужики, бабы, поглохли, что ль? Кому говорят! Ты что стоишь, хлебальник раззявила! – Шикалов, выставив вперед волосатые руки, пихнул бабу с ребенком. Баба заорала. Закричал и ребенок.
– Ты чего толкаиси? – попытался вступиться за бабу Курзов. – Она же с дитем.
– Иди, иди! – двинул его плечом Шикалов. – С дитем, не с дитем, каждый будет тут еще рассуждать.
Подлетел и маленький Талдыкин, набросился на Курзова, уперся ему в живот маленькими ручонками.
– Ладно, ладно, милый, – затараторил он скороговоркой. – Нечего зря шуметь, нервы тратить, пойди домой, отдохни, попей винца…
ostapbey 27 июля 2018 | 12:40
.,........
... Станция! – повторила телефонистка таким тоном, словно на своем коммутаторе только и дожидалась, чтобы ей позвонили из Красного.
– Девушка! – очнулся и закричал Килин, боясь, как бы она не исчезла. – Миленькая, будь добра, со вчерашнего звоню… Борисова… срочно нужен…
– Соединяю, – просто сказала девушка, и в трубке так же волшебно возник мужской голос:
– Борисов слушает.
– Сергей Никанорыч, – заторопился парторг. – Килин беспокоит, из Красного. Мы тебе с Голубевым звоним, связи нет, народ ждет, работа стоит, время горячее, не знаем, что делать.
– Недопонял, – удивился Борисов. – Недопонял, чего не знаете. Митинг провели?
– Да нет же.
– Почему?
– Почему? – переспросил Килин. – Не знали, как быть. Дело, сам понимаешь, ответственное, а указания нет…
– Теперь допонял. – Голос Борисова иронически завибрировал. – А ты, если по малой нужде идешь, ширинку сам расстегиваешь или тоже указания дожидаешь?
Борисов обрушил на плешивую голову Килина весь запас своего сарказма, как будто сам минуту назад не звонил по всем телефонам в надежде на то же спасительное указание.....
neyexo 27 июля 2018 | 12:25
Неужели трудно в каждом городе построить отдельную ВВП для вип-самолетов?
danko1 27 июля 2018 | 12:30
neyexo: Зачем мелочиться?
Построить всюду для них и отдельные трассы, чтобы люди на своих машинах и пешеходы не мешали.
neyexo 27 июля 2018 | 12:28
Ничего не случилось бы, если бы Медведев опоздал на форум
Ничего не случилось бы, если бы форум вообще отменили
tridrikh 27 июля 2018 | 12:29
дикари живут в России...
hiryrg 27 июля 2018 | 12:33
Как это так? Не могу понять? Для айфончика не могут построить отдельный аэродром что-ли?
svirepyi_gary 27 июля 2018 | 12:34
Каким большим человеком стал Димон.
А был то всего лишь адвокатишкой одной из бандитских группировок Питера.
copia 27 июля 2018 | 12:37
И чем уж так ценнен этот Медведев? Таких на Руси пруд пруди.
gencek 27 июля 2018 | 12:44
copia:
Зря вы так.
Таких тупых дебилов, которые могут исполнить и роль пресидента , больше не найти.
kapkina 27 июля 2018 | 12:37
Димон вошёл в раж - про дворцы все уже забыли, теперь можно над пассажирами поглумиться - заставить их покружиться перед посадкой.
gencek 27 июля 2018 | 12:38
Пилять ...
Куда-куда он спешил ? Этот дебил может спешить только в одно место - поиграть в тетрис, у него дальше мозжечок не сформировался, родился тупым бараном - так и сдохнет им.
Медицина здесь бессильна.
putin_itogy 27 июля 2018 | 12:48
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
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200 лет назад самолёты не летали,
ЗАТО телеги ездили..
i_c_e 27 июля 2018 | 12:49
Пора уже начинать зачищать города перед их посещениями «высокопоставленными чиновниками». Москву вообще освободить — почему до сих пор «новая Москва» пустует, тогда как в «старой» народу как килек в банке?
tina56 27 июля 2018 | 12:50
Ты выбрался из грязи в князи
Но быстро князем становясь
Не позабудь, чтобы не сглазить
Не вечны князи, вечна грязь.
О. Хайям
Выкини этого замухрышку медведева в жизнь российского обывателя с таким же набором "благ", моментально превратится в вонючего бомжа.
Но российскому обывателю явно не по уму, почему он позволил всякой швали так долго быть во власти.
Пусть стоит в пробках на земле и рискует погибнуть в авиакатастрофах при многократном нарезании кругов над аэродромом.
orein51 27 июля 2018 | 12:51
"Мы летим, а вы держитесь..." [г. М.]
addi 27 июля 2018 | 13:10
Будем ждать афоризмов от М.и П., чтобы отлить их потом из го...(пардон !), в
граните-же, конечно....