Рейсовые самолеты вынуждены были кружить над аэропортом «Пулково» из-за визита Дмитрия Медведева в Петербург

С премьер-министром летели и другие высокопоставленные чиновники.

Сразу два самолета с правительственными делегациями приземлились с интервалом в полчаса накануне вечером в Пулково. Дело в том, что чиновники во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым спешили на Евразийский межправительственный совет. Из-за этого некоторые посадочные полосы перекрыли: не могли приземлиться сразу несколько рейсов с пассажирами. Как пишет портал Фонтанка.ру, пять кругов над «Пулково» намотал борт из Хельсинки, не менее получаса кружил в небе над Северной столицей самолет из Самары, а вот лайнер из Симферополя, который возвращался в Петербург с туристами, вообще решил сесть в московском аэропорту «Внуково». Уже после приземления правительственной делегации с ограничениям столкнулись и автомобилисты: частично был перекрыт Западный скоростной диаметр и кольцевая автодорога.

Высокопоставленные чиновники продолжают оставаться в Петербурге, также в городе в это воскресенье ожидают президента Владимира Путина, который намерен посетить День ВМФ.