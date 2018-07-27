Центризбирком сегодня определит законность вопроса, предложенного партией КПРФ для референдума о пенсионной системе
Сейчас он сформулирован так: «Согласны ли вы с тем, что в России возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»
Вопрос на референдуме должен учитывать в том числе цели планирующихся изменений. Об этом ранее сказал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«Мне представляется, такие вопросы рассматривать на референдуме очень сложно. В силу того, что сама специфика вопроса: «Вы за или против увеличения пенсионного возраста?» Конечно, мы получим заведомо понятный результат, но тогда надо задать вопрос: «Вы за увеличение пенсий или за уменьшение пенсий?»
Законопроект правительства, прошедший первое чтение в Госдуме, предусматривает повышение планки для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63.
Комментарии7
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zztop1960 27 июля 2018 | 12:09
А в это время Эстония ввела бесплатный проезд на общественном транспорте в большинстве регионов. В 11 из 15 уездов Эстонии пассажиры с начала июля могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте почти на всей территории страны. В Таллине общественный транспорт стал бесплатным еще в 2013 году
tvitov66 27 июля 2018 | 12:27
zztop1960: когда ПУтриот перенёс свой центр масс с колен на локти ему никак на референдум низя - поза не велит
lenin3 27 июля 2018 | 12:12
А Центризбирком уже решает,какие вопросы можно задавать,а какие-нет?
Вот если б вопрос был ЗА поднятие пенс.возраста,Памфилова бы референдум тут же разрешила во всех субъектах России,а тут,панимашь,лоб морщить будет для вида.Всё равно найдёт мильён причин,чтоб не разрешать...
ostapbey 27 июля 2018 | 12:21
Формулировку придумать, это пол дела выиграть.
Вот был референдум по опостылевшему всем народам СССР...
Казалось бы тут и спору нет..
Но ввели хитромудое слово "обновлённый" ну и повелся недалёкий народ за обновлением ..
А кто думал его обновлять?? И как?? Как морковку подвесили это "обновление" перед ослом, чтоб лямку и дальше тянул.
Даже.
oneoretwo 27 июля 2018 | 12:23
...бабушка эля, методички уже поступили ?
svirepyi_gary 27 июля 2018 | 12:26
Путинское быдло должно быть последовательно.
Если они голосуют за Единую партию жуликов и воров и её пахана Путина,
то все как один на референдуме должны поддержать любые повышения пенсионного возраста.
yralez 27 июля 2018 | 12:39
Сегодня у Эллочки людоедки праздник......сьест миллионы людей.