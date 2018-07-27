Центризбирком сегодня определит законность вопроса, предложенного партией КПРФ для референдума о пенсионной системе

Сейчас он сформулирован так: «Согласны ли вы с тем, что в России возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

Вопрос на референдуме должен учитывать в том числе цели планирующихся изменений. Об этом ранее сказал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Мне представляется, такие вопросы рассматривать на референдуме очень сложно. В силу того, что сама специфика вопроса: «Вы за или против увеличения пенсионного возраста?» Конечно, мы получим заведомо понятный результат, но тогда надо задать вопрос: «Вы за увеличение пенсий или за уменьшение пенсий?»

Законопроект правительства, прошедший первое чтение в Госдуме, предусматривает повышение планки для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63.