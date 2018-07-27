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11:59, 27 июля 2018

В колонии в Архангельской области, где отбывает наказание Сергей Мохнаткин, начали проверку

Осужденный активист держит голодовку уже почти две недели и утверждает, что к нему применяли физическую силу.

О проведении служебной проверки по заявлению Мохнаткина рассказали ТАСС представители управления ФСИН по Архангельской области. Там утверждают, что осужденный 24 июля написал заявление об отказе от приема пищи. Мохнаткин отказывается отбывать наказание в колонии №21 в Плесецком районе. Во ФСИН также сообщили о жалобах с его стороны, но не пояснили, в чем они заключаются. В пресс-службе ведомства также добавили, что состояние здоровья заключенного удовлетворительное и он находится под ежедневным наблюдением медиков.

Накануне стало известно, что Мохнаткин держит голодовку в колонии уже 12 дней и жалуется на пытки. Об этом рассказала его подруга Татьяна Пашкевич со ссылкой на юриста Андрея Крекова, который встретился с Мохнаткиным в колонии. Активист утверждает, что через окно в его камеру пускали газ. Во ФСИН назвали эту информацию недостоверной.

Сергей Мохнаткин отбывает уже второй срок в колонии. В 2014 году его приговорили к 4,5 годам за нападение на полицейских на Триумфальной площади. Когда Мохнаткин уже находился в колонии, ему добавили срок за дезорганизацию ее работы.

Комментарии

13

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banyi3 27 июля 2018 | 12:04

О мохнаткин объявился )))

patrikk_1 27 июля 2018 | 12:20

Осужденный активист держит голодовку уже почти две недели и утверждает, что к нему применяли физическую силу...

Посадите Серёгу Мохнаткина в одну камеру с Олегом Сенцовым и полным холодильником жратвы, установите в камере и холодильнике веб-камеры, сделайте для них канал на Ютубе и собирайте "лайки".

piter_ug 27 июля 2018 | 12:08

//начали проверку...//

Что ли деньги кончились для выплат по решениям ЕСПЧ?
Наверняка кончились - мундиалец пришёл деньгам после мундиаля.
Потратили все.

motooppic 27 июля 2018 | 12:09

нам на этого мохнаткина демократически начхать и оппозиционно растереть!

mikhail_spb_ 27 июля 2018 | 12:16


Ни в чём не виновного русского мужика вертухаи-садюги пытают и мочат в гулаге под хихиканье или равнодушие высокодуховного народонаселения.

boldu1n 27 июля 2018 | 12:20

mikhail_spb_: Вы фсе неуиноватые....

epynda 27 июля 2018 | 12:17

А зачем Мохнаткин нападал на полицейских ???
В США, он бы был застрелян на месте.....

donez 27 июля 2018 | 13:12

epynda: В США мирные демонстрации не разгоняют. И каждый может защищать там закон с оружием в руках. Кстати и от взбесившихся полицейских тоже... И оценивать его реализованного право на уничтожение полицейского нарушающего закон, будет суд. Там право на вооруженное восстание в
Конституции прописано. Кстати прописано в Конституции не только США. Поэтому полицейский если у него нет решения суда и не предусмотрен штурм жилища, всегда спросит можно ли войти,сиречь можно ли переступить переступить порог вашего дома... Ведь его и пристрелить могут внутри, если что не так он делать будет...если будет нарушать закон. Гражданин США имеет на это конституционное право. И полицейские это знают. Оружие ведь практически в каждой семье.

hiryrg 27 июля 2018 | 12:21

Этого ещё не хватало...Опять этот фсин!

nns33 27 июля 2018 | 12:27

Когда Мохнаткин уже находился в колонии, ему добавили срок за дезорганизацию ее работы.

============ осуждённый и бесправный дезорганизовал работу колонии. Фантастика! Это каким образом? Ничего более правдоподобного придумать не могли?

srk2658lu 27 июля 2018 | 12:37

4,5 года за нападение на полицейских!
Как раз тогда Нургалиев призывал граждан давать отпор несправедливой агрессии полиции.
Вот тогда под это дело Мохнаткину и вломили.

donez 27 июля 2018 | 13:15

srk2658lu: В США каждый может защищать закон с оружием в руках. Кстати и от взбесившихся полицейских тоже... И оценивать его реализованного право на уничтожение полицейского нарушающего закон, будет суд. Гражданине США имеет право производить аресты. Они называются гражданскими
Там и право на вооруженное восстание в Конституции прописано. Кстати прописано в Конституции не только США. Поэтому полицейский если у него нет решения суда и не предусмотрен штурм жилища, всегда спросит можно ли войти, сиречь можно ли переступить порог вашего дома... Ведь его и пристрелить могут внутри, если что не так он делать будет...если будет нарушать закон. Гражданин США имеет на это конституционное право. И полицейские это знают. Оружие ведь практически в каждой семье.

donez 27 июля 2018 | 13:06

Так вроде вооруженные дубинками полицейские там напали на безоружных людей...

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