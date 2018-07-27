В колонии в Архангельской области, где отбывает наказание Сергей Мохнаткин, начали проверку

Осужденный активист держит голодовку уже почти две недели и утверждает, что к нему применяли физическую силу.

О проведении служебной проверки по заявлению Мохнаткина рассказали ТАСС представители управления ФСИН по Архангельской области. Там утверждают, что осужденный 24 июля написал заявление об отказе от приема пищи. Мохнаткин отказывается отбывать наказание в колонии №21 в Плесецком районе. Во ФСИН также сообщили о жалобах с его стороны, но не пояснили, в чем они заключаются. В пресс-службе ведомства также добавили, что состояние здоровья заключенного удовлетворительное и он находится под ежедневным наблюдением медиков.

Накануне стало известно, что Мохнаткин держит голодовку в колонии уже 12 дней и жалуется на пытки. Об этом рассказала его подруга Татьяна Пашкевич со ссылкой на юриста Андрея Крекова, который встретился с Мохнаткиным в колонии. Активист утверждает, что через окно в его камеру пускали газ. Во ФСИН назвали эту информацию недостоверной.

Сергей Мохнаткин отбывает уже второй срок в колонии. В 2014 году его приговорили к 4,5 годам за нападение на полицейских на Триумфальной площади. Когда Мохнаткин уже находился в колонии, ему добавили срок за дезорганизацию ее работы.