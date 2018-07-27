Полиция в Варшаве применила слезоточивый газ против демонстрантов

Стражи порядка настаивают на том, что это произошло после того, как кто-то из толпы распылил газ в сторону полицейских.

Митинг против судебной реформы прошёл накануне вечером у президентского дворца в столице Польши. Как передаёт телеканал ТВН-24, многим участникам акции потребовалась помощь из-за применения спецсредств. Акции против нового закона о Верховном суде прошли и в других городах страны. Кроме того, с критикой польской судебной реформы выступила и Еврокомиссия.