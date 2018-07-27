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11:31, 27 июля 2018

Палата представителей США утвердила законопроект, который предполагает помощь Украине в военной сфере

В документе, где говорится о расходах на оборону, предусмотрено 250 миллионов долларов, которые пойдут на усиление безопасности Киева. При этом 50 миллионов будут направлены только на летальные виды вооружений. Кроме того, законопроект вводит поощрительные меры для тех стран, которые согласятся покупать американское оружие вместо российского. Теперь он должен получить одобрение Сената США.

Комментарии

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timwlad79 27 июля 2018 | 11:44

Палата представителей США утвердила законопроект, который предполагает помощь Украине в военной сфере
В документе, где говорится о расходах на оборону, предусмотрено 250 миллионов долларов, которые пойдут на усиление безопасности Киева. При этом 50 миллионов будут направлены только на летальные виды вооружений. Кроме того, законопроект вводит поощрительные меры для тех стран, которые согласятся покупать американское оружие вместо российского. Теперь он должен получить одобрение Сената США.
--------------
Киевскую мафию укрепляет США.
Это типа Косово будет.
Ну тогда всей Украине разваливаться по Югославскому сценарию.
Спасайся кто может.И Киевской Мафии тоже.Так как один хрен все деньги будут украдены,а то что придёт вместо денег будет продано.
На Украине у всех в головах только одна религия,украсть как можно больше.

honduras_na_colyme 27 июля 2018 | 11:46

Что, портянки, плохо помогает вам агент Рыжий?
Скоро будет помогать ещё меньше.
Эхо скромно умалчивает о том, что Коэн (бывший решала Трампа) заявил, что Рыжий знал о встрече с участием Весельницкой, Манафорта и зятька Кушнера.
И все трампачи хором орали, что да, стрелка была, но Трамп о ней не знал.
Некоторые успели соврать под присягой, а это уже уголовка.
Портянки, вы плохо понимаете значимость этого эпизода, но я вам подскажу.
Это по сути поворотный момент: Коэн начал говорить, причём ярко и смачно.
И это начала конца агента Рыжего.
Ну, как-то так.

timwlad79 27 июля 2018 | 11:57

honduras_na_colyme: Что, портянки, плохо помогает вам агент Рыжий?
Скоро будет помогать ещё меньше.
Эхо скромно умалчивает о том, что Коэн (бывший решала Трампа) заявил, что Рыжий знал о встрече с участием Весельницкой, Манафорта и зятька Кушнера.
И все трампачи хором орали, что да, стрелка была, но Трамп о ней не знал.
Некоторые успели соврать под присягой, а это уже уголовка.
Портянки, вы плохо понимаете значимость этого эпизода, но я вам подскажу.
Это по сути поворотный момент: Коэн начал говорить, причём ярко и смачно.
И это начала конца агента Рыжего.
Ну, как-то так.
--------------
Ну так для Украины один хрен по Югославскому сценарию покатит,так как для Восточной Европы план для третьего сорта для большевистского быдла разработан.
Третий Рейх Возродился в полную силу.
Так что макартизм неизбежен в США.
Говорилось же вам троцкистам,устроят вам Вьетнамский Синдром после того как Украину по югославскому сценарию раскатают обвинив в этом кризисе партию господина Обамы.

navsegda 27 июля 2018 | 11:58

timwlad79: А ты был на Украине что бы так звездеть ? Нет же Вообще не переживай так за Украину , как нибудь без тебя , у тебя есть своя родина , может ей немного поинтересуешься

timwlad79 27 июля 2018 | 12:06

navsegda: А ты был на Украине что бы так звездеть ? Нет же Вообще не переживай так за Украину , как нибудь без тебя , у тебя есть своя родина , может ей немного поинтересуешься
-------------
Да если бы сидела украинская быдлятина у себя на Украине и со своим крысинным жидобандеровским рылом не лезла бы по всюду в поисках кого бы ограбить,то и к вам бы быдлу никто не полез.
К стати, на 112 канале в Киеве об тоже говорили.

sergo_25_26 27 июля 2018 | 11:44

Ой спасибо, еще джавелинчиков прикупим.

echo_shar 27 июля 2018 | 12:00

sergo_25_26: honduras_na_colyme:
Скорее уже начинайте наступление!
Чем скорее, тем раньше будет закрыт неудавшийся и всем надоевший проект Незалежной.

ura_123 27 июля 2018 | 12:13

echo_shar: Ты разве не заметило что проект незалёжности,начатый гиркиным и К* сворачивается? Из Краматорска попёрли,из Славянска попёрли... Сколько там посёлков вокруг Донецка и Луганска,около 10 ? Вот такие итоги вашей незалЁжности под знаком картофельного вредителя.
матароле привет)))

fig_vvam 27 июля 2018 | 12:43

ura_123: А почему Гиви не передаете привет, это даже и невежливо. они же в одном котле в аду варятся , Гиви обидно будет.

jblack2 27 июля 2018 | 12:21

Украинские правители разорвали экономическое сотрудничество с Россией. Понятное дело, что скоро они будут большинство вооружений, которые не способны произвести, сами закупать или получать в дар от своих новых покровителей...

fig_vvam 27 июля 2018 | 12:46

jblack2: Ага, а России даже и получить не от кого то, что она раньше от Украины получала: вертолетные и корабельные двигатели, ракеты и много чего еще.
Попытки наладить свое производство пока успехом не увенчались.
А США не продают, Такая беда.

xuato 27 июля 2018 | 12:33

Чем больше трупов будет в оккупанта тем больше вероятность остановить войну, навязанную Кремлевскими правителями.

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