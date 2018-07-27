Палата представителей США утвердила законопроект, который предполагает помощь Украине в военной сфере

В документе, где говорится о расходах на оборону, предусмотрено 250 миллионов долларов, которые пойдут на усиление безопасности Киева. При этом 50 миллионов будут направлены только на летальные виды вооружений. Кроме того, законопроект вводит поощрительные меры для тех стран, которые согласятся покупать американское оружие вместо российского. Теперь он должен получить одобрение Сената США.