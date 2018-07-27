//Большинство россиян верят в существование инопланетян//

Так считает почти половина опрошенных Всероссийским Центром изучения общественного мнения. Больше половины уверены, что учёные скрывают правду. Впрочем, лишь 3 процента сограждан не сомневаются, что земля на самом деле плоская. Как отмечает ВЦИОМ, в прошлые годы россияне больше доверяли учёным. Этот показатель колебался от 66 до 76 процентов.