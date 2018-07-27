Большинство россиян верят в существование инопланетян
Так считает почти половина опрошенных Всероссийским Центром изучения общественного мнения. Больше половины уверены, что учёные скрывают правду. Впрочем, лишь 3 процента сограждан не сомневаются, что земля на самом деле плоская. Как отмечает ВЦИОМ, в прошлые годы россияне больше доверяли учёным. Этот показатель колебался от 66 до 76 процентов.
Комментарии51
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yralez 27 июля 2018 | 11:36
Не удивителшьно......после веры в плешивого.
tvitov66 27 июля 2018 | 11:40
yralez: блин ... а я то думал что это Обама
huyt 27 июля 2018 | 11:42
tvitov66: В дурдоме что-ль такой опрос проводили ?
patrikk_1 27 июля 2018 | 11:49
Как отмечает ВЦИОМ, в прошлые годы россияне больше доверяли учёным. Этот показатель колебался от 66 до 76 процентов...
Как же им верить, если Сергей Пархоменко и "Диссернет" всех уверяют, что российские науку, образование, СМИ, культуру и медицину, захватила разнузданная лживая шельмоватая этническая группировка?!
suren_112 27 июля 2018 | 11:53
patrikk_1:
Либерально-гомосексуальная этническая банда.
pyfrjvsqfldjrfn 27 июля 2018 | 11:56
//Большинство россиян верят в существование инопланетян//
Нет, блин, мы одни такие во всей вселенной.
ura_123 27 июля 2018 | 12:02
suren_112: Этнические армяне,мерикуним?
suren_112 27 июля 2018 | 11:50
huyt:
Обычно когда проводят подобные идиотские опросы, опрашиваемые, как правило прикалываются и дают такие вот ответы. И либералы, которые опрашивают, тоже знают, что опрашиваемый прикалывается. Но результаты принимаются всерьез, с целью выставления россиянина как полоумного и недалекого субъекта.
vlabumur 27 июля 2018 | 12:02
suren_112:
И либералы, которые опрашивают, тоже знают, что опрашиваемый прикалывается. Но результаты принимаются всерьез, с целью выставления россиянина как полоумного и недалекого субъекта.
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) продолжает фиксировать повышение уровня одобрения деятельности президента Владимира Путина и правительства под руководством Дмитрия Медведева. Так, работу Путина как главы государства в начале июля одобряли 63,4%, а на прошлой неделе – 64,7%.
Полными дебилами выставляет ВЦИОМ россиян.как я с вами согласен.
etnikas 27 июля 2018 | 12:05
suren_112: Это опрос ВЦИОМа, государственной организации. Вы что, против государства? Против России? Кто вам платит? Госдеп?
testmeter 27 июля 2018 | 12:29
suren_112: "с целью выставления россиянина как полоумного и недалекого субъекта" ///
Если покопаться в твоих верованиях и убеждениях, то характеристики субъекта окажутся еще более удручающими.
fig_vvam 27 июля 2018 | 12:31
suren_112: А ты правильно охарактеризовал оставшихся россиян.
Все умные давно уехали, остались такие как ты полоумные и недалекие субъекты.
По тебе и патрику можно судить об оставшихся россияниях.
Вы еще и путина любите.
andreyoo 27 июля 2018 | 12:31
suren_112: А я не вижу ничего полоумного. Хомячкам по работе положено дерьмом кидать. Хоть какие результаты опросов опубликуй.
А вера в существование инопланетян это так же как и вера в их отсутствие или вера в бога. Причем имхо, если ты не веришь в бога, а сугубо в Дарвина, то должен допускать, что где-то еще также могла возникнуть жизнь.
accyapa 27 июля 2018 | 12:52
huyt:
За последние десять лет открыты многие тысячи планет у других звёзд.
Только в нашей галактике планет может быть под триллион.
А галактик во вселенной тоже триллионы.
Так что весьма разумно предположить. что разумная жизнь подобная земной. тоже где-нибудь существует.
andreyoo 27 июля 2018 | 12:59
accyapa: А галактик во вселенной тоже триллионы.
Так что весьма разумно предположить. что разумная жизнь подобная земной.
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Если бы мы знали механизм возникновения жизни вообще и ее перехода в разумную форму, мы бы смогли оценить вероятность данных событий. И вот тогда уже смогли бы "весьма разумно предположить..."
haldey 27 июля 2018 | 11:43
yralez: На Западе идиотов с верой в плоскую землю значительно выше, как собственно и в любую конспирологию. Не задумывались о причине отупения населения всего земного шара?
Если бы советскую систему образования не рушили, дебилов было бы значительно меньше. Да, но тогда было бы меньше и почитателей эха)))
pavelmistery 27 июля 2018 | 12:04
haldey: Вы сравнили множество стран с одной страной.
И США, кстати, лидирует по количеству нобелевских лауреатов, а СССР со своим "лучшим", как считают некоторые, образованием даже в десятку не вошла.
andreyoo 27 июля 2018 | 12:35
pavelmistery: Нюанс в том, что большинство американских лауреатов образование получали не в Америке.
Да и собственно... учитываю что средний уровень интеллекта в обществе величина постоянная, чем больше лауреатов, тем ниже уровень остальных.
ltyio 27 июля 2018 | 13:02
pavelmistery: А посмотрите статистику про американских нобелевских лауреатов. Большинство выходцы из других стран. Американцы молодцы тем, что создали привлекательные условия для работы ученых, вот они туда и едут.
hz6691 27 июля 2018 | 12:05
haldey: По результатам выборов в органы власти такого не скажешь!
etnikas 27 июля 2018 | 12:07
haldey: Да да, ведь церкви забиты молодежью. Ой, нет, там одни бабки, получившие самое что ни на есть советское образование.
nigelliri56 27 июля 2018 | 12:13
haldey: "На Западе идиотов с верой в плоскую землю значительно выше, как собственно и в любую конспирологию...."
В России полно идиотов, верующих в любую конспирологию относительно американцев, например - американцы не были на Луне.
andreyoo 27 июля 2018 | 12:37
nigelliri56: В России полно идиотов, верующих в любую конспирологию относительно американцев, например - американцы не были на Луне.
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Дааа? И сколько ты таких знаешь?
Или ты относишься к категории идиотов, верующих в любую чушь льющуюся из либерально-российских и патриотично-украинских СМИ?
polikarpich 27 июля 2018 | 12:17
haldey: "Эхо" как-то конфликтует с содержанием советской системы образования?
А упоротый конспиролог чуть выше отметился в этой теме, "Патриком" кличут. По его данным всю власть захватила некая "этническая группировка".
suren_112 27 июля 2018 | 11:46
yralez:
А большинство америкосов верят в то что земля плоская.
А наши доморощенные либерасы вообще верят в какую-то, прости Господи, демократию.
student_ru_ru 27 июля 2018 | 12:03
suren_112: Ну да. И поэтому, чтоб не заниматься всякой ерундой, надо просто расслабиться и принимать с любовью все удары кнутом от барина.
polikarpich 27 июля 2018 | 12:24
suren_112: Вначале займись образованием своим. Изучи, что есть такое либерализм, а что демократия.
opponent70 27 июля 2018 | 12:02
yralez: \\\Большинство россиян верят в существование инопланетян...\\\
Это точно! Один из них, серый и плешивый, разваливает страну с помощью озерной своры рептилоидов!
echo_shar 27 июля 2018 | 12:04
yralez:
С другой стороны, верить, что в относительно бесконечном космосе есть только мы, такие все уникальные, тоже глупо.
testmeter 27 июля 2018 | 12:33
echo_shar: Ну, таких уникумов как россияне, во всей Вселенной точно не найдется. Они сами инопланетяне, наверное - пришельцы с планеты МордорЪ
navsegda 27 июля 2018 | 11:44
Смотришь на депутатов ,слушаешь чиновников точно , они с другой планеты
y3emen1 27 июля 2018 | 11:46
navsegda: а вова -сто пудов, рептилоид
suren_112 27 июля 2018 | 12:00
navsegda:
Депутаты плоть от плоти представляют подавляющее ватное большинство. А вас либерально-гомосексуальных мразей всего 2%. И вы никак физически не не можете никогда пройти в Думу.
navsegda 27 июля 2018 | 12:08
suren_112: смешной ты , я как раз если что либеральничать не намерен , по этим депутатам петля плачет
polikarpich 27 июля 2018 | 12:20
suren_112: Вся Дума как раз и состоит почти целиком из вот этих самых "либерально-гомосексуальных мразей". Примеры нужны?
sergo_25_26 27 июля 2018 | 11:49
86% не больше не меньше.
ilia_lvovski 27 июля 2018 | 11:53
Путин готовит заявление в ООН ,что америкосы украли мозги у россиян и продали иноплнетянам на анализы.
dedctolet 27 июля 2018 | 11:53
И 86%верят в загробную жизнь
tonight 27 июля 2018 | 11:53
Ну правильно россияне верят что кто то там есть что прилетит друг волшебник и подарит манну небесную. Это им помогает выжить, отвлекает от насущных проблем. Любят сказки вот и верят )
sklar39 27 июля 2018 | 11:57
Значит большинство россиян реалисты, как в том анекдоте, кто поможет России стать богатой и свободной страной.
income 27 июля 2018 | 11:59
Мне кажется, это однозначно вытекает из бесконечности вселенной )) В чем сомнения-то?
tonight 27 июля 2018 | 12:06
income: Никто не сомневается о бесконечности вселенно просто мы живем на земле. Вот ты знаеш что где то есть такая страна как Науру? И что тебе от этого?
fueaqui 27 июля 2018 | 12:02
"БОЛЬШИНСТВО россиян верят..." и "так считает ПОЧТИ ПОЛОВИНА" - по-моему, что-то не то у нас либо с социологией, либо с журналистикой. Вот такие у нас гуманитарии.
opponent70 27 июля 2018 | 12:08
fueaqui: Что-то в консерватории пора менять... (Жванецкий)
testmeter 27 июля 2018 | 12:36
fueaqui: Просто большинство россиян верить умеет. А вот считать умеет только лишь почти половина-с
prof57 27 июля 2018 | 12:25
В существование инопланетян верят, а в полезность существования Думы и Правительства - нет.
krypton84 27 июля 2018 | 12:42
С учетом масштабов вселенной и расплывчивости понятия "инопланетяне", верить в то, что только на Земле есть жизнь - идиотизм.
andreyoo 27 июля 2018 | 12:47
krypton84: До тех пор пока не установлен механизм возникновения жизни нельзя называть идиотизмом ни веру в инопланетян, ни веру в одиночество человечества. Даже с учетом масштабов вселенной.
ltyio 27 июля 2018 | 12:59
Лично я инопланетян не видел, и скорее всего их никто не видел. Но не думаю, что в бесконечной вселенной кроме нас никого нет.
andreyoo 27 июля 2018 | 13:08
ltyio: Лично я инопланетян не видел, и скорее всего их никто не видел.
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И прикинь, с богом та же фигня. Но есть полно людей которые не думают, что его нет.
Собственно, господствующая на данный момент среди атеистов теория возникновения Вселенной в результате Биг Бэнга скорее подтверждает наличие бога. Ибо она не способна объяснить что же заставило ту материальную точку взорваться. Должно было приложено некое воздействие. А т.к. вселенная возникла в результате этого взрыва, то источник воздействия существовал вне Вселенной. А назвать его можно как угодно. Не так ли?
jr114 27 июля 2018 | 13:09
Кто банки с водой от телевизора заряжает, те и в инопланетян верят и барабашек разных.