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11:31, 27 июля 2018

Большинство россиян верят в существование инопланетян

Так считает почти половина опрошенных Всероссийским Центром изучения общественного мнения. Больше половины уверены, что учёные скрывают правду. Впрочем, лишь 3 процента сограждан не сомневаются, что земля на самом деле плоская. Как отмечает ВЦИОМ, в прошлые годы россияне больше доверяли учёным. Этот показатель колебался от 66 до 76 процентов.

Комментарии

51

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yralez 27 июля 2018 | 11:36

Не удивителшьно......после веры в плешивого.

tvitov66 27 июля 2018 | 11:40

yralez: блин ... а я то думал что это Обама

huyt 27 июля 2018 | 11:42

tvitov66: В дурдоме что-ль такой опрос проводили ?

patrikk_1 27 июля 2018 | 11:49

Как отмечает ВЦИОМ, в прошлые годы россияне больше доверяли учёным. Этот показатель колебался от 66 до 76 процентов...

Как же им верить, если Сергей Пархоменко и "Диссернет" всех уверяют, что российские науку, образование, СМИ, культуру и медицину, захватила разнузданная лживая шельмоватая этническая группировка?!

suren_112 27 июля 2018 | 11:53

patrikk_1:
Либерально-гомосексуальная этническая банда.

pyfrjvsqfldjrfn 27 июля 2018 | 11:56

//Большинство россиян верят в существование инопланетян//

Нет, блин, мы одни такие во всей вселенной.

ura_123 27 июля 2018 | 12:02

suren_112: Этнические армяне,мерикуним?

suren_112 27 июля 2018 | 11:50

huyt:
Обычно когда проводят подобные идиотские опросы, опрашиваемые, как правило прикалываются и дают такие вот ответы. И либералы, которые опрашивают, тоже знают, что опрашиваемый прикалывается. Но результаты принимаются всерьез, с целью выставления россиянина как полоумного и недалекого субъекта.

vlabumur 27 июля 2018 | 12:02

suren_112:
И либералы, которые опрашивают, тоже знают, что опрашиваемый прикалывается. Но результаты принимаются всерьез, с целью выставления россиянина как полоумного и недалекого субъекта.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) продолжает фиксировать повышение уровня одобрения деятельности президента Владимира Путина и правительства под руководством Дмитрия Медведева. Так, работу Путина как главы государства в начале июля одобряли 63,4%, а на прошлой неделе – 64,7%.

Полными дебилами выставляет ВЦИОМ россиян.как я с вами согласен.

etnikas 27 июля 2018 | 12:05

suren_112: Это опрос ВЦИОМа, государственной организации. Вы что, против государства? Против России? Кто вам платит? Госдеп?

testmeter 27 июля 2018 | 12:29

suren_112: "с целью выставления россиянина как полоумного и недалекого субъекта" ///
Если покопаться в твоих верованиях и убеждениях, то характеристики субъекта окажутся еще более удручающими.

fig_vvam 27 июля 2018 | 12:31

suren_112: А ты правильно охарактеризовал оставшихся россиян.
Все умные давно уехали, остались такие как ты полоумные и недалекие субъекты.
По тебе и патрику можно судить об оставшихся россияниях.
Вы еще и путина любите.

andreyoo 27 июля 2018 | 12:31

suren_112: А я не вижу ничего полоумного. Хомячкам по работе положено дерьмом кидать. Хоть какие результаты опросов опубликуй.
А вера в существование инопланетян это так же как и вера в их отсутствие или вера в бога. Причем имхо, если ты не веришь в бога, а сугубо в Дарвина, то должен допускать, что где-то еще также могла возникнуть жизнь.

accyapa 27 июля 2018 | 12:52

huyt:
За последние десять лет открыты многие тысячи планет у других звёзд.
Только в нашей галактике планет может быть под триллион.
А галактик во вселенной тоже триллионы.
Так что весьма разумно предположить. что разумная жизнь подобная земной. тоже где-нибудь существует.

andreyoo 27 июля 2018 | 12:59

accyapa: А галактик во вселенной тоже триллионы.
Так что весьма разумно предположить. что разумная жизнь подобная земной.
---
Если бы мы знали механизм возникновения жизни вообще и ее перехода в разумную форму, мы бы смогли оценить вероятность данных событий. И вот тогда уже смогли бы "весьма разумно предположить..."

haldey 27 июля 2018 | 11:43

yralez: На Западе идиотов с верой в плоскую землю значительно выше, как собственно и в любую конспирологию. Не задумывались о причине отупения населения всего земного шара?
Если бы советскую систему образования не рушили, дебилов было бы значительно меньше. Да, но тогда было бы меньше и почитателей эха)))

pavelmistery 27 июля 2018 | 12:04

haldey: Вы сравнили множество стран с одной страной.
И США, кстати, лидирует по количеству нобелевских лауреатов, а СССР со своим "лучшим", как считают некоторые, образованием даже в десятку не вошла.

andreyoo 27 июля 2018 | 12:35

pavelmistery: Нюанс в том, что большинство американских лауреатов образование получали не в Америке.
Да и собственно... учитываю что средний уровень интеллекта в обществе величина постоянная, чем больше лауреатов, тем ниже уровень остальных.

ltyio 27 июля 2018 | 13:02

pavelmistery: А посмотрите статистику про американских нобелевских лауреатов. Большинство выходцы из других стран. Американцы молодцы тем, что создали привлекательные условия для работы ученых, вот они туда и едут.

hz6691 27 июля 2018 | 12:05

haldey: По результатам выборов в органы власти такого не скажешь!

etnikas 27 июля 2018 | 12:07

haldey: Да да, ведь церкви забиты молодежью. Ой, нет, там одни бабки, получившие самое что ни на есть советское образование.

nigelliri56 27 июля 2018 | 12:13

haldey: "На Западе идиотов с верой в плоскую землю значительно выше, как собственно и в любую конспирологию...."

В России полно идиотов, верующих в любую конспирологию относительно американцев, например - американцы не были на Луне.

andreyoo 27 июля 2018 | 12:37

nigelliri56: В России полно идиотов, верующих в любую конспирологию относительно американцев, например - американцы не были на Луне.
---
Дааа? И сколько ты таких знаешь?
Или ты относишься к категории идиотов, верующих в любую чушь льющуюся из либерально-российских и патриотично-украинских СМИ?

polikarpich 27 июля 2018 | 12:17

haldey: "Эхо" как-то конфликтует с содержанием советской системы образования?
А упоротый конспиролог чуть выше отметился в этой теме, "Патриком" кличут. По его данным всю власть захватила некая "этническая группировка".

suren_112 27 июля 2018 | 11:46

yralez:
А большинство америкосов верят в то что земля плоская.
А наши доморощенные либерасы вообще верят в какую-то, прости Господи, демократию.

student_ru_ru 27 июля 2018 | 12:03

suren_112: Ну да. И поэтому, чтоб не заниматься всякой ерундой, надо просто расслабиться и принимать с любовью все удары кнутом от барина.

polikarpich 27 июля 2018 | 12:24

suren_112: Вначале займись образованием своим. Изучи, что есть такое либерализм, а что демократия.

opponent70 27 июля 2018 | 12:02

yralez: \\\Большинство россиян верят в существование инопланетян...\\\
Это точно! Один из них, серый и плешивый, разваливает страну с помощью озерной своры рептилоидов!

echo_shar 27 июля 2018 | 12:04

yralez:
С другой стороны, верить, что в относительно бесконечном космосе есть только мы, такие все уникальные, тоже глупо.

testmeter 27 июля 2018 | 12:33

echo_shar: Ну, таких уникумов как россияне, во всей Вселенной точно не найдется. Они сами инопланетяне, наверное - пришельцы с планеты МордорЪ

navsegda 27 июля 2018 | 11:44

Смотришь на депутатов ,слушаешь чиновников точно , они с другой планеты

y3emen1 27 июля 2018 | 11:46

navsegda: а вова -сто пудов, рептилоид

suren_112 27 июля 2018 | 12:00

navsegda:
Депутаты плоть от плоти представляют подавляющее ватное большинство. А вас либерально-гомосексуальных мразей всего 2%. И вы никак физически не не можете никогда пройти в Думу.

navsegda 27 июля 2018 | 12:08

suren_112: смешной ты , я как раз если что либеральничать не намерен , по этим депутатам петля плачет

polikarpich 27 июля 2018 | 12:20

suren_112: Вся Дума как раз и состоит почти целиком из вот этих самых "либерально-гомосексуальных мразей". Примеры нужны?

sergo_25_26 27 июля 2018 | 11:49

86% не больше не меньше.

ilia_lvovski 27 июля 2018 | 11:53

Путин готовит заявление в ООН ,что америкосы украли мозги у россиян и продали иноплнетянам на анализы.

dedctolet 27 июля 2018 | 11:53

И 86%верят в загробную жизнь

tonight 27 июля 2018 | 11:53

Ну правильно россияне верят что кто то там есть что прилетит друг волшебник и подарит манну небесную. Это им помогает выжить, отвлекает от насущных проблем. Любят сказки вот и верят )

sklar39 27 июля 2018 | 11:57

Значит большинство россиян реалисты, как в том анекдоте, кто поможет России стать богатой и свободной страной.

income 27 июля 2018 | 11:59

Мне кажется, это однозначно вытекает из бесконечности вселенной )) В чем сомнения-то?

tonight 27 июля 2018 | 12:06

income: Никто не сомневается о бесконечности вселенно просто мы живем на земле. Вот ты знаеш что где то есть такая страна как Науру? И что тебе от этого?

fueaqui 27 июля 2018 | 12:02

"БОЛЬШИНСТВО россиян верят..." и "так считает ПОЧТИ ПОЛОВИНА" - по-моему, что-то не то у нас либо с социологией, либо с журналистикой. Вот такие у нас гуманитарии.

opponent70 27 июля 2018 | 12:08

fueaqui: Что-то в консерватории пора менять... (Жванецкий)

testmeter 27 июля 2018 | 12:36

fueaqui: Просто большинство россиян верить умеет. А вот считать умеет только лишь почти половина-с

prof57 27 июля 2018 | 12:25

В существование инопланетян верят, а в полезность существования Думы и Правительства - нет.

krypton84 27 июля 2018 | 12:42

С учетом масштабов вселенной и расплывчивости понятия "инопланетяне", верить в то, что только на Земле есть жизнь - идиотизм.

andreyoo 27 июля 2018 | 12:47

krypton84: До тех пор пока не установлен механизм возникновения жизни нельзя называть идиотизмом ни веру в инопланетян, ни веру в одиночество человечества. Даже с учетом масштабов вселенной.

ltyio 27 июля 2018 | 12:59

Лично я инопланетян не видел, и скорее всего их никто не видел. Но не думаю, что в бесконечной вселенной кроме нас никого нет.

andreyoo 27 июля 2018 | 13:08

ltyio: Лично я инопланетян не видел, и скорее всего их никто не видел.
---
И прикинь, с богом та же фигня. Но есть полно людей которые не думают, что его нет.
Собственно, господствующая на данный момент среди атеистов теория возникновения Вселенной в результате Биг Бэнга скорее подтверждает наличие бога. Ибо она не способна объяснить что же заставило ту материальную точку взорваться. Должно было приложено некое воздействие. А т.к. вселенная возникла в результате этого взрыва, то источник воздействия существовал вне Вселенной. А назвать его можно как угодно. Не так ли?

jr114 27 июля 2018 | 13:09

Кто банки с водой от телевизора заряжает, те и в инопланетян верят и барабашек разных.

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