Один человек стал жертвой драки на Курском вокзале в Москве, ещё один раненый госпитализирован

Задержаны двое подозреваемых. Как рассказали в столичном Управлении СКР на транспорте, инцидент произошёл минувшей ночью на одной из платформ во время стоянки пассажирского поезда из Петербурга в Нижний Новгород. Конфликт вспыхнул между двумя группами молодых людей. По предварительным данным, участники драки находились в нетрезвом состоянии. Драка возникла на бытовой почве.