Один человек стал жертвой драки на Курском вокзале в Москве, ещё один раненый госпитализирован
Задержаны двое подозреваемых. Как рассказали в столичном Управлении СКР на транспорте, инцидент произошёл минувшей ночью на одной из платформ во время стоянки пассажирского поезда из Петербурга в Нижний Новгород. Конфликт вспыхнул между двумя группами молодых людей. По предварительным данным, участники драки находились в нетрезвом состоянии. Драка возникла на бытовой почве.
Комментарии1
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sergo_25_26 27 июля 2018 | 11:46
Просто обсудили пенсионную реформу. Это нормально, что народ принимает участие в обсуждении.