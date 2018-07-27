Массовой изъятие продуктов питания из продажи может произойти в следующем месяце, предупреждают производители

В середине августа вступают в силу новые стандарты по содержанию антибиотиков и других лекарств в не переработанной животной продукции. Жёсткие нормы грозят бизнесмена изъятиями партий и убытками, пишут Ведомости.

Крупнейшие представители отрасли обратились к Евразийской экономической комиссии с просьбой отложить введение новых стандартов. Газета добавляет, что даже Россельхознадзор пока не понимает, как работать с новыми планами.