Массовой изъятие продуктов питания из продажи может произойти в следующем месяце, предупреждают производители
В середине августа вступают в силу новые стандарты по содержанию антибиотиков и других лекарств в не переработанной животной продукции. Жёсткие нормы грозят бизнесмена изъятиями партий и убытками, пишут Ведомости.
Крупнейшие представители отрасли обратились к Евразийской экономической комиссии с просьбой отложить введение новых стандартов. Газета добавляет, что даже Россельхознадзор пока не понимает, как работать с новыми планами.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
huyt 27 июля 2018 | 11:36
Опять поди бульдозерами будут давить. И это, когда страдают от голода миллионы россиян из-за безработицы и безденежья.
haldey 27 июля 2018 | 11:49
huyt: А при Ельцине их всех кормили бесплатно))) Да что там кормили, их еще и одевали, и обували, и лапшу на уши вешали))) Вы действительно рассчитываете на слабую память своих адептов? Идите и пообщайтесь с аквариумными рыбками)))
pyfrjvsqfldjrfn 27 июля 2018 | 11:52
haldey: Ну, халдей он и есть халдей. Или шут гороховый.
polikarpich 27 июля 2018 | 12:09
haldey: А при Ельцине можно было заработать. А сейчас это сделать крайне затруднительно. Вот из-за таких идиотских законов и давят со всех сторон, ни на официальной работе денег нет и не ожидается, ни просто подработать - у людей тоже денег нет.
А помню я всё прекрасно, мою зарплату лет 10 назад и даже в 90-е, и что я мог приобрести на неё тогда и сейчас.
Так у кого, интересно, память, как у "рыпки гуппи"?
tvitov66 27 июля 2018 | 12:30
polikarpich: при вЭликом ПУкине тоже можно ... но не более 11-80 за пропагандонский пост
neyexo 27 июля 2018 | 12:33
haldey: может и не кормили бесплатно, но гуманитарную помощь давали! - знакомые с нами поделились плавленным сыром, секторами в круглой коробки. А при путине никто не предлагал ни такого, ни чего-либо другого.
neyexo 27 июля 2018 | 12:35
haldey:
поправка: в круглой коробкЕ
boldu1n 27 июля 2018 | 12:04
huyt: Прокладки перевозбудились не на шутку....
polikarpich 27 июля 2018 | 12:11
boldu1n: Ну, портянкам, как я понимаю, питаться не надо. Они духовной пищей сыты, "скрепами".
boldu1n 27 июля 2018 | 12:23
polikarpich: У нас путенский паёк выдают за службу.... чёрная икра...хамон...
polikarpich 27 июля 2018 | 12:26
boldu1n: Ешь ананасы, рябчиков жуй...(с)
yralez 27 июля 2018 | 11:38
Пальмовым маслом перекроют.......впервой что ли..
mas_mas 27 июля 2018 | 12:31
yralez: ...и маргарином. Ещё, помню, комбижир такой применяли при советах, вся армия им питалась, на хлеб мазали, и всех побеждали! )
polikarpich 27 июля 2018 | 12:36
mas_mas: Помню, на парафин похож. На хлеб, правда, не мазали, но картошку жарили на нём в армии.
sergo_25_26 27 июля 2018 | 11:42
так этож халявных антибиотиков русских лишают.
polsan 27 июля 2018 | 11:44
Жёсткие нормы грозят бизнесменам изъятием партий и убытками, пишут Ведомости.
________________________________________________________________________
Первичным должна быть забота о здоровье граждан РФ, а не о прибылях бизнесменов.
zhrv 27 июля 2018 | 11:54
polsan: - "Первичным должна быть забота о здоровье граждан РФ, а не о прибылях бизнесменов."
Так со здоровьем полный ништяк - не хатят помирать, даже пенсионный возраст приходится поднимать.
А что независимый бизнес накроется тазом, и останется только в руках "особо приближенных" - вот это отразится на кошельках и здоровье пипла!
lenin3 27 июля 2018 | 11:57
zhrv: так челядь ещё имеет наглость доживать до пенсии.Тогда уморим её голодом...
radionews 27 июля 2018 | 11:50
Опять будут сыр показательно сжигать в печах, давить гусей тракторами?
А население, урча и рыча, будет зубами грызть под камеры проклятый пиндосовский продукт??
Уррраааа!! Замечательный аттракцион невиданной русской глупости!!!
А потом, с чувством выполненного долга, русские отправляться по своим домам, жрать родной горючий творог и сыр из отходов скрепно истинно русского нефтяного производства.
Прямой эфир не забудьте организовать, я попкорном к этому времени затаилась и телик включу
plank1957 27 июля 2018 | 11:51
Ну, и новым взлетом цен на продукты, а то ткачевские холдинги как-то не очень конкурентоспособны.
oneoretwo 27 июля 2018 | 11:53
...даже Россельхознадзор пока не понимает, как работать с новыми планами.
-----------------------------
...вот это поляна - коси , не хочу...
про "коррупционную составляющую", как обычно, подзабыли...
("депутат" в дзюдохерии - это не мыслитель, это - холуй)
y3emen1 27 июля 2018 | 11:53
опять в продаже появятся покойные-синюшные куры, и чёрная говядина
lager23 27 июля 2018 | 11:59
В пальмовом масле и отбелённой хлором муке нет антибиотиков от которых можно умереть, там есть другая дрянь, вызывающая онкологию, так какая разница, умереть от вкусного или умереть от говн@ ?
andrang2 27 июля 2018 | 12:17
Новые путятинские санкции на россиян.
polikarpich 27 июля 2018 | 12:40
andrang2: - Арестовали час назад твоего Путятина. (Из фильма "Гардемарины, вперёд!")
Ах, какие сладкие слова!!! :-)
hiryrg 27 июля 2018 | 12:19
Очень хорошая новость для 86% населения!
neyexo 27 июля 2018 | 12:31
Изъятое под бульдозер?
Или в магазин конфискат?