Z Архив новостей новости
5 4 6 196
11:04, 27 июля 2018

Международная ассоциация легкой атлетики сегодня вновь обсудит вопрос о статусе России в организации

При этом санкции в отношении ВФЛА могут быть ужесточены.

Если раньше перед каждым заседанием Совета ИААФ говорилось о том, что ассоциация может восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики, то в этот раз очевидно, что этого не произойдет. Может быть ситуация даже усугубится. Такое возможно, пусть и кажется что в худшем положении российская легкая атлетика не находилась никогда. Дело в том, что руководство ИААФ не очень довольно тем, как Россия выполняет условия дорожной карты. Датчанин Руне Андерсен, который возглавляет рабочую группу по российскому вопросу, еще весной выражал недовольство отсутствием прогресса. Таковым в ИААФ считают отказ России признать выводы доклада Макларена в полном объеме, включая обвинения в государственной поддержке допинга. А раз так, то совет может вообще исключить ВФЛА из ИААФ. Если это произойдет, то российские атлеты лишаться каких-либо шансов на участие в международных соревнованиях. Даже под нейтральным флагом.

Из-за отстранения ВФЛА российские легкоатлеты не были допущены на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. На прошлогоднем чемпионате мира небольшая группа российских спортсменов выступала под нейтральным флагом.

Комментарии

4

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

nigelliri56 27 июля 2018 | 11:19

Тут на днях один царек хорохорился, что Россия могла бы претендовать на летние Олимпийские игры.

soldat777 27 июля 2018 | 11:30

nigelliri56: С тобой всё ясно. Но к стенке тебя ставить, никто не будет, живите, как та кобра в подземелье. С шипением, но без яда. Импотенты!

timwlad79 27 июля 2018 | 11:34

Международная ассоциация легкой атлетики сегодня вновь обсудит вопрос о статусе России в организации
При этом санкции в отношении ВФЛА могут быть ужесточены.

Если раньше перед каждым заседанием Совета ИААФ говорилось о том, что ассоциация может восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики, то в этот раз очевидно, что этого не произойдет. Может быть ситуация даже усугубится. Такое возможно, пусть и кажется что в худшем положении российская легкая атлетика не находилась никогда. Дело в том, что руководство ИААФ не очень довольно тем, как Россия выполняет условия дорожной карты. Датчанин Руне Андерсен, который возглавляет рабочую группу по российскому вопросу, еще весной выражал недовольство отсутствием прогресса. Таковым в ИААФ считают отказ России признать выводы доклада Макларена в полном объеме, включая обвинения в государственной поддержке допинга. А раз так, то совет может вообще исключить ВФЛА из ИААФ. Если это произойдет, то российские атлеты лишаться каких-либо шансов на участие в международных соревнованиях. Даже под нейтральным флагом.

Из-за отстранения ВФЛА российские легкоатлеты не были допущены на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. На прошлогоднем чемпионате мира небольшая группа российских спортсменов выступала под нейтральным флагом.
-------------
Ну пускай смотрят тогда дискотанцы из Израиля вместо гимнастики.
Надо устраивать итальянскую забастовку всем международным шарагам и пусть они идут в жопу не получая ни копейки денег,а свои спортсменам устраивать соревнования в свой стране куда приедут вск кому нужен спорт,но не дискотека вечеринок для ВИП персон.

ze_danil 27 июля 2018 | 11:41

timwlad79: ни копейки денег
________________________

ты, что ли, движением бабла в стране заведуешь?

нет? ну тогда кыш обратно под веник

Самое обсуждаемое

Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 117 6 9029 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 320 6 30561 20.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 79 6 7280 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

+ «Новая газета» рассказала о пытках заключенного в ярославской колонии №1 «Новая газета» рассказала о пытках заключенного в ярославской колонии №1 На видео видно, что на столе лежит лицом вниз человек, его руки скованы наручниками и заломлены над спиной…

5 436 6 98942 20.07
8читать ;смотреть
Kярославль, тюрьмы, видео, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 136 6 14359 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 183 6 20804 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 87 6 10621 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27461 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Голосование
Вы гордитесь Марией Бутиной или стыдитесь?
5 41 6 5336 23.07
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 48 6 6410 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк, профессор РГГУ

Любая толика правды в исследовании Великой Отечественной войны это только в плюс. И только лишняя гирька на весы нашей национальной гордости…

5 83 6 21549 20.07
#слушать 37:36 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 114 6 16793 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 60 6 9222 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

КГБшники Приятель удивился.
— Чего это ты так жёстко с ним? Интересный парень.
— Это КГБшник. Чего с ним говорить, он просто считывает нужную ему информацию…

5 43 6 6720 07:09
Kкгб, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нужен ли закон о пытках Если эту статью сейчас вставить в Кодекс и начать ревностно применять, то у нас половина охранников сядет в камеры рядом с заключенными, и такую массу зэков будет просто некуда поместить и некому будет ее охранять…

5 93 6 16305 24.07
Kтюрьмы, общество, законы, власть, мнения
Блоги

Музыканты бойкотируют фестиваль «Нашествие» из-за Минобороны Выступать на рок-фестивале отказались группы: «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Distemper» и «Йорш» и певица Монеточка…

5 41 6 7405 25.07
Kмузыка, общество, минобороны, события

Популярное за неделю

Новости

Самое длительное в этом веке затмение Луны могут увидеть сегодня россияне Оно начнётся после 9 вечера и продлится до часу ночи…

5 0 6 44211
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Государство превратилось в раковое образование, которое заставляет граждан обслуживать себя. Это гигантский паразит, который внедрился в тело России и высасывает из нее все соки…

5 110 6 116361 21.07
#слушать 47:38 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 320 6 30561 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 261 6 673407 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 411 6 457630 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7138606
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3589179

Сегодня в эфире