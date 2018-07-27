Международная ассоциация легкой атлетики сегодня вновь обсудит вопрос о статусе России в организации

При этом санкции в отношении ВФЛА могут быть ужесточены.

Если раньше перед каждым заседанием Совета ИААФ говорилось о том, что ассоциация может восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики, то в этот раз очевидно, что этого не произойдет. Может быть ситуация даже усугубится. Такое возможно, пусть и кажется что в худшем положении российская легкая атлетика не находилась никогда. Дело в том, что руководство ИААФ не очень довольно тем, как Россия выполняет условия дорожной карты. Датчанин Руне Андерсен, который возглавляет рабочую группу по российскому вопросу, еще весной выражал недовольство отсутствием прогресса. Таковым в ИААФ считают отказ России признать выводы доклада Макларена в полном объеме, включая обвинения в государственной поддержке допинга. А раз так, то совет может вообще исключить ВФЛА из ИААФ. Если это произойдет, то российские атлеты лишаться каких-либо шансов на участие в международных соревнованиях. Даже под нейтральным флагом.

Из-за отстранения ВФЛА российские легкоатлеты не были допущены на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. На прошлогоднем чемпионате мира небольшая группа российских спортсменов выступала под нейтральным флагом.