КНДР передала США останки американских военных, которые погибли во время Корейской войны

Это стало возможным после встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Останки 55 солдат привезли самолетом на авиабазу ВВС США, расположенную недалеко от Сеула. Там их изучат и постараются идентифицировать специалисты. После направят на Гавайи для судебной экспертизы. Пока точно не известно, все ли доставленные останки принадлежат американским военным. Найти их удалось на местах крупных сражений, в том числе в районах лагерей военнопленных.

На дружественный шаг со стороны КНДР уже отреагировал президент США Дональд Трамп. В своем твиттере он написал: «Спустя так много лет это будет великий момент для многих семей. Спасибо Ким Чен Ыну». Возвращение останков приурочено к памятной дате, 27 июля отмечают 65 годовщину окончания войны в Корее, во время боевых действий армия Соединенных штатов потеряла более 5000 тысяч человек. Программа по возвращению останков действовала и ранее многие годы, однако ее заморозили после охлаждения отношений между Вашингтоном и Пхеньяном из-за корейской ядерной программы.

Официальная торжественная церемония по возвращению праха военных Соединенных штатов запланирована на 1 августа.