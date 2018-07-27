США пригрозили санкциями Турции
Вашингтон требует освободить американского пастора Эндрю Брансона. Он жил в районе Измира и был арестован в прошлом году по обвинению в связях с террористами. Накануне президент США Дональд Трамп пообещал ввести в отношении Турции санкции за содержание священнослужителя под стражей.
Комментарии2
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serhio_25__ 27 июля 2018 | 11:09
США хотят освободить своего агента, пока он не слил всю агентурную сеть США?
bozman_xl 27 июля 2018 | 11:24
serhio_25__: Земляк, да брось ты всяких турок и пиндосов.
Вернись в Россию, расскажи лучше, как ты ОДОБРЯМС повышение пенсионного возраста?
Ты,наверное уже готовишь путинг за полную отмену пенсий, как таковых, как в Китае?