США пригрозили санкциями Турции

Вашингтон требует освободить американского пастора Эндрю Брансона. Он жил в районе Измира и был арестован в прошлом году по обвинению в связях с террористами. Накануне президент США Дональд Трамп пообещал ввести в отношении Турции санкции за содержание священнослужителя под стражей.