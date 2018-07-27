Служба исполнения наказаний проводит проверку в архангельской колонии по жалобе Сергея Мохнаткина
Ранее он объявил голодовку и потребовал перевести его из исправительной колонии 21 в Плицеском районе.
В то же время, как передаёт ТАСС, в региональном Управлении ФСИН утверждают, что к Мохнаткину не применяли ни физическую силу, ни спецсредства. Об избиении активиста, который отбывает наказание по дела о насилии в отношении представителей власти, ранее писала пресса.
Комментарии1
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nns33 27 июля 2018 | 11:39
Мохнаткин обманывать не станет. Система ФСИН скомпроментировала себя. Наделила себя полномочиями,проигнорировав решения судов. Теперь они решают ,как и кого наказывать.Правильно сказала Матвиенко : нуждается в реформировании,а те,кто внедрил пыточную систему в жестоком наказании.Погорячилась Валентина Ивановна с "жестоким наказанием", т к каждый это поймёт по-своему и снова последует беспредел. Надо по Закону.