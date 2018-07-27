Служба исполнения наказаний проводит проверку в архангельской колонии по жалобе Сергея Мохнаткина

Ранее он объявил голодовку и потребовал перевести его из исправительной колонии 21 в Плицеском районе.

В то же время, как передаёт ТАСС, в региональном Управлении ФСИН утверждают, что к Мохнаткину не применяли ни физическую силу, ни спецсредства. Об избиении активиста, который отбывает наказание по дела о насилии в отношении представителей власти, ранее писала пресса.