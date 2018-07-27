В администрации президента обсуждается реформа ФСИН

Об этом со ссылкой на источники, близкие к руководству службы исправления наказаний, сообщает РБК.

В Кремле готовят проект радикальной реформы ведомства, утверждают источники РБК. На основе действующего пенитенциарного ведомства могут быть созданы две структуры. Ранее идею о разделении на гражданскую и силовую части ФСИН высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее инициатива последовала после скандала с обнародованной видеозаписью пыток заключенного в Ярославской ИК №1. Тогда спикер верхней палаты парламента назвала произошедшее «чудовищным преступлением».

По мнению Матвиенко во ФСИН необходимо отделить задачи контроля и охраны от задач перевоспитания и социализации. Последним могла бы заниматься гражданская служба. Совмещать сторожевые и педагогические функции впредь будут разделять. Экономикой, перевоспитанием и ресоциализацией заключенных займется федеральное агентство при Минюсте, а охрана вместе со спецподразделениями ФСИН перейдет к Росгвардии. По данным РБК, сейчас в Кремле создана рабочая группа, которая в закрытом режиме готовит как минимум два варианта реформирования ФСИН.

В группу входят представители МВД, ФСБ и Минюста. Представителей самой ФСИН в этой группе нет.