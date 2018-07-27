В администрации президента обсуждается реформа ФСИН
Об этом со ссылкой на источники, близкие к руководству службы исправления наказаний, сообщает РБК.
В Кремле готовят проект радикальной реформы ведомства, утверждают источники РБК. На основе действующего пенитенциарного ведомства могут быть созданы две структуры. Ранее идею о разделении на гражданскую и силовую части ФСИН высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее инициатива последовала после скандала с обнародованной видеозаписью пыток заключенного в Ярославской ИК №1. Тогда спикер верхней палаты парламента назвала произошедшее «чудовищным преступлением».
По мнению Матвиенко во ФСИН необходимо отделить задачи контроля и охраны от задач перевоспитания и социализации. Последним могла бы заниматься гражданская служба. Совмещать сторожевые и педагогические функции впредь будут разделять. Экономикой, перевоспитанием и ресоциализацией заключенных займется федеральное агентство при Минюсте, а охрана вместе со спецподразделениями ФСИН перейдет к Росгвардии. По данным РБК, сейчас в Кремле создана рабочая группа, которая в закрытом режиме готовит как минимум два варианта реформирования ФСИН.
В группу входят представители МВД, ФСБ и Минюста. Представителей самой ФСИН в этой группе нет.
Комментарии11
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noxepy_7_40_ 27 июля 2018 | 11:06
Пока унылые москали тупо заседают, свободные граждане великой Украины устроили массовую зажигательную драку в парламенте!!!
В горсовете города Конотопа в Сумской области возник конфликт, переросший в драку, между сторонниками и противниками действующего мэра. Видео драки опубликовали в Youtube.
Как сообщил в Facebook отдел коммуникации полиции Сумской области, во время столкновений пострадали четверо полицейских, 50 участников драки задержали.
Обсуждение какого вопроса вызвало конфликт, не уточняется.
"Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки. Поскольку на заседании присутствовали горожане и общественные активисты, работники полиции стали стеной между противоборствующими сторонами, чтобы не допустить массовых беспорядков и жертв среди граждан", — написал заместитель начальника ГУНП области Олег Кузминков.
lager23 27 июля 2018 | 11:13
noxepy_7_40_: зато на путенской кладбище тишь да гладь, не правда ли котик?
noxepy_7_40_ 27 июля 2018 | 11:18
lager23: Отлично скачешь, котик! Спасибо сотням тысяч хохлов, что едут сюда на грязные работы, чтобы оживлять наше кладбище, и десяткам тысяч сочных хохлушек! Не забывай громким шепотом кричать про славу украину!
neprostotak 27 июля 2018 | 11:09
Сначала реформа НДС, потом реформа Пенсионного возраста, а теперь обсуждают реформу ФСИН.
Никак пуйло решил разрешить тупо отстреливать граждан РФ, чтобы сэкономить деньги на тюрьмах?
noxepy_7_40_ 27 июля 2018 | 11:14
neprostotak: Котик, про визовые центры забыл. Незачот!!!
al_rudnev 27 июля 2018 | 11:09
Петух в задницу клюнул.
Две конторы решили сделать вместо одной.
Басню Крылова забыли.
Матвиенка, нах. Тоже мне, невинка, нашлась, пытки боится. Небось папаша ее не одну сотню расстрелял.
ivfn 27 июля 2018 | 11:19
al_rudnev:
Иван Тютин – отец Валентины – прошел войну, скончался, когда девочка училась во втором классе.
Вот сколько твой пострелял?
al_rudnev 27 июля 2018 | 11:31
ivfn: мой отец? Он только в 56 году родился.
noxepy_7_40_ 27 июля 2018 | 11:26
al_rudnev: Сотни расстреляны, это к дедам Венедиктова. Антонова-Овсеенко, Димки Гудкова, Тихона Дзятко, Невзорова, и т.д. Вы чего?!
vladimirgornitsky 27 июля 2018 | 11:28
Идея о разделении на гражданскую и силовую часть очень здравая. Гражданская часть будет воровать, а силовая - пытать. Чтобы не путались люди между двумя основными занятиями.
timwlad79 27 июля 2018 | 11:28
сторожевые и педагогические функции впредь будут разделять.
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Вот это здравая мысль.
«Воздатите кесарева кесареви и божия богови», (греч. Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ, лат. Quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo) — новозаветная фраза, цитируемая обычно по апостолу Матфею (Матф. 22:21).
Как поговорка употребляется в значении «каждому своё, каждому — по заслугам».