Документы пользователей сервиса Google-docs вновь оказались в выдаче Яндекса

В частности, как пишет РБК, в расширенном поиске доступны материалы по запросам «График» и «Зарплата». Такое происходит не в первый раз. На то, что поиск Яндекса находит документы в сервисе хранения, обращали внимание ещё в начале месяца. В компании тогда объясняли, что их поисковый алгоритм определяет лишь интернет страницы, которые не защищены логином и паролем. После этого случая Яндекс на некоторое время закрывал доступ к материалам сервиса Google.