Документы пользователей сервиса Google-docs вновь оказались в выдаче Яндекса
В частности, как пишет РБК, в расширенном поиске доступны материалы по запросам «График» и «Зарплата». Такое происходит не в первый раз. На то, что поиск Яндекса находит документы в сервисе хранения, обращали внимание ещё в начале месяца. В компании тогда объясняли, что их поисковый алгоритм определяет лишь интернет страницы, которые не защищены логином и паролем. После этого случая Яндекс на некоторое время закрывал доступ к материалам сервиса Google.
Комментарии2
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andreyoo 27 июля 2018 | 10:38
"Яндекс - найдется всё!"
Имхо, в данном случае это проблема Гугла, что документы их пользователей в свободном доступе. или проблемы пользователей, что они не запаролили их
fowler 27 июля 2018 | 10:52
Если url-ы (ссылки) документов Гугла, расшаренные по алгоритму "всем, кто имеет эту ссылку" попали в выдачу поисковика Яндекса потому, что в список на индексацию эти ссылки попали из Яндекс-браузера (в котором "законные владельцы" ссылок использовали их, чтобы просматривать документы) - то это таки проблема Яндекса.
И очень серьезная.
Фактически, это означает что Яндекс-браузер шпионит за пользователем.