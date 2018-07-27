Группа «Сумма» братьев Магомедовых обсуждает возможность продажи нового терминала в порту Находка

Переговоры идут со структурами владельца компании «Сибантрацит» Дмитрия Босова, пишут Ведомости. Актив оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей.

Братья Магомед и Зиягутдин Магмедовы находятся под арестом с весны по делу о мошенничестве, растрате и создании преступного сообщества. Следствие считает, что они похитили из бюджета почти 2,5 миллиарда рублей.