Группа «Сумма» братьев Магомедовых обсуждает возможность продажи нового терминала в порту Находка
Переговоры идут со структурами владельца компании «Сибантрацит» Дмитрия Босова, пишут Ведомости. Актив оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей.
Братья Магомед и Зиягутдин Магмедовы находятся под арестом с весны по делу о мошенничестве, растрате и создании преступного сообщества. Следствие считает, что они похитили из бюджета почти 2,5 миллиарда рублей.
Комментарии3
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neyexo 27 июля 2018 | 10:45
Все-таки наша правоохранительная система лучше, чем американская.
Отказался от порта - свободен.
В Америке продавай, не продавай - 50 лет сидеть
sadda 27 июля 2018 | 10:48
А чего же Песков не заступится перед шефом за братьев? Они хорошо его подкармливали. Да видно не в коня корм)))
gregor 27 июля 2018 | 11:01
Группа «Сумма» братьев Магомедовых обсуждает возможность продажи нового терминала в порту Находка
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Ну вот ,наконец-то ..., а то все гадали за какой кусок собственности ,их сажать надо было , что бы отобрать ? Сейчас будет интересно знать ,кому из родственников или друзей этот кусок дадут . Бабушкекабаевой или бабушкидочки ,может и Сечину и Ко .
Как интересно в России , аж ух ты .