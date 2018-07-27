Сразу два митинга против повышения пенсионного возраста прошли в Воронеже
Один из них – у цирка организовала КПРФ при поддержке городской мэрии, а второй на Адмиралтейской площади города – несистемная оппозиция. В общей сложности обе акции собрали около 2 тысяч человек. При этом на втором митинге, в котором участвовали члены партии Яблоко и сторонники Алексея Навального раздавались требования перемен в системе государственной власти, передаёт «Радио Свобода».
В Москве готовятся сразу несколько акций против пенсионной реформы в эти выходные. Завтра коммунисты проводят шествие и митинг на проспекте Академика Сахарова, а в воскресенье на том же месте пройдёт митинг против повышения пенсионного возраста, который организовывает Либертарианская партия России.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
georgsemen 27 июля 2018 | 10:40
У цирка все клоуны - за?
romashka__ 27 июля 2018 | 10:54
Тупик.
Реформы необходимы, но не с этой властью.
ostapbey 27 июля 2018 | 10:44
В Воронеже???
В Воронеже!!!!!
Дожили..уже сами себя бомбят.
Власти приучили..
Даже.
olegleon 27 июля 2018 | 10:47
"В общей сложности обе акции собрали около 2 тысяч человек. "
зато теперь известно то, сколько людей в Воронеже против повышения возраста выхода на пенсию
motooppic 27 июля 2018 | 10:52
оппозиционные обезьяны попрыгали-попрыгали и разошлись!
kvam 27 июля 2018 | 11:07
Повышение пенсионного возраста похоже заботит только активных противников действующей власти, во главе с самозванным кандидатом в президенты.
Дашенька, не трать свои силы и нервы, не стоит.
Таким, как ты, вспомни Немцова, пенсия не светит.
Оно и понятно, к тем, кто желает другим зла, зло бумерангом возвращается.
kvam 27 июля 2018 | 11:10
kvam: Андроид опять из Лешеньки сделал Дашеньку. Может это божье провидение?)))