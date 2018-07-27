Сразу два митинга против повышения пенсионного возраста прошли в Воронеже

Один из них – у цирка организовала КПРФ при поддержке городской мэрии, а второй на Адмиралтейской площади города – несистемная оппозиция. В общей сложности обе акции собрали около 2 тысяч человек. При этом на втором митинге, в котором участвовали члены партии Яблоко и сторонники Алексея Навального раздавались требования перемен в системе государственной власти, передаёт «Радио Свобода».

В Москве готовятся сразу несколько акций против пенсионной реформы в эти выходные. Завтра коммунисты проводят шествие и митинг на проспекте Академика Сахарова, а в воскресенье на том же месте пройдёт митинг против повышения пенсионного возраста, который организовывает Либертарианская партия России.