В Казахстане арестовали троих подозреваемых в убийстве известного фигуриста Дениса Тена

Преступление произошло 19 июля, когда спортсмен застал в центре Алма-Аты двух неизвестных, пытавшихся ограбить его автомобиль. Во время драки они ударили фигуриста ножом. Тен скончался в больнице от потери крови.

Ранее стало известно, что по этому делу задержаны двое молодых людей. Третий арестованный, как говорят в правоохранительных органах, проходит по этому делу из-за того, что не сообщил о подозреваемых.