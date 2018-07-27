Проект реформы Службы исполнения наказаний уже больше года обсуждается в Кремле
Как рассказал источник РБК, близкий к руководству службы, речь идёт на разделение её на два ведомства. Одно будет заниматься экономикой и перевоспитанием заключённых – оно останется при Министерстве юстиции. Охранные функции и спецподразделения ФСИН должны перейти к Росгвардии. При этом контроль над новыми ведомствами будет усилен со стороны ФСБ.
Накануне с подобной инициативой – разделить ФСИН на гражданскую и силовую части выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 27 июля 2018 | 10:36
Этот чёртов гулаг не подлежит никаким реформам.
Его можно только уничтожить, взамен создав цивилизованную систему тюрем.
brandfa 27 июля 2018 | 10:42
mikhail_spb_: так уничтожили же уже в начале 90-х … "вся страна в едином порыве сбросила с себя уродливое наследие совка" … не понравилось то, что отцы с делами построили - живите в том, что построили сами. (фсин - дело ваших рук)
blindpew_33 27 июля 2018 | 11:33
brandfa: Вы бредите?
Кто и когда уничтожил систему ГУЛага?
Она осталась с 30-х годов, слегка модифицировавшись и (наружно) цивилизовавшись.
А от переименования ничего не меняется.
В том-то и проблема, что никто ничего не реформировал.
yralez 27 июля 2018 | 10:36
Срубили гидре голову......две выросло.
plank1957 27 июля 2018 | 10:40
Там, где есть ФСБ, там царит беззаконие.
archibald_dandy_esquire 27 июля 2018 | 11:13
plank1957:
" Охранные функции и спецподразделения ФСИН должны перейти к Росгвардии..."
...которая будет пытать уже до смерти - но без этих дурацких видеорегистраторов, примерно вот так:
"В России предпринимателя Валерия Пшеничного, что фигурировал в деле о хищениях в Минобороны РФ при строительстве подводной лодки изнасиловали и задушили в СИЗО.
Инженер Валерий Пшеничный умер 5 февраля после следственных действий. Проведена в феврале-марте судебно-медицинская экспертиза показала, что Пшеничный покончил с собой, а умер в результате телесных повреждений. Арестованного пытали, насиловали, а потом задушили.
На его теле были обнаружены резаные и колотые раны, во рту – метки от электротравмы, кроме того, у него был сломан позвоночник. Причина, по которой над инженером так издевались в СИЗО, так и осталась неизвестной."
а видерегистратором не зафиксировано - значит, ничего не было - #а-вы-докажите, #вы-всё-врёте, #покончил-жизнь-самоубийством
или безрукий свидетель, вызванный на допрос и повесившийся в камере (свидетелей допрашивают в камере? где он взял верёвку и как ухитрился связать узел, чтобы повеситься - бастрыкинцев это не заинтересовало, потому что у них самих свидетели "выбрасываются из окон" или кончают жизнь "самоубийством
видео нет - и делов нет - все свидетели - это те, кто убивал подследственных и заключенных
krestianin_067rus Михаил Никитин 27 июля 2018 | 10:40
Ошибочка в тексте: «перевосПытанием» :((( думают, они, в правительстве, - мозги набекрень... Ага! :)))
kama 27 июля 2018 | 10:42
Всё это косметика. Давно напрашивается более глубокая реформа, а именно - отказ от гулаговской системы.. Вроде при медведеве это начинали делать, но пришел Путл и опять все похерилось.
neyexo 27 июля 2018 | 10:48
Милицию-полицию уже реформировали, напоминаю
zhrv 27 июля 2018 | 11:05
А в Кремле нет, случаем, проекта реформы Кремля?
krs_sk 27 июля 2018 | 11:05
Сто лет кремлевские занимаются перевоспитанием классово близких воров ))
hiryrg 27 июля 2018 | 11:17
Поздно...Не поможет.