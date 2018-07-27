Проект реформы Службы исполнения наказаний уже больше года обсуждается в Кремле

Как рассказал источник РБК, близкий к руководству службы, речь идёт на разделение её на два ведомства. Одно будет заниматься экономикой и перевоспитанием заключённых – оно останется при Министерстве юстиции. Охранные функции и спецподразделения ФСИН должны перейти к Росгвардии. При этом контроль над новыми ведомствами будет усилен со стороны ФСБ.

Накануне с подобной инициативой – разделить ФСИН на гражданскую и силовую части выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.