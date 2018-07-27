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10:04, 27 июля 2018

ООН испытывает финансовые затруднения из-за того, что некоторые государства не внесли членские взносы

По словам Генсека организации, наличные резервы международной структуры ещё никогда не были на таком низком уровне. В конце июня дефицит бюджета составлял около 140 миллионов долларов.
Среди тех стран, которые не перевели необходимые средства, оказались, в том числе, и США. Вашингтон остаётся крупнейшим донором ООН.

Комментарии

20

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tvitov66 27 июля 2018 | 10:07

Им нужно отомстить жадным пиндосам и не платить коммуналку

mikhail_spb_ 27 июля 2018 | 10:08


Может, России следует взять на содержание ООН?
Тогда там будут приниматься только те решения, которые выгодны нацдилеру.

seryj_wolk 27 июля 2018 | 10:11

mikhail_spb_: Как бы рфию не отправили ВОН!

serhio_25__ 27 июля 2018 | 10:12

mikhail_spb_: А надо чтобы ООН принимал решения, которые выгодны только твоему вашингтонскому хозяину?

avp235 27 июля 2018 | 10:12

mikhail_spb_:
Трамп уже заявлял, что не будет финансировать организацию, принимающую решения, направленные против США, и это справедливо.

serhio_25__ 27 июля 2018 | 10:17

avp235: ""направленные против США, и это справедливо. "" - для кого? Для мировой американской империи - справедливо. Для равноправного человечества - нет.

avp235 27 июля 2018 | 10:32

serhio_25__:
Кто девушку ужинает, тот ее и танцует.
/старая Одесская мудрость/

serhio_25__ 27 июля 2018 | 10:36

avp235: Девушку ужинает весь мир. Вы ради чего жопу рвете - ради диктата мировой империи или ради свободного мира?

fig_vvam 27 июля 2018 | 11:20

serhio_25__: Дружок, тебе жопу рвут не здесь, охолонь, это делает твое начальство.
В ООН состоит более 200 стран, а четверть взносов платит США.
Голубка ты наша, если каждая страна имеет в ООН одинаковый голос, то и финансирование должно быть одинаковым. это будет справедливо.
США должны, как и Россия платить не 25% взносов, а 0,5%.
Тогда у всех будут равные права и обязанности.
А то права равные, а обязанности у США в 50 раз больше. Пьочему и зачем им это? В этом случае Трамп прав

timwlad79 27 июля 2018 | 10:47

mikhail_spb_: Может, России следует взять на содержание ООН?
Тогда там будут приниматься только те решения, которые выгодны нацдилеру.
--------------
Ну так нынче создали около сотни организаций которые дублируют ООН .
Государствам стала не хватать денег исполнять обязательства у себя в странах за обилия международных институтов следящие за тем чтобы государства финансировали исполнение своих обязательств в своих странах.
Потому и говорят,эта многопартийная международная система бросило мировое общество в каменный век со множеством племён враждующих между собой в борьбе за пастбища.
Государства стали пастбищем этих международных институтов которые стали в реальности рабовладельцами колонизаторами во всех странах под вывеской строительства коммунизма с самым справедливым обществом.
Ну типа как на Украине и в Сирии выстроили.И в СССР в 1990тых.И в Югославии так же.И в Ираке с Ливией тоже самое справедливое общество в мире все эти международные институты выстроили.
Так что всё наоброт,надобно смотреть чтобы какой либо международный институт не совершил набег на струну ограбив до полного опустошения строя коммунизм с самым справедливым обществом.
Восточная Европа уже кипятком писяет опасаясь остаться на бобах как Украина.Мол Франция замышляет козни против всех при чём на деньги Германии.Такой бред только Украина выдавала.
Говорили же и в Германии ,в третий сорт отправят всё это большевистское быдло в Восточной Европе.И Великобритания не добилась никаких привилегий при выходе из ЕС.На неё распространяются такие законы как и к третьим странам.
Так что всё наоборот,все отбиваются от любых международных политических институтов.В расчёт берётся только экономика.Своим не хватает.В Германии уже пенсионный возраст хотят повысить до 69 или 71 года.Или снизить проценты от среднегодового заработка при начислении пенсии.
Дорого стали обходится содержание так называемых "защитников" которые по сути и в реальности стали колонизаторами рабовладельцами.

ostapbey 27 июля 2018 | 10:51

timwlad79: ?????.Дорого стали обходится содержание так называемых "защитников" которые по сути и в реальности стали колонизаторами рабовладельцами.??.
.......похоже ты Горного не читаешь..
Еще не все крымчане попали в рабство.
Хоть к бандеровцам по два на каждого..
Хоть все скопом к Путину.
Даже..
.

timwlad79 27 июля 2018 | 11:36

ostapbey: timwlad79: ?????.Дорого стали обходится содержание так называемых "защитников" которые по сути и в реальности стали колонизаторами рабовладельцами.??.
.......похоже ты Горного не читаешь..
Еще не все крымчане попали в рабство.
Хоть к бандеровцам по два на каждого..
Хоть все скопом к Путину.
Даже..
-------------
Евреи пугают Моисея.
Читай Библию.

serhio_25__ 27 июля 2018 | 10:08

США остаются крупнейшим должником ООН.

polsan 27 июля 2018 | 10:25

serhio_25__:
Шкала взносов (в процентах)
Соединенные Штаты Америки 22
Япония 9,680
Китай 7,921
Германия 6,389
Франция 4,859
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4,463
Бразилия 3,823
Италия 3,748
Российская Федерация 3,088
Канада 2,921

serhio_25__ 27 июля 2018 | 10:31

polsan: И?

ostapbey 27 июля 2018 | 10:53

serhio_25__: serhio_25__: баранки гнИ.
Как в Лиге Наций.
Даже....
Даже..

fig_vvam 27 июля 2018 | 11:24

serhio_25__: И США здорово переплачивают, голубка ты наша.
Одна страна - один голос.
Соответственно- все страны вносят одинаковые взносы и имеют равные права.

ostapbey 27 июля 2018 | 10:47

Лига наций распустилась после нападения России на Финляндию...
Аналогичность просматривается и ныне со сменой обьекта нападения..
Даже..

serhio_25__ 27 июля 2018 | 10:59

ostapbey: Дурачок, Лига наций распустилась в 1946г.

avp235 27 июля 2018 | 11:05

serhio_25__:
Вы правы, Лига наций распустилась в 1946г, а 14 декабря 1939 года (после нападения СССР на Финляндию), СССР был исключен из Лиги наций.

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