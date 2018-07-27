ООН испытывает финансовые затруднения из-за того, что некоторые государства не внесли членские взносы

По словам Генсека организации, наличные резервы международной структуры ещё никогда не были на таком низком уровне. В конце июня дефицит бюджета составлял около 140 миллионов долларов.

Среди тех стран, которые не перевели необходимые средства, оказались, в том числе, и США. Вашингтон остаётся крупнейшим донором ООН.