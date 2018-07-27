Центробанк отозвал несколько лицензий у страховой компании «Опора»

Это связано с тем, что она не смогла в срок устранить обнаруженные нарушения.

Компания работает на рынке больше 20 лет. Ранее она была известна под названиями «Отечество» и «Открытое страхование». В начале месяца регулятор предъявил претензии её финансовой устойчивости и платёжеспособности. Компания входит в структуры предпринимателя Александра Кондратенкова, который возглавляет Президиум организации малого и среднего бизнеса «Опора России».