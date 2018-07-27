Центробанк отозвал несколько лицензий у страховой компании «Опора»
Это связано с тем, что она не смогла в срок устранить обнаруженные нарушения.
Компания работает на рынке больше 20 лет. Ранее она была известна под названиями «Отечество» и «Открытое страхование». В начале месяца регулятор предъявил претензии её финансовой устойчивости и платёжеспособности. Компания входит в структуры предпринимателя Александра Кондратенкова, который возглавляет Президиум организации малого и среднего бизнеса «Опора России».
Комментарии1
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j_partizan 27 июля 2018 | 10:24
Президиум организации малого и среднего бизнеса «Опора России»
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Действительно, какая уж тут опора, малому и среднему бизнесу самим бы на что опереться.