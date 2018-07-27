В ФАС предлагают обязать производителей смартфонов по умолчанию устанавливать на свои устройства российские браузеры
О планах новой «дорожной карты» антимонопольщиков, уже внесенной в правительство, пишет Коммерсантъ.
В Ведомстве Игоря Артемьева уже подтвердили серьезность своих намерений – предложения внесены на рассмотрение кабинета и к весне следующего года может появиться законодательство, требующее предустанавливать на компьютерное «железо» и смартфоны отечественные аналоги браузеров, почтовых приложений и аудиоплееров. В ФАС обосновывают это жалобами на установленные автоматически и без возможности удаления программы производителей смартфонов, телефонов и планшетов. От производителей потребуют обеспечить пользователям возможность полностью удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных. Исполнителем в подготовке федерального закона должны совместно стать Минкомсвязь, ФАС и Роспотребнадзор. Эксперты уже отмечают, что предустановка платных российских продуктов, дублирующих функции приложений от производителя, может привести к увеличению конечной стоимости ПК или смартфонов на рынке.
Ранее ФАС по заявлению «Яндекса» судилась с «Google», требуя отказа от ограничений на установку приложений и сервисов других разработчиков. В итоге было подписано мировое соглашение, а ограничения сняты.
Комментарии23
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ukradennaya_pensiya 27 июля 2018 | 10:06
Заставят пользоваться российским г..ном. Ведь это так патриотично. Вот пусть вата с портянками и ставят.
honduras_na_colyme 27 июля 2018 | 10:10
Я вот не понимаю, что мешает путриотам самостоятельно устанавливать на смарты гоvнобраузер от яндекса, который по инету ходит и ищет плохо, но патриотично, зато в задницу юзеру без мыла залазит?
huyt 27 июля 2018 | 11:31
honduras_na_colyme: Заманал этот Яндекс со своим браузером. Это гомно с просьбой установить на моём смартфоне всплывает каждый час.
byaka50 27 июля 2018 | 10:11
Удалим и заменим - не проблема.
tvitov66 27 июля 2018 | 10:17
byaka50: да уж ... пора повышать пиплу компьютерную грамотность! Нехай с пеленок знает как на своем девайсе войти в рекавери и закачать альтернативную прошивку
andre_klimov 27 июля 2018 | 10:19
byaka50:
Это-то понятно. Другое дело - зачем платить за то, что удаляешь?
brezhneput 27 июля 2018 | 11:19
andre_klimov: Ну, надо же детишкам чиновникам быть при деле, а также их жёнам и собакам)))
donez 27 июля 2018 | 10:11
А наша страна умеет выпускать телефоны?
vikwlad 27 июля 2018 | 10:15
donez: "А наша страна умеет выпускать телефоны?"
Наша страна ничего не умеет. Умеет, правда, врать, сажать и запрещать.
donez 27 июля 2018 | 10:29
vikwlad:Ну, кое-что еще умеет. Хотя... Пусть будет все-таки для наглядности несколько цифр.
В эпоху даже умирающего СССР на предприятиях машпрома тем более с продукцией двойного назначения 0,5% брака по основному производству и 1% брака по точному или финишному и начальник производство получал выговор. 1% и 1,5% соответвсенно получал выговор главный инженер, главный технолог начальника производство переводили вниз или уваольняли... 1,5% и 2% начинали писать объяснения всеми цехами, на заводе появлялось ОБХСС и куратор из КГБ. В кабинете директора горел свет и его в простой и извращенной форме, имели потом в райкоме. Больше 2% я не знал обраковки...
В 1993-96 годах уровень отбраковки держался 2,5-4% до 2000-2002 года. Потом обвал. Сейчас конец прошлого года закрыт в отраслях по основному 48,5% по точному 51-52%. Брак стеною прет. Или вы лумаее почему Булава не летает, Протоны падают, проект Ангара закрыт. Армата глохнет? Мы не умеем сейчас делать то что легко и просто могли в еще в конце 90х.
Класс точности в России сейчас соответствует классу точности в СССР 1967-1974 годов. Некоторые отрасли начиная с 2004 года исчезли вообще как вид. Это я про станкостроение и приборостроение....
Вот, как то так. Осталось только мультики смотреть на экранах импортного производства, снятые по импортным технологиям и на импортном оборудовании...
Смешно, до слез...
testmeter 27 июля 2018 | 10:56
donez: Вы видимо очень молоденький и ничегошеньки не знаете про СССР. Никогда не носили советскую обувь, не ели советских сосисок, предварительно выстояв за ними 1,5-часовую очередь и никогда не видели советский чудо-телевизор
tvitov66 27 июля 2018 | 10:19
donez: только выПУкивать ... разместив заказ на китайской фабрике
donez 27 июля 2018 | 10:42
tvitov66: Заказ? нет заказов. Есть китайский Hisense, который они собирают из американских, южнокорейских, французских и немецких комплектующих. Вот он для российского рынка китайцы его называли YotaPhone. Правда в у нас его называют, первым российски телефоном... )))
Кита
benin_papa__ 27 июля 2018 | 11:21
donez:
Телефоны выпускать не умеет. Но умеет глистообразно присосаться в любой момент к тем, кто умеет не только кипеть разумом возмущенным.
lager23 27 июля 2018 | 10:14
Очередная путенская дань...Володе очень деньги нужны!
loran_ 27 июля 2018 | 10:16
феерично :) будут насильно ставить кривой платный софт на усмотрение фиг знает кого (ну кто больше занёс ессно) :) да ишшо, видимо, неудаляемый без рута. гугель рыдает от зависти
zolingen 27 июля 2018 | 10:27
loran_: серый рынок запретить не возможно, лишат себя налогов, потребителю по фигу у кого покупать
zolingen 27 июля 2018 | 10:25
И тогда сразу после покупки пусть засунут их себе в задницу
testmeter 27 июля 2018 | 10:27
Самый главный браузер будет называться "Роспоискнадзор".
Вводишь слова для поиска, указываешь причину, по которой тебе этот поиск требуется и зачем, заполняешь краткую анкету с указанием своих паспортных данных и данных ближайших родственников, приводишь рекомендации от профкома и парторганизации.
И всё!!! Твой запрос будет принят к рассмотрению и в течение 3-х рабочих дней получишь ответ
georgsemen 27 июля 2018 | 10:37
testmeter:этот браузер уже есть, называется ,,незаметный ФСБугл"
georgsemen 27 июля 2018 | 10:35
*обязать производителей смартфонов *
Обязать китайцев?!?!? Ну-ну...
sergo_25_26 27 июля 2018 | 10:37
каждый запрос в поисковике будет идти через майора ФСБ. Это же сколько майоров надо набрать и накормить.
brezhneput 27 июля 2018 | 11:17
Ура товарищи, ура! Начнём же жрать говно на ура!