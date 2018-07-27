В ФАС предлагают обязать производителей смартфонов по умолчанию устанавливать на свои устройства российские браузеры

О планах новой «дорожной карты» антимонопольщиков, уже внесенной в правительство, пишет Коммерсантъ.

В Ведомстве Игоря Артемьева уже подтвердили серьезность своих намерений – предложения внесены на рассмотрение кабинета и к весне следующего года может появиться законодательство, требующее предустанавливать на компьютерное «железо» и смартфоны отечественные аналоги браузеров, почтовых приложений и аудиоплееров. В ФАС обосновывают это жалобами на установленные автоматически и без возможности удаления программы производителей смартфонов, телефонов и планшетов. От производителей потребуют обеспечить пользователям возможность полностью удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных. Исполнителем в подготовке федерального закона должны совместно стать Минкомсвязь, ФАС и Роспотребнадзор. Эксперты уже отмечают, что предустановка платных российских продуктов, дублирующих функции приложений от производителя, может привести к увеличению конечной стоимости ПК или смартфонов на рынке.

Ранее ФАС по заявлению «Яндекса» судилась с «Google», требуя отказа от ограничений на установку приложений и сервисов других разработчиков. В итоге было подписано мировое соглашение, а ограничения сняты.