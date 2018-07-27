Z Архив новостей новости
5 23 6 2380
10:03, 27 июля 2018

В ФАС предлагают обязать производителей смартфонов по умолчанию устанавливать на свои устройства российские браузеры

О планах новой «дорожной карты» антимонопольщиков, уже внесенной в правительство, пишет Коммерсантъ.

В Ведомстве Игоря Артемьева уже подтвердили серьезность своих намерений – предложения внесены на рассмотрение кабинета и к весне следующего года может появиться законодательство, требующее предустанавливать на компьютерное «железо» и смартфоны отечественные аналоги браузеров, почтовых приложений и аудиоплееров. В ФАС обосновывают это жалобами на установленные автоматически и без возможности удаления программы производителей смартфонов, телефонов и планшетов. От производителей потребуют обеспечить пользователям возможность полностью удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных. Исполнителем в подготовке федерального закона должны совместно стать Минкомсвязь, ФАС и Роспотребнадзор. Эксперты уже отмечают, что предустановка платных российских продуктов, дублирующих функции приложений от производителя, может привести к увеличению конечной стоимости ПК или смартфонов на рынке.

Ранее ФАС по заявлению «Яндекса» судилась с «Google», требуя отказа от ограничений на установку приложений и сервисов других разработчиков. В итоге было подписано мировое соглашение, а ограничения сняты.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ukradennaya_pensiya 27 июля 2018 | 10:06

Заставят пользоваться российским г..ном. Ведь это так патриотично. Вот пусть вата с портянками и ставят.

honduras_na_colyme 27 июля 2018 | 10:10

Я вот не понимаю, что мешает путриотам самостоятельно устанавливать на смарты гоvнобраузер от яндекса, который по инету ходит и ищет плохо, но патриотично, зато в задницу юзеру без мыла залазит?

huyt 27 июля 2018 | 11:31

honduras_na_colyme: Заманал этот Яндекс со своим браузером. Это гомно с просьбой установить на моём смартфоне всплывает каждый час.

byaka50 27 июля 2018 | 10:11

Удалим и заменим - не проблема.

tvitov66 27 июля 2018 | 10:17

byaka50: да уж ... пора повышать пиплу компьютерную грамотность! Нехай с пеленок знает как на своем девайсе войти в рекавери и закачать альтернативную прошивку

andre_klimov 27 июля 2018 | 10:19

byaka50:
Это-то понятно. Другое дело - зачем платить за то, что удаляешь?

brezhneput 27 июля 2018 | 11:19

andre_klimov: Ну, надо же детишкам чиновникам быть при деле, а также их жёнам и собакам)))

donez 27 июля 2018 | 10:11

А наша страна умеет выпускать телефоны?

vikwlad 27 июля 2018 | 10:15

donez: "А наша страна умеет выпускать телефоны?"
Наша страна ничего не умеет. Умеет, правда, врать, сажать и запрещать.

donez 27 июля 2018 | 10:29

vikwlad:Ну, кое-что еще умеет. Хотя... Пусть будет все-таки для наглядности несколько цифр.

В эпоху даже умирающего СССР на предприятиях машпрома тем более с продукцией двойного назначения 0,5% брака по основному производству и 1% брака по точному или финишному и начальник производство получал выговор. 1% и 1,5% соответвсенно получал выговор главный инженер, главный технолог начальника производство переводили вниз или уваольняли... 1,5% и 2% начинали писать объяснения всеми цехами, на заводе появлялось ОБХСС и куратор из КГБ. В кабинете директора горел свет и его в простой и извращенной форме, имели потом в райкоме. Больше 2% я не знал обраковки...

В 1993-96 годах уровень отбраковки держался 2,5-4% до 2000-2002 года. Потом обвал. Сейчас конец прошлого года закрыт в отраслях по основному 48,5% по точному 51-52%. Брак стеною прет. Или вы лумаее почему Булава не летает, Протоны падают, проект Ангара закрыт. Армата глохнет? Мы не умеем сейчас делать то что легко и просто могли в еще в конце 90х.

Класс точности в России сейчас соответствует классу точности в СССР 1967-1974 годов. Некоторые отрасли начиная с 2004 года исчезли вообще как вид. Это я про станкостроение и приборостроение....

Вот, как то так. Осталось только мультики смотреть на экранах импортного производства, снятые по импортным технологиям и на импортном оборудовании...

Смешно, до слез...

testmeter 27 июля 2018 | 10:56

donez: Вы видимо очень молоденький и ничегошеньки не знаете про СССР. Никогда не носили советскую обувь, не ели советских сосисок, предварительно выстояв за ними 1,5-часовую очередь и никогда не видели советский чудо-телевизор

tvitov66 27 июля 2018 | 10:19

donez: только выПУкивать ... разместив заказ на китайской фабрике

donez 27 июля 2018 | 10:42

tvitov66: Заказ? нет заказов. Есть китайский Hisense, который они собирают из американских, южнокорейских, французских и немецких комплектующих. Вот он для российского рынка китайцы его называли YotaPhone. Правда в у нас его называют, первым российски телефоном... )))

Кита

benin_papa__ 27 июля 2018 | 11:21

donez:
Телефоны выпускать не умеет. Но умеет глистообразно присосаться в любой момент к тем, кто умеет не только кипеть разумом возмущенным.

lager23 27 июля 2018 | 10:14

Очередная путенская дань...Володе очень деньги нужны!

loran_ 27 июля 2018 | 10:16

феерично :) будут насильно ставить кривой платный софт на усмотрение фиг знает кого (ну кто больше занёс ессно) :) да ишшо, видимо, неудаляемый без рута. гугель рыдает от зависти

zolingen 27 июля 2018 | 10:27

loran_: серый рынок запретить не возможно, лишат себя налогов, потребителю по фигу у кого покупать

zolingen 27 июля 2018 | 10:25

И тогда сразу после покупки пусть засунут их себе в задницу

testmeter 27 июля 2018 | 10:27

Самый главный браузер будет называться "Роспоискнадзор".
Вводишь слова для поиска, указываешь причину, по которой тебе этот поиск требуется и зачем, заполняешь краткую анкету с указанием своих паспортных данных и данных ближайших родственников, приводишь рекомендации от профкома и парторганизации.
И всё!!! Твой запрос будет принят к рассмотрению и в течение 3-х рабочих дней получишь ответ

georgsemen 27 июля 2018 | 10:37

testmeter:этот браузер уже есть, называется ,,незаметный ФСБугл"

georgsemen 27 июля 2018 | 10:35

*обязать производителей смартфонов *
Обязать китайцев?!?!? Ну-ну...

sergo_25_26 27 июля 2018 | 10:37

каждый запрос в поисковике будет идти через майора ФСБ. Это же сколько майоров надо набрать и накормить.

brezhneput 27 июля 2018 | 11:17

Ура товарищи, ура! Начнём же жрать говно на ура!

Самое обсуждаемое

Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 117 6 9029 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 320 6 30561 20.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 79 6 7280 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

+ «Новая газета» рассказала о пытках заключенного в ярославской колонии №1 «Новая газета» рассказала о пытках заключенного в ярославской колонии №1 На видео видно, что на столе лежит лицом вниз человек, его руки скованы наручниками и заломлены над спиной…

5 436 6 98942 20.07
8читать ;смотреть
Kярославль, тюрьмы, видео, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 136 6 14359 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

СПЧ: Обвинение Марии Бутиной является очевидным нарушением прав человека Обращение Совета к Комиссии по гражданским правам США с просьбой защитить права активистки…

5 183 6 20804 21.07
Kобщество, права, сша, рф, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 87 6 10621 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

В московский СИЗО помещен обвиняемый по делу о госизмене Это полный тезка сотрудника ЦНИИМаш, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному, как сообщается, с утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии…

5 212 6 27461 22.07
Kобщество, тюрьмы, космос, события
Голосование
Вы гордитесь Марией Бутиной или стыдитесь?
5 41 6 5336 23.07
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 48 6 6410 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Интервью Особое мнение

Николай Сванидзе гость: Николай Сванидзе журналист, историк, профессор РГГУ

Любая толика правды в исследовании Великой Отечественной войны это только в плюс. И только лишняя гирька на весы нашей национальной гордости…

5 83 6 21549 20.07
#слушать 37:36 8читать ;смотреть $скачать 8.6 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Гражданская война не закончилась Гражданская война не закончилась Когда я слышу, что оппонента немедленно называют «русофобом», «пятой колонной», «внутренним врагом», «иностранным агентом» и требуют его уничтожить, я понимаю, что Гражданская война в нашей стране не окончена…

5 114 6 16793 21.07
8читать ;смотреть
Kобщество
Блоги

Кусок эфира

Илья Пономарёв: Не верю, что Путин давал указания об убийстве Вороненкова и Немцова Я не верю, что это была команда от первого лица. Я верю, что в России есть энное количество людей, которые таким образом делают карьеру, выслуживаются, получают ордена и звания….

5 60 6 9222 24.07
Kполитика, власть, общество, вороненков, немцов, бабченко, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

КГБшники Приятель удивился.
— Чего это ты так жёстко с ним? Интересный парень.
— Это КГБшник. Чего с ним говорить, он просто считывает нужную ему информацию…

5 43 6 6720 07:09
Kкгб, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нужен ли закон о пытках Если эту статью сейчас вставить в Кодекс и начать ревностно применять, то у нас половина охранников сядет в камеры рядом с заключенными, и такую массу зэков будет просто некуда поместить и некому будет ее охранять…

5 93 6 16305 24.07
Kтюрьмы, общество, законы, власть, мнения
Блоги

Музыканты бойкотируют фестиваль «Нашествие» из-за Минобороны Выступать на рок-фестивале отказались группы: «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Distemper» и «Йорш» и певица Монеточка…

5 41 6 7405 25.07
Kмузыка, общество, минобороны, события

Популярное за неделю

Новости

Самое длительное в этом веке затмение Луны могут увидеть сегодня россияне Оно начнётся после 9 вечера и продлится до часу ночи…

5 0 6 44211
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Государство превратилось в раковое образование, которое заставляет граждан обслуживать себя. Это гигантский паразит, который внедрился в тело России и высасывает из нее все соки…

5 110 6 116361 21.07
#слушать 47:38 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Одобряете ли вы идею проведения референдума в Донбассе?
5 320 6 30561 20.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Президент, который держит граждан за болванов Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому вопросу, а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось…

5 261 6 673407 21.07
Kобщество, пенсии, путин, рф, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Пенсионный возраст. Настоящие цифры от настоящего пенсионера Математика жизни настоящего пенсионера, а не теоретическая ерунда от правительства и депутатов Госудмы…

5 411 6 457630 23.07
8читать ;смотреть
Kпенсионеры, финансы, пенсии, законы, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7138606
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3589179

Сегодня в эфире