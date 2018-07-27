Завершено расследование уголовного дела о растрате в Роскомнадзоре

Его главный фигурант – пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Обвинение предъявлено в окончательной редакции, в ближайшее время фигуранты вместе с адвокатами начнут знакомиться с материалами дела, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах. По сведениям источника ТАСС, следствие обнаружило 2 эпизода растраты, которые касаются Вадима Ампелонского. Кроме него, среди обвиняемых 14 человек, в том числе глава правового управления Роскомнадзора Борис Едидин и советник гендиректора предприятия «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков.

В мае суд продлил им срок содержания под домашним арестом до 7 августа. Уголовное дело возбудили в сентябре, оно связано с фиктивным трудоустройством сотрудников «Главного радиочастотного центра». СК оценил ущерб, который нанес гендиректор предприятия, в сумму около 10 миллионов рублей, рассказала адвокат. Организация находится под контролем Роскомнадзора.

Вадим Ампелонский и другие фигуранты дела свою вину не признают.