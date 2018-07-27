Суд в Нальчике сегодня должен вынести приговор полицейским по делу о пытках задержанных
На скамье подсудимых находятся шестеро сотрудников ингушского Центра по противодействию экстремизму, в том числе, экс начальник райотдела МВД и бывший сотрудник Управления ФСБ.
ПО версии следствия, они заставляли задержанных признаваться в преступлениях. При этом использовали во время допросов пытки электроток. В результате несколько человек получили серьёзные травмы, а один из задержанных даже умер. Ещё обвиняемые вымогали деньги и отобрали автомобиль у иностранного гражданина.
Обвинение просит для них от 6 до 16 лет лишения свободы.
Комментарии4
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balamuto 27 июля 2018 | 10:07
Когда я вижу полицейских на улице, перехожу на другую сторону дороги. )))
Фига себе, не испытывай судьбу, мало ли че у них на уме?
serge_moro 27 июля 2018 | 10:09
balamuto: Пытки по всей стране. Но главная пытка для россиян это Путин . Сколько же еще он будет у власти ,чтобы быть пыткой для многих россиян?. Вот этот вопрос остается открытым и пытки продолжатся до 2024 года. А там как палач захочет ,пытать дальше или отдохнуть временно
jamba 27 июля 2018 | 10:13
Какая чудная картина "путинской Росиии" получается, а!? В Ингушетии пытают, в Ярославле пытают, в Барнауле итд. Еще немного, и выяснится, что одна половина страны, пытает вторую. Вторые, стиснув зубы, стонут "Перемен, перемен хочут наши сердца!". Это они намекают на то , что хотят поскорее поменяться ролями с первыми;))))
Как показывает история, обычно, в перерывах между этим занятием, они, по-быстрому, выбирают себе очередного царя;)))
georgsemen 27 июля 2018 | 10:30
Всёпральна! И судье предстоит сделать сложный выбор.
Кому год условно, а кому тыщь 20 штрафу...