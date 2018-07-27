В Мексике открылась выставка картин и скульптур, которые конфисковали у чиновников по делам о коррупции

В экспозиции оказались работы таких известных мастеров, как Уильям Тёрнер, Давид Сикейрос и другие. Общая стоимость экспонатов составила около 8 миллионов долларов. Все они были конфискованы у сотрудников администрации бывшего губернатора штата Веракрус Хавьера Дуарте. Его самого обвиняют в хищении десятков миллионов долларов и отмывании денег.