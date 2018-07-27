В Мексике открылась выставка картин и скульптур, которые конфисковали у чиновников по делам о коррупции
В экспозиции оказались работы таких известных мастеров, как Уильям Тёрнер, Давид Сикейрос и другие. Общая стоимость экспонатов составила около 8 миллионов долларов. Все они были конфискованы у сотрудников администрации бывшего губернатора штата Веракрус Хавьера Дуарте. Его самого обвиняют в хищении десятков миллионов долларов и отмывании денег.
Комментарии1
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compare 27 июля 2018 | 09:44
однако,скоро "их" запасники произведений искусства,начнут конкурировать с Эрмитажем и Лувром...