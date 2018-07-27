Несколько учёных из Российской академии Наук выступили против расширения сферы ответственности Рособрнадзора

Они считают это ведомство недостаточно компетентным для оценки научных и образовательных организаций. В письме академиков, которое публикует Коммерсантъ, подчёркивается. Что чиновников Рособрнадзора нельзя подпускать к сфере науки и образования. Деятельность этого ведомства уже поставила под удар лучшие гуманитарные вузы страны, говорят авторы письма. Документ написали члены так называемого «Клуба 1 июля». Туда входят учёные, которые выступают против реформы Академии Наук.