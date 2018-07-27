Производители опасаются массовых изъятий продуктов питания из торговых сетей
Причиной этому станут новые нормы содержания антибиотиков в животноводческой продукции. Они вступают в силу в середине августа. Как пишут Ведомости, группа производителей просит отложить обязательное введение норм . В Россельхознадзоре, в свою очередь, также не понимают, как работать с новыми правилами.
Комментарии4
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polsan 27 июля 2018 | 09:40
Производители опасаются массовых изъятий продуктов питания из торговых сетей
Причиной этому станут новые нормы содержания антибиотиков в животноводческой продукции.
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Уж, животноводы точно знают, как они кормят и лечат своих коров свиней и пртицу, поэтому и опасаются!
Но прибыль превыше всего!!!
tvitov66 27 июля 2018 | 09:42
Нужно больше трЭша!
noxepy_7_40_ 27 июля 2018 | 09:42
Что, котики, тормозим? Новую методичку задерживают?)))
sensei54 27 июля 2018 | 09:49
В Россельхознадзоре, в свою очередь, также не понимают, как работать с новыми правилами.
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Ну, это понятно - отбирают рог изобилия.
А кормить народ нормальным мясом, это для них звучит дико.