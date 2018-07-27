Производители опасаются массовых изъятий продуктов питания из торговых сетей

Причиной этому станут новые нормы содержания антибиотиков в животноводческой продукции. Они вступают в силу в середине августа. Как пишут Ведомости, группа производителей просит отложить обязательное введение норм . В Россельхознадзоре, в свою очередь, также не понимают, как работать с новыми правилами.