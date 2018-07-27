Коммунисты ожидают отрицательного решения Центризбиркома на их инициативу о референдуме по пенсионной реформе

Комиссия сегодня должна решить, соответствует ли законодательству тот вопрос, который хочет вынести на голосование КПРФ.

В юридической службе партии уже сказали, что будут обращаться в Верховный суд в случае отрицательного решения. Там также хотят оспорить в Конституционном суде закон о референдуме.