Коммунисты ожидают отрицательного решения Центризбиркома на их инициативу о референдуме по пенсионной реформе
Комиссия сегодня должна решить, соответствует ли законодательству тот вопрос, который хочет вынести на голосование КПРФ.
В юридической службе партии уже сказали, что будут обращаться в Верховный суд в случае отрицательного решения. Там также хотят оспорить в Конституционном суде закон о референдуме.
Комментарии5
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nikruchev 27 июля 2018 | 09:36
Так они и не собирались никакой референдум проводить, просто изобразить заботу о народе.
tvitov66 27 июля 2018 | 09:37
Каждый истинный коммуняга и ПУтриот знает что плебисцит, во время переноса центра масс с коленей на локти, может быть только под дулами спецназа и на аннексированных территориях
olegleon 27 июля 2018 | 09:42
коммунисты и референдум несовместимые понятия
j_partizan 27 июля 2018 | 09:45
Снова вся надежда на коммунистов.
testmeter 27 июля 2018 | 09:46
Надоть было совмещать этот референдум со "свободным волеизъявлением граждан по Крыму". Был бы сплошной позитив и все граждане были бы ЗА.
А то так ведь не бывает, чтобы за причину были ЗА, а за последствия - ПРОТИВ