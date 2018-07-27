Российские политические партии всё больше зависят от бюджетного финансирования

За последние 6 лет они получили напрямую из федерального бюджета более 31,5 миллиарда рублей подсчитали эксперты Ассоциации «Голос». При этом доля бюджетных средств общем объёме финансирования партий выросла с, примерно, 64 процентов до 81,5, пишут Ведомости.

Как предупреждают специалисты, такая ситуация ведёт к отрыву основных политических сил от своих избирателей. Авторы доклада выступают за пересмотр системы финансирования партий в сторону стимулирования активности на низовом уровне.