Российские политические партии всё больше зависят от бюджетного финансирования
За последние 6 лет они получили напрямую из федерального бюджета более 31,5 миллиарда рублей подсчитали эксперты Ассоциации «Голос». При этом доля бюджетных средств общем объёме финансирования партий выросла с, примерно, 64 процентов до 81,5, пишут Ведомости.
Как предупреждают специалисты, такая ситуация ведёт к отрыву основных политических сил от своих избирателей. Авторы доклада выступают за пересмотр системы финансирования партий в сторону стимулирования активности на низовом уровне.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 27 июля 2018 | 09:33
Это не партии, а госслужащие, притворяющиеся политиками.
tvitov66 27 июля 2018 | 09:44
mikhail_spb_: в наступившую эпоху развитого ПУкинизма все должны ходить строем и цуловать в по. ПУ
olegleon 27 июля 2018 | 09:44
как это может привести к отрыву, если связи отродясь не было?