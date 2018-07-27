В Москве сегодня финиширует ралли «Шелковый путь»

В связи с этим в столице будет перекрыт ряд улиц.

Ограничение движения из-за ралли «Шелковый путь» коснется двух московских улиц. Так, с 15:30 до 23:00 будет перекрыта улица Ильинка от Рыбного переулка до Красной площади. А с 16 до 23 часов нельзя будет проехать по Васильевскому спуску. Кроме того, с 10 до 17 часов поворот с Кремлевской набережной на Васильевский спуск будет доступен только для участников «Шелкового пути».

Отметим, в предыдущие пять раз ралли стартовало из столицы, сегодня же оно, напротив, впервые финиширует в Москве, начавшись в Астрахани. На Красной площади по этому случаю планируется развлекательная программа и концерт, а также проезд автомобилей по подиуму и награждение победителей.

Перед последним этапом в зачете грузовиков лидирует экипаж российского пилота команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова. Он опережает идущего вторым Айрата Мардеева на 17,5 минут.