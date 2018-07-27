Группа американских сенаторов хочет урезать полномочия Дональда Трампа, чтобы предотвратить выход страны из НАТО
Как пишет «Вашингтон Пост», двое демократов и двое республиканце. В том числе, сенатор Джон Маккейн, разработали законопроект, который не даст Белому дому возможности покинуть альянс без предварительного одобрения Верхней Палаты конгресса. По словам Маккейна, сомнения в намерениях Трампа вызвало его высказывания в адрес ближайших союзников США
Комментарии6
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danko_voila 27 июля 2018 | 09:08
Трамп разгонимэту группу. На плаху их за гос измену.
sensei54 27 июля 2018 | 09:12
Маккейн забыл, что Трамп живого Путина видел.
И не только видел, а даже нёс вместе с ним бревно на субботнике.
piterjanis 27 июля 2018 | 09:16
клещИ всё воевать хотят. Выходи Трамп из НАТО,займись своей страной.
noxepy_7_40_ 27 июля 2018 | 09:23
Ахахахаа! Страна бензоколонка с разорванной в клочья экономикой, северная Нигерия, выбрала президента супердержавы, и вертит её на всем, на чем только можно! Сейчас выкинем вашу Америку из НАТО))))))
seryj_wolk 27 июля 2018 | 09:38
Усилиями Трампа полномочия американского президента урежут до полномочий английской королевы.
estamp 27 июля 2018 | 09:44
seryj_wolk: А не в этом ли "зитрый план Путина", превратить Америку в парламентскую республику, добавить им еще больше демократии.