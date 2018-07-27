Группа американских сенаторов хочет урезать полномочия Дональда Трампа, чтобы предотвратить выход страны из НАТО

Как пишет «Вашингтон Пост», двое демократов и двое республиканце. В том числе, сенатор Джон Маккейн, разработали законопроект, который не даст Белому дому возможности покинуть альянс без предварительного одобрения Верхней Палаты конгресса. По словам Маккейна, сомнения в намерениях Трампа вызвало его высказывания в адрес ближайших союзников США